Spanske myndigheter: 6000 migranter har tatt seg over grensen til spansk enklave

På kort tid har 6000 migranter tatt seg over grensen fra Marokko og inn i den spanske enklaven Ceuta nord i Afrika. Tirsdag morgen er 1500 sendt tilbake.

Av Ingrid Hovda Storaas og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det opplyser spanske myndigheter.

Ifølge den spanske avisen El País begynte migrantene å krysse grensen fra byen Fnideq i Marokko tidlig mandag morgen. Natt til tirsdag opplyser myndighetene at over 5000 personer har lyktes med å ta seg inn i den spanske enklaven, blant dem rundt 1500 mindreårige.

Bare timer senere tirsdag morgen har antall migranter steget til 6000.

Enklavene Ceuta og Melilla, som ligger i nærheten, har lenge vært et mål for migranter som håper å ta seg til Europa i jakten på et bedre liv, skriver Guardian. Hvert eneste år risikerer hundrevis av personer livet mens de prøver å hoppe over gjerder, gjemme seg inne i biler eller svømme over grensen, skriver AP.

Enklavene omtales som kraftig bevoktet. Ceutas åtte kilometer lange grense mot Marokko er bevoktet med ti meter høye doble gjerder, skriver AP.

Strenge grenserestriksjoner på grunn av coronaviruset har gjort at mange marokkanere som til daglig arbeider i enklavene, eller som handler på tvers av grensen, har mistet jobbene sine, skriver AP.

Spanske myndigheter sier at mandagens hendelse mangler sidestykke. I løpet av hele fjoråret kom 2228 migranter inn i enklavene – mot over 5000 på én dag mandag.

Ifølge spanske myndigheter ble det brukt oppblåsbare båter til å krysse grensen. Andre svømte forbi moloen, som strekker seg flere meter ut i Middelhavet. Minst én person skal ha druknet i forsøkene, skriver nyhetsbyrået AP.

Sist noe lignende skjedde, var i april. Da svømte over 100 unge personer inn i det spanske territoriet i løpet av én dag. De fleste ble sendt tilbake til Marokko i løpet av 48 timer.

Hendelsen mandag kommer samtidig som spenningen mellom Spania og Marokko øker, etter at spanske myndigheter har latt Brahim Ghali – en lederskikkelse som jobber for uavhengighet i Vest-Sahara – komme inn i Spania for å få behandling mot covid-19.

Vest-Sahara var okkupert av Spania frem til 1975, da Marokko tok over størstedelen av området, skriver BBC.

Marokko har kritisert beslutningen om å slippe Ghali inn i Spania, og advart om at hendelsen vil få konsekvenser. Spanske myndigheter, som lot Ghali komme inn i landet under falsk identitet, har svart at deres beslutning ble tatt på humanitært grunnlag.

Foto: Antonio Sempere / Europa Press

Gruppen Northern Observatory for Human Rights, som ifølge AP jobber med migranter nord i Marrokko, sier at de tror hendelsene mandag skyldes en kombinasjon av flere faktorer, deriblant det diplomatiske bråket mellom Marokko og Spania.

– Informasjonen vi har går ut på at marokkanske myndigheter har redusert det vanligvis sterke militære nærværet langs kysten, noe som skjer etter uttalelsen fra Marokkos utenriksdepartement om at Spania har tatt i mot Brahim Ghali, sier gruppens leder Mohammed Ben Aisa og legger til:

– Området overvåkes nøye av sikkerhetsstyrker og forsøk på å klatre over gjerdet eller å svømme stoppes vanligvis.

Spanias utenriksminister Arancha Gonzalez Laya sier ifølge Reuters at hun ikke har kjennskap til dette:

– Jeg kan ikke snakke for Marokko, men de har fortalt oss, for noen få timer siden, at dette ikke handler om uenigheten.