Psykiater tror Peter Madsen oppnådde det han ville: − Fikk sine «15 minutes of fame»

KØBENHAVN (VG) Psykiater Henrik Day Poulsen forstår Peter Madsen bedre enn de fleste. Han er overbevist om at fluktforsøket var en suksess i drapsmannens øyne.

Poulsen har medvirket i to dokumentarer om Madsen og drapet på den svenske journalisten Kim Wall. Han har lyttet til telefonsamtaler med drapsmannen og lest kjærlighetsbrev han har sendt.

De bekrefter etter Poulsens syn konklusjonen til danske rettspsykiatere; at Madsen er løgnaktig, pervers, psykopat og narsissistisk.

Her jages Madsen under flukten fra fengselet.

Psykiateren beskriver ham som en av Danmarks farligste fanger:

– Delvis på grunn av drapet som ble begått og planleggingen som lå bak. Hvis man slår i hjel noen i en slåsskamp vil man av psykiatere vurderes som mindre farlig enn en som i flere måneder har planlagt et drap og tatt seg god tid med drapet. Det han gjorde mot Wall gjør Madsen mer farlig.

– Det understrekes jo også av alt som skjedde i går, nemlig at han er i stand til å true seg ut med et bombebelte. Og ikke nok med det, han tar også et gissel, sier han til VG.

Madsen ble onsdag formiddag fremstilt for fengsling etter at han tirsdag forsøke å flykte fra Herstedvester fengsel i København-forstaden Albertslund.

Ved å ta en av fengselspsykologene som gissel, greide Madsen å true seg ut av fengselet før han så la ut på flukt. Han kom seg imidlertid ikke langt før han ble stoppet av massive politistyrker.

Madsen ble pågrepet rundt 4–500 meter fra fengselet, med et bombeliknende belte rundt magen.

ETTERLYSER ENDRINGER: Poulsen mener den danske kriminalomsorgen må gjennomgå sine interne prosedyrer etter fluktforsøket til Madsen. Foto: Emma Line Holm Sejersen

– Enda en gang oppnådd det som er målet hans

Selv om det bare tok fem minutter før han ble satt i håndjern av politiet, er Poulsen sikker på at drapsmannen opplevde fluktforsøket som vellykket.

– Selvfølgelig hadde han nok håpet at han skulle bli fri, men jeg tror ikke nødvendigvis han er utilfreds, for han fikk sine «15 minutes of fame». I går var han virkelig på alles lepper – det var til og med en av hovedhistoriene på BBC. Så han har enda en gang oppnådd det som er målet hans; nemlig å være berømt, akkurat som med rakettene, sier psykiateren.

Han tror også at fluktforsøket har blitt godt tatt i mot blant Madsens medfanger.

– Jeg er ganske sikker på at han sees på som en helt i fengselet og at det er mange fanger som synes det er godt gjort at han klarte å lure politiet. Han er nok en «dagens mann» som de ser opp til, sier Poulsen.

Kritisk til kriminalomsorgen: – Helt uforståelig

I 2018 ble det kjent at Madsen er dømt til fengsel på livstid for mishandling og drap på den svenske journalisten Kim Wall.

Tidligere har Madsen selv aldri erkjent å ha begått selve drapet. Under rettsprosessen innrømmet han imidlertid å ha partert liket til Wall. I den nye dokumentaren til danske Discovery Networks, hvor Poulsen medvirker, hevder Madsen for første gang at det var han som sto bak drapet.

Poulsen mener det er åpenbart at tirsdagens fluktforsøk, i likhet med drapet på Kim Wall, bærer preg av planlegging.

– Det falske bombebeltet og liksompistolen tar tid å lage. Det understreker at han er farlig og at det er noe han har planlagt. Han må ha gjort det i skjul, og har igjen brukt sine tekniske og kriminelle ferdigheter til å gjøre det, sier han.

– Tror du han kommer til å planlegge flere fluktforsøk?

– Det kommer an på om han får anledning til det. Nå skal vi forhåpentligvis ha en debatt om kriminalomsorgen og om de klarer å håndtere den oppgaven. For det er jo helt uforståelig for alle, sikkert også i Norge, hvordan en mann som er så farlig klarer å komme seg ut. Det er jo som om Anders Behring Breivik skulle ha rømt fra fengselet. Sånn kan vi ikke ha det, sier han.

Poulsen beskriver en viss naivitet i deler av kriminalomsorgen, der man tror at det er mulig å resosialisere kriminelle som Peter Madsen. Han viser til danske BTs sak om at drapsmannen i fengselet har hatt tilgang til et metallverksted.

– Det er lite gjennomtenkt at han får adgang til verkstedet hvor det er mulig å lage ting. Vi må huske at det kun er tre år siden drapet. Jeg tror nok kriminalomsorgen i Danmark bør se veldig nøye på sine prosedyrer, avslutter han.

