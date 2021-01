TRENGER TRUMP: Senator Josh Hawley har vært et stjerneskudd på republikansk side så lenge han har vært under Donald Trumps vinger. Foto: Charlie Riedel / TT NYHETSBYRÅN

Det rakner for republikanerne uten Trump

Stormingen av Kongressen og den kommende riksretten mot Donald Trump har blottlagt sprekkene i det republikanske partiet. Nå krever begge ytterfløyer i partiet at det tas et oppgjør.

I løpet av sine fire år ved makten har Trump hatt et jerngrep om Det republikanske partiet, kjent som The Grand Old Party (GOP). Og i ukene etter a Trump tapte valget så det ut til at partiet fortsatt sto samlet bak presidenten, og hans grunnløse anklager om valgfusk.

De første tegnene på at Trump ikke lenger hadde blind støtte, kom da senatets majoritetsleder Mitch McConnell gikk ut og gratulerte Biden med seieren midtveis i desember.

Like fullt klarte ikke McConnell å hindre at over 150 folkevalgte republikanere i Representantenes hus ville protestere mot valgresultatet i Kongressen, og fikk drahjelp av 11 senatorer.

Men før Kongressen hadde kommet skikkelig i gang med debatten, stormet mobben oppildnet av Trump bygningen, med den politiske effekt at motstanden mot valgresultatet til slutt fikk mindre støtte.

Ted Cruz, senatoren som ledet de republikanske protestene, er den som har fått gjennomgå mest politisk. Men han er ikke alene om å bli kritisert. Nå tvinger en dyp splittelse seg frem i partiet: For eller mot Trump.

Slår til mot Trump-fløyen

Én av dem som vil at partiet nå skal ta avstand fra mye av det Trump og hans tilhengere har stått for, er den republikanske senatoren Ben Sasse (48), fra Nebraska.

TAR ET OPPGJØR: Senator Ben Sasse er blitt en markant stemme blant republikanere som mener partiet må bryte med konspirasjonsteorier som Qanon, som har fått fotfeste i tiden Trump har vært president. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

I magasinet The Atlantic har Sasse skrevet et nådeløst oppgjør med sitt eget parti.

Sasse skriver at volden under stormingen ikke er resultatet av «noen få råtne epler i partiet», men er «fruktene av et råttent frø som har slått rot i Det republikanske partiet, gitt næring av troløshet, svak politisk dømmekraft og feighet».

– Når Trump fratrer sitt verv, står mitt parti overfor et valg: Vi kan vie oss til å forsvare grunnloven og bevare de beste amerikanske institusjoner og tradisjoner, eller vi kan bli et parti av konspirasjonsteorier, kabal-tv fantasier og den ruin som følger, skriver Sasse.

Ytre høyre fløy

På motsatt fløy står Josh Hawley (41), som arrangerte protesten til støtte for Trump sammen med Ted Cruz. Den unge senatoren fra Arkansas ble inntil nylig ansett som en kommende lederskikkelse blant partiets mest konservative.

Selv om det å protestere mot valgresultatet er blitt en ripe i lakken etter stormingen av kongressbygget, fortsetter han å fyre løs mot venstresiden i amerikansk politikk.

Flere demokrater har tatt til orde for at Hawley skal straffes for å ha oppildnet Trump-mobben, men i sine innlegg på Twitter viser han få prov på at han angrer:

– For splittende

Craig Agranoff, professor i politisk rådgiving ved Florida Atlantic University, forklarer til VG at Det republikanske partiet nå er svekket, og at den aldrende Mitch McConnell (78) ikke er veldig populær med grasroten i partiet.

Agranoff, som kjenner partiet fra innsiden som konsulent i Political Consulting, har merket seg Ben Sasse og Josh Hawley som to politikere på vei opp, med støtte fra motsatte fløyer.

POLITISK RÅDGIVER: Professor Craig Agranoff har gitt politiske råd til både det Demokratiske og Republikanske partiet. Foto: Gisle Oddstad

– Hawley ville overta Trumps velgere, men er nok svekket etter alt som har skjedd, og blir ansett som for splittende. Sasse har støtte blant mange konservative, og hans opposisjon til Trump gjør ham mer populær blant motsatt fløy i partiet, forklarer Agranoff.

– Men det kan være at folk som Marco Rubio eller Jeb Bush, erfarne og velpolerte, blir ledende stemmer i stedet, fortsetter han.

Kommunikasjonsrådgiver og skribent for AmerikanskPolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll, tror det avgjørende for Det republikanske partiet fremover blir om noen i det hele tatt kan klare å oppildne Trumps velgerbase på samme måte som den avtroppende presidenten har gjort.

EKSPERT: Kommunikasjonsrådgiver og skribent for AmerikanskPolitikk.no, Sigrid Rege Gårdsvoll. Foto: Frode Hansen

– Det er vanskelig å spå hvordan «Trumpistene» i partiet vil gjøre det i kommende valg, når ikke Trump selv står på stemmeseddelen. Josh Hawley står jo langt mot høyre i partiet, men frem til stormingen av kongressen ville mange ansett ham som en mulig presidentkandidat, sier Gårdsvoll.

– På motsatt fløy i partiet er Mitt Romney den senatoren som har vært mest kritisk mot Trump over tid, men Ben Sasse er yngre og er mer «fremtidens mann». Sasse har vært isolert tidligere, men han håper vel på at partiet nå beveger seg i hans retning, fortsetter hun.