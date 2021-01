PØNSKER: Joe Biden skal leveres sitt livs viktigste tale. Foto: Kevin Lamarque, Reuters

Ekspert før Joe Bidens historiske tale: − Veldig vanskelig situasjon

Joe Biden står overfor et historisk krevende amerikansk publikum da han skal holde sin innsettelsestale.

– Jeg har store forventninger til talen, for det er en veldig vanskelig situasjon Biden står overfor i kveld, sier retorikkekspert og professor Jens Elmelund Kjeldsen ved Universitetet i Bergen til VG.

– Det er nesten som en konfirmasjonstale, hvor en gutt går fra å være gutt til å være mann, men her går kandidaten fra å være kandidat til å være president. Det er det viktigste den skal gjøre, sier Kjeldsen.

Klokken 18 norsk tid sverges Joe Biden inn som USAs 46. president – og etter det skal han tale til et folk som ikke har vært like splittet siden den amerikanske borgerkrigen.

– To sentrale utfordringer

– Det er vanskelig, for han har to sentrale utfordringer. For det første, bredden i Det demokratiske partiet. Han må vise at her kommer det en tydelig endring i politikken, alt blir annerledes, men samtidig må han samle partiet, og det er knyttet sammen med det som er den aller største utfordringen, nemlig splittelsen i nasjonen.

– Han må hele og samle nasjonen, men samtidig er han nødt til å skape avstand til det som har vært. Hvordan gjør han det? spør Kjeldsen.

Fire mål med talen

Retorikkeksperten sier innsettelsestaler vanligvis har fire aspekter:

Forene folket

Vise frem nasjonens felles verdier

Presentere grunnprinsippene presidenten vil styre etter

Vise at kandidaten tar på seg rollen som president for alle

– Vanligvis snakker man ikke så mye om hvilken konkret politikk man skal føre, men bare retningen.

– Nevner antagelig ikke Trump

Retorikkeksperten tror likevel Biden vil si noe veldig konkret om håndteringen av coronapandemien for å vise at han allerede fra dag en kommer til å handle. Han tror også Biden vil styre unna Trump i talen.

– Jeg tror han kommer til å bruke noen runde formuleringer om Trump, hvis han kommer til å nevne Trump i det hele tatt. Det gjør han antagelig ikke.

Dette har blitt sitatet som står igjen fra Trumps svært direkte og konfronterende innsettelsestale:

«This American carnage stops right here and stops right now.»

– Trump kunne ikke plutselig bare endre retorikk og bli en annen person, selv om han måtte gå fra å være kandidat til å bli president. Trumps tale blir naturlig nok plassert som mye mer splittende enn det Bidens kommer til å bli. Biden kommer til å søke enhet, samhold og nasjonal samling mye mer enn Trump, sier retorikkeksperten.

– Noen er tapt i mange år fremover

Meningsmålinger viser at en majoritet av de republikanske velgerne mener at Biden urettmessig blir president og at valget ble stjålet.

– Hvordan tror du de kommer til å reagere?

– Det kommer veldig an på hva han kommer til å si. Det man kan si med sikkerhet er at når splittelsen er så stor, så det betyr det egentlig veldig lite hva han sier, for alt han sier kommer man til å tolke innenfor forståelsen som allerede er etablert. Så hvis han sier at vi vil samle oss, så blir det bare et grep som bekrefter at han egentlig bare vil ha splittelse, så han forsøker å lure oss om samling.

FARVEL: President Donald Trump og førstedame Melania Trump vinker da de går om bord i Air Force One for siste gang onsdag. Foto: Manuel Balce Ceneta, AP

Kjeldsen peker på Bidens erfaring som senator gjennom mange tiår og at han er kjent for å klare å samarbeide over partigrensene. Likevel tror han splittelsen nå er for stor til at Biden kan klare å nå frem til republikanske velgere i særlig grad.

– Det er noen som er tapt i mange år fremover. Uansett hva han sier, kan han aldri vinne dem. Men, han kan snakke til de som det er mulig å vinne over ved å vise en viss ydmykhet, men da får han igjen problemer med sitt eget parti. Han må vise en tydelig avstand til det som har vært. Da er vi tilbake til hovedutfordringen, hvordan viser du klar avstand til det som har vært og viser vilje til å samle og hele nasjonen.

KLAR FOR INNSETTELSE: Kongressbygningen i Washington er gjort klar for innsettelsesseremonien. Foto: Julio Cortez, AP

Minneverdige taler under kriser

Retorikkekspert sier flere av de mest minneverdige innsettelsestalene har blitt holdt i nasjonale krisesituasjoner og inneholder sitater som blir husket.

Han trekker frem Franklin D. Roosevelts innsettelsestale i 1933 under den store depresjonen, og sitatet:

«the only thing we have to fear is ... fear itself.»

– Hvis Biden har gode taleskrivere, for det er de som skriver disse talene, så kommer han til å ha en slik god setning som oppsummerer det.

Et annet sitat Kjeldsen fremhever er fra Gerald Fords tale da han tok over som president etter at Richard Nixon trakk seg på grunn av Watergate-skandalen:

«My fellow Americans, our long national nightmare is over.»

– Jeg tipper det er mange amerikanere som føler det slik akkurat nå.