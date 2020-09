FLERE: Tidligere utenriksminister Knut Vollebæk skulle gjerne sett at flere flyktninger fikk komme til Norge fra Hellas i år. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix

Vollebæk: – Naturlig at Norge tar mer enn 50 flyktninger fra Hellas

I 1999, da Knut Vollebæk (KrF) var utenriksminister, tok Norge imot 7579 flyktninger fra Kosovo-krigen. Nå kritiserer han Norges beslutning om å hente 50 kvoteflyktninger fra Hellas.

– Sånn som situasjonen er i Hellas i dag, vil jeg se det som naturlig at Norge tok mer en 50 flyktninger, sier Knut Vollebæk.

Han var utenriksminister i Kjell Magne Bondeviks første regjering.

De siste dagene har debatten rast om regjeringens vedtak om å hente 50 flyktninger fra den greske øya Lesvos. Øya har de siste årene huset Moria-leiren hvor flyktninger ble værende da Europa stengte grensene mot landet. I leiren, som er bygget for omtrent 3000 mennesker, har det den siste tiden bodd 13.000.

Situasjonen tilspisset seg ekstra natt til onsdag denne uken da leiren brant til grunnen.

– Det er slik jeg forstår det ingen leir igjen. Det har gått fra galt til verre, sier Vollebæk.

Flere tusen migranter er spredt over et større område på øya etter den enorme brannen. Nå jobbes det med å skaffe mat, vann og husly til de tusenvis av menneskene som bodde i den nedbrente leiren.

– Det er ingen tvil om at Hellas har store problemer med å håndtere denne situasjonen. Hellas har i lang tid sagt at de har problemer, og dette er en utfordring Hellas ikke greier alene. Frem til brannen manglet også Hellas menneskelige ressurser til å bruke pengene som ble stilt til rådighet for hjelpearbeidet, sier Vollebæk.

Onsdag formiddag sa statsminister Erna Solberg til VG at regjeringen foreløpig ikke har planer om å hente flere enn de nevnte:

– I utgangspunktet så er det disse 50. Det mener vi er riktig. Så mener vi at Hellas må behandle slike saker. Andre land i Europa må også være med på denne dugnaden. Det kan ikke hver gang være slik at det er noen få land som må gjøre dette, sa Solberg til VG.

– Burde tatt en lederrolle

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) varslet i forrige uke at de var klare til å hente fra Moria-leiren. Det var da gått flere måneder siden regjeringen lovet å hente ut flyktninger gitt at flere andre land gikk foran. Denne strategien imponerer ikke Vollebæk.

– Jeg synes det er litt trist at vi istedenfor å ta en lederrolle ved å gå foran, går og venter på andre land før vi gjør noe. Det har vi ikke tidligere hatt tradisjon for og det håper jeg regjeringen vil se på i evalueringen av denne prosessen.

Vollebæk reagerer også på flere av partienes uttalelser om at Norge heller må hjelpe flyktningene der de er.

– Jeg synes det er en uheldig problemstilling. Ingen mener at vi skal ta alle verdens flyktninger til Norge, men om vi ser på situasjonen i Hellas og Libanon så er det ikke slik at man i flyktningens nærområder kan løse disse problemene med kun pengeoverføringer.

Trekker linjer til Kosovo-krigen

I 1999 var Norge blant de første landene i Europa som fløy ut flyktninger fra krigen i Kosovo. Til sammen kom over syv tusen flyktninger til Norge. Opprinnelig var 1 480 av disse regnet som kvoteflyktninger.

– Situasjonen kan ikke sammenlignes helt, det er blant annet større kulturelle og religiøse forskjeller i hvem som kommer, men det er absolutt likhetspunkter i den sikkerhetspolitiske situasjonen i tillegg til den humanitære situasjonen i landene hvor de kommer fra.

HANDLINGSROM: Tidligere Justisminister Odd Einar Dørum (V) mener at coronapandemien gir et handlingsrom til å hente flere flyktninger fra Hellas. Foto: Sørbø, Krister

Odd Einar Dørum (V) var justisminister i Bondeviks regjering og husker godt situasjonen i flyktningleirene i 1999.

– Jeg var selv på besøk i en flyktningleir i Nord Makedonia hvor folk bodde så tett at det bare var snakk om centimeter mellom teltene. Jeg husker at jeg da tenkte at her kunne det blitt et bål. Det ble det heldigvis ikke.

Dørum vil ikke tallfeste hvor mange flere han mener regjeringen burde tatt imot fra de greske øyene, men mener coronapandemien åpner nye muligheter.

– Nå som vi står midt oppe i en pandemi er det naturlig å tro at det vil komme færre kvoteflyktninger til Norge. Noen nevner tall opp i 1000 færre. Jeg mener dette gir oss et handlingsrom vi kan bruke, sier Dørum.

