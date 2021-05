OPPRØRSPOLITI: Israelsk politi ved al-Aqsa moskeen fredag kveld. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Israel: Harde kamper ved hellig moské

Israelsk opprørspoliti ble møtt med steinkasting og skjøt tilbake med gummikuler, da de barket samen med palestinere samlet ved al-Aqsa moskeen.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

Det brøt ut kamper flere steder i Øst-Jerusalem etter fredagsbønnen, og ifølge palestinske Røde Halvmåne er minst 53 mennesker skadet.

Politiets «gummikuler», i virkeligheten stålkuler med et tynt lag gummi, har forårsaket de fleste skadene. Flere av de skadede palestinerne er blitt skutt i hodet. Andre er blitt truffet i øynene av deler fra sjokkgranater.

Minst 23 personer ble fraktet til sykehus, og minst tre israelske politibetjenter er skadet, melder NTB.

Ifølge den israelske avisen Haaretz oppsto sammenstøtene fordi et stort politioppbud var samlet ved moskeen, der tusenvis var samlet for å be fredagsbønn under ramadan.

DEMONSTRANTER: Sinte palestinere samlet ved moskeen hiver stein mot politiet. Foto: AHMAD GHARABLI / AFP

Blir fratatt land

Etter bønnen ble det holdt demonstrasjoner til støtte for palestinere som blir fratatt sine hjem i Øst-Jerusalem. Da noen demonstranter hev stein mot politiet, rykket de inn i fullt opprørsutstyr.

Da politiet rykket inn, viser TV-bilder fra stedet at folkemengden kastet stoler, sko og steiner mot politiet, som skjøt med gummikuler.

Israelsk politi opplyser at de måtte bruke makt for å bryte opp voldelige grupper som kastet objekter mot politibetjentene.

AFPs journalist på stedet kan melde at det stiger røyk opp fra området der moskeen ligger.

Al-Aqsa-moskeen er palestinernes største helligdom, og ett av de helligste stedene i islam.

PÅGREPET: En demonstrant i nabolaget Sheikh Jarrah blir pågrepet. Foto: ABIR SULTAN / EPA

Angrep på grensepost

Tidligere fredag ble to palestinere drept og én skadd da gikk til angrep på en israelsk grensepost nær Jenin på den okkuperte Vestbredden.

Spenningen i Jerusalem er også høy på grunn av mulige utkastelser av flere palestinere i Øst-Jerusalem.

Fredag kveld rykket USA ut og tok til orde for at situasjonen i Jerusalem må roes ned.

– Vi er dypt bekymret for den økte spenningen i Jerusalem, sier talskvinne Jalina Porter i USAs utenriksdepartement.