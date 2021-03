HELT DØDT: Nesten fire millioner fisk har dødd som følge av sprengkulden i Texas i februar. Foto: Texas Parks and Wildlife Department

Historisk sprengkulde i Texas drepte flere millioner fisk

Den iskalde kulden som herjet i Texas forrige måned har tatt en ubehagelig vending: Millioner av fisk har dødd og skylt i land.

Av Sarah Brennsæter

Publisert: Nå nettopp

I februar ble store deler av USA rammet av den kaldeste sprengkulden på over 30 år – og aller hardest gikk det ut over delstatene Texas og Oklahoma.

Krisetilstand og – 22 grader, meldte VG den gangen.

I kjølvannet av ekstremkulden har innbyggerne i Texas gjort et ubehagelig funn: Ifølge Texas Parks and Wildlife Department har minst 3,8 millioner fisk dødd.

Det er snakk om 61 forskjellige fiskearter, inkludert spiselig fisk som ørret og brosme.

Det er den største fiskedødeligheten i staten siden 1980-tallet.

Hobbyfiskere blir oppfordret til å fange færre fisk slik at tallene kan komme seg igjen, melder RTL news.

– Fisk kan dø når de ikke er på dypere og mer temperaturstabilt vann, kommenterer Wildlife Department til nettstedet.

Foto: Texas Parks and Wildlife Department

En storm blåste også utallige døde fisk inn i kanalene til byen Padre Island etter kuldeutbruddet.

Frivillige, byarbeidere og lokale entreprenører har fjernet mer enn 100.000 kilo død fisk fra kanalene de siste to ukene, sier Marvin Jones, president for Padre Island Property Owners 'Association, til KCEN TV.

Siden temperaturen allerede lå over 25 grader, hadde fisken i kanalene begynt å råtne:

– Stanken var ubeskrivelig, skrev et vitne fra området på Twitter.

Et annet vitne sto en dag overfor død fisk så langt øyet kunne se:

– De er økologisk viktig

Cirka 91 prosent av fisken var ikke-fritidsarter, noe som betyr at sportsfiskere ikke fisker etter dem.

– Ikke-viltfisk er likevel økologisk viktig, og gir mat til større viltfisk i tillegg til å være en del av det generelle mangfoldet i Texas-buktene, sa Texas Parks and Wildlife Department i en pressemelding.

Selv om det er sjeldent, forekommer det sprengkulde langs Texas-kysten: Tre kuldehendelser i 1980 drepte nesten 32 millioner fisk, mens en episode i 1989 drepte 6.2 millioner.

Direktør for statens kystfiskeridivisjon, Robin Riechers, sier de nå bruker Texas’ historie som en guide, og mener fiskeriet har potensial til å «sprette tilbake ganske raskt», slik det gjorde på 1980– – tallet:

– Basert på vår langsiktige overvåkning, vil utvinningen i form av antall ørret komme seg på hesten igjen innen to til tre år, kommenterer han.

Han poengterer at fiskestørrelse og aldersstruktur ikke nødvendigvis vil være på samme stadium som før sprengkulden, men at tidligere erfaringer viser at samme antall fisk kommer tilbake innenfor gitt tidsramme.