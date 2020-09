«YOU’RE FIRED»: Entreprenøren Donald Trump fremfører i 2006 sin punchline fra realityserien «The Apprentice», som Trump ledet fra 2004 til 2015. Foto: Fred Prouser / Reuters

Slik unngikk Trump å betale skatt: – Ingen skattesnyter, mener norsk professor

USAs president har krevd foretaksfradrag for private fritidshus, fly og frisørutgifter. Han har også bokført gjeld fra flerfoldige år tilbake, viser avsløringer.

Oppdatert nå nettopp

Skatteprofessor Ole Gjems-Onstad har pløyd gjennom New York Times sitt store dokument om president Donald Trumps selvangivelser de siste 20 årene.

– Det som er avdekket, er ikke så forferdelig rent skattemessig. Alle i USA driver med skatteplanlegging, mye hardere enn vi er vant til, sier Ole Gjems-Onstad, professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI, til VG.

Før han inntok Det hvite hus, var realityserien «The Apprentice» noe av det Donald Trump var mest kjent for. Showet har også bidradd tungt til forretningsmogulens rikdom.

Avsløringene til New York Times viser at bokføringen av inntektene fra TV-programmet har vært viktig for Trump i det å unngå å betale skatt i ti av de siste 15 årene.

SKATTEGRANSKET: President Donald Trump utenfor Det hvite hus mandag. Foto: TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taper stort på forretninger

Han unngikk å betale skatt delvis fordi han krevde skattefritak for bruk av alt fra fritidseiendom, til frisørutgifter og privatfly i årene han deltok i programmet.

Men en annen viktig forklaring er at mange av Trumps virksomheter som han eier og driver selv, har lidd store og vedvarende tap.

– Han er en skrytepave, slett ikke en så stor forretningsmann som han vil ha det til, sier Gjems-Onstad.

EKSPERT: Professor i skatterett ved Handelshøyskolen BI Ole Gjems-Onstad. Foto: BI

Tapene er bokført slik at det i stor grad har fritatt Trump fra å betale føderal inntektsskatt på milliardinntektene fra «The Apprentice» og tilhørende merkevareavtaler og investeringer.

Å være programleder i beste sendetid gjorde Trump til en mer attraktiv merkevare for investorer. Han sikret seg også halvparten av inntektene fra showet. I sum utgjorde dette 427,4 millioner dollar, godt over fire milliarder kroner, skriver New York Times.

Beskjeden skattyter

Den effektive skattesatsen som ble betalt av de rikeste én prosent av amerikanerne, ville gjort at Trump skulle betalt mer enn 100 millioner dollar i skatt, skriver avisen.

I stedet betalte han beskjedne 750 dollar (7000 kroner) i føderal inntektsskatt i 2016 da han vant presidentvalget og 750 dollar i inntektsskatt det første året som president i 2017.

– Han er en mann som har bidradd lite med skattepenger til fellesskapet. Men mange vil nok si at han tross alt har skapt mange arbeidsplasser, påpeker BI-professoren.

«Sparer» tap til senere år

Gjennom sin karriere har Donald Trumps forretningstap ofte nådd summer som er større enn det som kan brukes til å redusere skatten på annen inntekt i løpet av ett år.

Men skattemodellen i USA åpner for at bedriftseiere i noen tilfeller kan legge frem «resttap», for å redusere skatten i fremtidige år. Det har blitt brukt i stor utstrekning.

– Jeg elsker avskrivninger, sa Trump under en presidentdebatt i 2016, bemerker New York Times.

«FØLG PENGENE»: Bill Christeson demonstrerer utenfor Høyesterett i Washington DC i juli i år, da domstolen kom med kjennelser om offentliggjøring av presidentenes selvangivelser. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

– Ingen skattesnyter

Gjems-Onstad påpeker at avsløringene ikke handler om skatteunndragelser.

– Du kan ikke kalle Trump en skattesnyter. Men han sikrer seg maksimalt og driver skattetilpasning i et land der fradragsmulighetene er store, sier BI-professoren.

De økonomiske utfordringene står i kø for presidenten: De neste fire årene må Trump betjene lån, som han er personlig ansvarlig for, tilsvarende 300 millioner dollar.

– Tallene som New York Times legger frem, gir ingen helhetlig fremstilling. Trump har også eiendeler. Vi har ingen balanse som viser om han kan gå konkurs, sier Gjems-Onstad.

«Rikmannsbildet» slår sprekker

New York Times-artikkelen er basert på selvangivelser fra over 20 år – dokumenter som Trump selv ikke har villet offentliggjøre. Han er den første presidenten i USAs historie som har nektet innsyn i sine selvangivelser.

Avisen skriver at innsikten i selvangivelsene avslører en president med en økonomi under hardt press og millioner av dollar i gjeld. I 2018 kunngjorde for eksempel Trump i avsløringen at han hadde tjent minst 434,9 millioner dollar.

Skatteregistrene, derimot, gir et helt annet portrett av bunnlinjen hans, nemlig 47,4 millioner i tap.

RIVALER: Joe Biden og Donald Trump kjemper om å bli valgt til president i USA. Foto: AFP

Debatt tirsdag

De ferske avsløringene viser at en stadig større del av Trumps inntekter kommer fra forretninger som kan lede til, eller allerede har skapt, interessekonflikter med presidentrollen.

Skatteavsløringene om Trump kommer bare to dager før den viktige, første debatten mellom president Donald Trump og Demokratenes presidentkandidat Joe Biden.

– Artiklene er en del av valgkampen. New York Times er ikke nøytral, men en avis som kjører hardt mot Trump og vil skape uro omkring ham, sier professor Ole Gjems-Onstad.

Demokratene var raskt ute med å bruke skattesaken for alt den er verdt. Allerede søndag kveld begynte valgkampapparatet til Joe Biden å selge klistremerker der det står: «Jeg har betalt mer skatt enn Donald Trump».

Publisert: 29.09.20 kl. 02:42 Oppdatert: 29.09.20 kl. 07:14

