HISTORISK: Los Angeles-dikteren Amanda Gorman ble verdenkjent i det hun gikk opp på scenen under Joe Bidens innsettelse onsdag. Foto: KEVIN LAMARQUE / REUTERS

Følgertallene til poet Amanda Gorman (22) eksploderte etter innsettelsen

Som den yngste personen til å fremføre dikt under presidentinnsettelsen i USA, ble Amanda Gorman historisk. Nå tar kontoen hennes av på Twitter.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Under president Joe Bidens innsettelse onsdag, fremførte den unge dikteren opp diktet «The Hill We Climb» foran forsamlingen.

Gorman, som er fra Los Angeles, skal være den yngste som noen sinne har opptrådd med dikt under en presidentinnsettelse i USA.

Kort tid etter diktopplesningen, begynte følgertallet til Gorman på Twitter å galoppere oppover, med nærmere ti tusen nye følgere i minuttet.

Under én time etter innsettelsessermonien har følgertallet hennes steget fra 36.000 følgere til over 300.000 følgere. Samtidig ble kontoen hennes verifisert.

Før seremonien uttalte Gorman til World Service’s Newshour at diktet handler om at det nye kapittelet som nå venter USA. I diktet skriver hun at det alltid finnes lys, hvis vi bare er modige nok til å se det og være det:

«We will raise this wounded world into a wondrous one (...) There is always light, if only we’re brave enough to see it—if only we’re brave enough to be it.»

Gorman skal ha endret på diktet hun først hadde forberedt etter at hun hørte om kongressangrepet den 6. januar. Da skal hun ha sittet våken hele natten for å skrive det om, melder New York Times.

Nå hylles Gorman av mange på internett.

Jennifer Bendery, reporter for Huffington Post, tvitret kort tid etter fremføringen hennes:

– Amanda Gorman er akkurat den vi trengte nå, skriver hun.

Også Steve Van Zandt var tidlig ute med en reaksjon på Twitter etter diktfremførelsen: