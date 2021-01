Navalnyj pågrepet i passkontrollen i Moskva

Opposisjonslederen Aleksej Navalnyj (44) er tilbake i Russland etter at han ble forsøkt forgiftet på en valgturné i august 2020. Politifolk pågrep ham i passkontrollen og førte ham bort.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Mange av hans støttespillere har ventet på ham på Vnukovo-flyplassen, men flyet ble omdirigert til Sjeremetjevo-flyplassen i det nordlige Moskva i siste liten. Ifølge flyselskapet Pobeda skjedde det av «tekniske grunner».

Fengselsmyndigheter har advart om at Navalnyj kan komme til å bli pågrepet så snart han setter sin fot på russisk jord, men korrupsjonsjegeren velger likevel å dra tilbake.

Han forlot flyet sammen med de andre passasjerene og fortsatte med buss inn til terminalen.

– Jeg er glad for at jeg er tilbake. Dette er min lykkeligste dag de siste fem månedene. Takk til alle legene og sykepleierne i Tyskland. Men jeg hører hjemme her. Og jeg er ikke redd. For jeg vet at anklagene mot meg ikke er sanne, sa Aleksej Navalnyj før han gikk til passkontrollen på Sjeremetjevo-flyplassen.

Like etterpå ble han ført bort av politifolk som møtte ham i passkontrollen. Hans advokat fikk ikke lov til å være med.

– Er jeg pågrepet eller er jeg ikke, spurte Navalnyj gjentatte ganger politifolkene på direktesendingen på Nastojasjtsjee Vremja.

Flere av hans støttespillere, som har stilt opp på Vnukovo-flyplassen for å møte Navalnyj, har blitt pågrepet, viser en video fra Radio Svoboda. Dette gjelder både hans nære medarbeider Ljubov Sobol og broren Oleg:

Det er spesialavdelingen OMON som står for pågripelsene. Flere journalister skal også ha blitt arrestert, ifølge tv-kanalen Dozjd. I alt er 37 personer tatt inn, ifølge OVD-Info.

– Det er viktig å møte opp og støtte «Berlin-pasienten», sier en ung mann som intervjues på flyplassen. Han bruker dermed samme betegnelse som Putin på Navalnyj. Presidenten tar ikke navnet Navalnyj i sin munn.

Nå viser det seg altså at støttespillerne har ventet forgjeves etter som flyet har landet på en annen flyplass.

– Det er ikke til å tro at de er så redde for oss, skriver Navalnyjs pressesjef Kira Jarmysj på Twitter.

Navalnyj hevder at det var sikkerhetstjenesten FSB som prøvde å ta livet av ham - etter ordre fra Vladimir Putin. Presidenten har benektet dette, og uttalt at «hadde vi stått bak, hadde vi fullført jobben». Da hadde altså Navalnyj vært død, ifølge Putin.

For president Vladimir Putin er opposisjonslederens hjemkomst fra Tyskland en skikkelig nøtt.

– Putin kan jo henge opp en enorm plakat over Kreml: «Aleksej, vær så snill, kom ikke hjem under noen omstendighet». Men jeg havnet her i Tyskland, fordi de prøvde å drepe meg. Og de folkene er nå sure for at de ikke klarte å ta livet av meg. Nå truer de meg med fengsel, sa Navalnyj i en video han offentliggjorde på Instagram før avreisen.

Navalnyj ble i august forsøkt forgiftet da han var på vei hjem til Moskva etter en valgturné i Sibir. Ifølge vestlige eksperter ble han forsøkt tatt livet av med giften Novitsjok. Navalnyj har navngitt FSB-agenter som skal ha stått bak mordforsøket.

I FLYET: Aleksej Navalnyj og kona Julia på Pobeda-flighten til Moskva søndag ettermiddag. Foto: Mstyslav Chernov / AP

Aleksej Navalnyj har en betinget dom på tre og et halvt år (som han mener er en ren politisk dom) for bedrageri. Ifølge fengselsvesenet har han ikke fulgt de forpliktelser som den betingede dommen forutsetter. Derfor har de bedt domstolen om lov til å pågripe opposisjonslederen når han kommer tilbake til hjemlandet.

I slutten av desember ble det åpnet en ny bedragerisak mot Navalnyj. Denne gang anklages han for å ha brukt penger som er samlet inn til hans organisasjon mot korrupsjon, til personlig bruk.