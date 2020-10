TERRORANGREP: To personer ble drept og tre skadet etter terrorangrepet ved London Bridge november 2019. Foto: Rick Findler / PA Wire

Drapsdømt benådet etter å ha stoppet terrorangrep

Drapsdømte Steven Gallant (42) er benådet etter at han var med på å stoppe terrorangrepet ved London Bridge i 2019.

Steven Gallant var blant tilskuerne som jaget terroristen med en hvaltann etter at to personer hadde blitt knivstukket og drept ved London Bridge i 2019.

Gallant satt selv inne for drap da angrepet skjedde. Nå får han straffen sin redusert med ti måneder, og kan søke om prøveløslatelse i juni etter å ha blitt benådet, skriver Mirror.

Det britiske justisdepartementet uttaler at Dronning Elizabeth ble rådet til å benåde Gallant for hans «eksepsjonelt modige handlinger, som bidro til å redde liv til tross for egen risiko», ifølge The Guardian.

Var på rehabiliteringskurs

Dagen terrorangrepet skjedde, i november 2019, var Gallant løslatt for å delta på en samling om rehabilitering av innsatte. Samlingen var i Fishmongers’ Hall, hvor angrepet startet.

Mannen bak terrorangrepet, Usman Khan (28), var invitert til samme arrangement. Han ble fengslet i 2012 for å ha planlagt å bombe aksjebørsen i London.

Khan knivstakk og drepte to personer i Fishmongers’ Hall. Da tok Gallant, sammen med andre på stedet, en støttann fra en narhval som hang som dekorasjon på veggen, før de jaget han ut på broen. Khan ble deretter skutt og drept av politiet.

– Jeg skjønte at noe var galt og at jeg måtte hjelpe. Jeg så skadede personer. Khan sto i foajeen med to store kniver og var en åpenbar fare for oss alle, uttalte Gallant i etterkant av angrepet.

Gallant var en av tre som ble filmet prøve å stanse terroristen med hvaltannen. VG har tidligere skrevet om Darryn Frost (38), som også fortalte at han hadde tatt en hvaltann fra veggen og brukt som våpen.

Får støtte fra familien til drapsofferet

Gallant ble i 2005 dømt til 17 års fengsel for drapet på brannmannen Barrie Jackson, som han skal ha drept utenfor en pub i byen Hull.

Nyheten om benådningen får støtte fra familien til drapsofferet.

– Jeg har blandede følelser. Men det som skjedde på London Bridge viser at folk kan forandre seg, sier Jacksons 21 år gamle sønn, Jack, til The Guardian.

Gallant sier selv at han bestemte seg for å søke hjelp etter at han ble dømt for drapet i 2005.

– Det er riktig at jeg fikk en streng straff for mine handlinger. Da jeg hadde akseptert straffen, bestemte jeg meg for å søke hjelp. Man mister kontroll over livet sitt når man er i fengsel. Å bli et bedre menneske er en av de få tingene man kan gjøre mens man reduserer byrden på samfunnet, sier han.

Sist gang en drapsdømt har blitt benådet i Storbritannia var da tidligere IRA-leder og informant Sean O’Callaghan ble løslatt for 25 år siden.

Publisert: 18.10.20 kl. 18:40

