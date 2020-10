EKTEPAR: Matt McCarthy og Humaira Baig har vært gift i 15 år. Foto: Thomas Nilsson / VG

Nå kan Texas bli «blå»: − Skamfull over å være amerikaner

CLEAR LAKE, TEXAS (VG) Humaira Baig (39) og Matt McCarthy (38) har aldri opplevd at hjemstaten Texas stemmer frem en demokrat til president. I år tror de det endelig kan skje.

Nå nettopp

– Hei, og velkommen til oss, smiler ekteparet noen sekunder etter at VG har satt i gang ringeklokken på det halloweenpyntede huset, en halvtimes kjøring sør for storbyen Houston.

Det er tre uker før USA skal velge sin president, og det er første dagen Texas åpner valglokalene for forhåndsstemming. Ekteparet vil stemme på først som sist – i tilfelle noe skulle skje.

Og de har invitert VG til å bli med når de gjør det.

– Jeg tenkte det kunne være greit å vise folk i Europa at vi texanere er mer enn stereotypen om hvite folk med cowboyhatter. Jeg tror kanskje ikke alle skjønner hvor stort mangfoldet her er, sier Baig.

Holdt deg oppdatert i VGs valgstudio: Ferske målinger, prognoser og nyheter

SKRIVER POSTKORT FOR DEMOKRATENE: Baig skriver et sitat fra Barack Obama på kortene hun som frivillig for Demokratene sender til potensielle velgere. «Ikke la dem ta bort din makt. Ikke la dem ta bort ditt demokrati», står det. Foto: Thomas Nilsson / VG

Familien hennes kom til Texas fra Pakistan da hun var 16 år. McCarthy, som hun har vært gift med i 15 år, vokste opp i samme område som de nå bor i.

– Vi tenkte å dra til et islamsk senter 15 minutters kjøring herfra for å stemme. Jeg har en mistanke om at kanskje ikke så mange går der, sier 39-åringen, som selv ikke er religiøs, med et lurt smil.

Han er brannmann og har turnusfri. Kona jobber i administrasjonen på et lokalt sykehus, og har hjemmekontor. Deres fem år gamle sønn Zane er i barnehagen. Det er med andre ord en perfekt dag for å stemme på den de håper skal bli USAs neste president: Demokratenes Joe Biden.

– Jeg tror han vil bringe en verdighet tilbake til kontoret. Jeg tror han kan få slutt på kaoset. Jeg tror han kan sørge for at justisdepartementet blir A-politisk igjen og at folket igjen kan få tiltro andre føderale institusjoner som Trump har angrepet, sier McCarthy.

Reportasje fra Ohio: Trumps sinte menn er fremdeles sinte

AMERIKANER: Humaira Baig (39) kom til USA fra Pakistan som 16-åring. Først da hun ble statsborger i 2009 fikk hun stemmerett. Foto: Thomas Nilsson / VG

«Dra hjem!»

Mens Baig rydder mat inn i kjøleskapet forteller hun om det som for dem var et mareritt for fire år siden. Da hun gikk og la seg var hun overbevist om at hun ville våkne opp i et land som hadde valgt sin første kvinnelige president.

– Da jeg sto opp neste morgen og Matt sa at Donald Trump hadde vunnet, kunne jeg ikke tro det. Jeg var deprimert i dagevis, sier hun.

Hun forteller at hun også fikk føle på kroppen hvordan det kunne komme til å bli i et land styrt av en mann mange mener er rasist.

– Dagen etter valget kastet noen en stein gjennom et vindu i huset til søsteren min. En lapp var festet til steinen. Der sto det «Dra hjem!». Det føltes som at vi ikke lenger var velkommen i dette landet. Derfor er det veldig viktig for meg at Trump ikke vinner igjen.

Georgia: Slik kan svarte avgjøre valget i vippestaten

PICKUP-TRUCK: Ifølge ekteparet er denne bilen, som hun påpeker at det bare er han som kjører, den ene tingen i deres hjem som er stereotypisk Texas. Foto: Thomas Nilsson / VG

Vi rusler ut for å gå i bilene. Som en ekte gentleman åpner han bildøren for henne.

– Haha, det der gjør du aldri når det ikke er en fotograf her, erter hun, før hun igjen blir alvorlig:

– Jeg kan nesten ikke tro at Texas nå er «lilla», sier hun med referanse til at Demokratene omtales som «blå» og Republikanerne som «røde».

Slik er siste måling fra delstaten:

Texas er i endring

Og alt tyder på at hun har rett. I år er Texas en vippestat. Ikke siden diskoen herjet da Jimmy Carter ble valgt til president i 1976 har en demokrat vunnet USAs nest mest folkerike stat. En stat som Donald Trump trolig ikke har nubbesjanse til å klare seg uten.

– Jeg tror det bare er et spørsmål om tid før en demokrat vinner i Texas. Enten det er et valg til Senatet, et guvernørvalg, eller presidentvalget, sier professor i politikk Elizabeth Simas ved University of Houston til VG.

Det forklarer hun først og fremst med at demografien er i endring. Kort fortalt: Det blir færre hvite mennesker relativt sett. Et økende antall svarte, latinamerikanere og andre immigranter, som Humaira Baig og hennes familie.

Biden-kampanjen ser også sitt snitt. Samtidig som vi sitter i bilen driver Jill Biden, Joe Bidens kone, valgkamp i delstaten og partiet har satset rekordmange dollar på TV-reklamer her. Ting som ikke er vanlig kost fra Demokratene i «The Lone Star State».

– Dette er helt klare tegn på at kampanjen har grunner til å være optimistiske, sier professoren, som likevel velger å tro at Trump vinner i år.

– Men fremover ser jeg for meg at Texas blir en stat som vil svinge mellom rødt og blått, sier Simas.

Wisconsin: Forstadskvinnene kan bli avgjørende

STEMMEKØ: Matt McCarthy og Humaira Baig i køen for å avgi sin stemme i årets valg. Foto: Thomas Nilsson / VG

Fremme ved valglokale er det nesten ingen kø. Etter få minutter forsvinner de to inn i lokalet. Et kvarter senere kommer McCarthy ut, men det skal gå en hel time før Baig er tilbake. Og hun er ikke blid.

– Jeg er SÅ irritert nå, sier hun.

Siden de to nylig flyttet inn i sitt nye hus var ikke adressen som er tilknyttet sertifikatene de brukte som ID lik den de førte opp da de registrerte seg for å stemme. Men selv om det var tilfellet for begge to var det kun hun som fikk problemer inne i valglokalet.

«I VOTED»: Matt McCarthy med det synlige beviset på at han har stemt. Foto: Thomas Nilsson / VG

Tar til tårene

Hun bedt om å fylle ut et skjema og måtte også stille seg i en egen kø for å få avklart situasjonen. Etter mye om og men løste det seg til slutt.

– Men hvorfor fikk han gå rett ut mens jeg måtte gjøre alt dette når situasjonen er helt lik for oss. Folk gjør selvsagt feil, men dette får meg til å føle meg annerledes.

– Tror du det har med at han er hvit og du innvandrer fra Pakistan?

– Jeg kan jo ikke si det sikkert, men det er jo veldig spesielt, sier hun, og klarer ikke holde tårene tilbake.

Hun får en god klem av ektemannen.

OPPRØRT: Ektemannen måtte si noen trøstende ord til konen etter at hun kom ut fra valglokalet. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Flytter til månen

Vel hjemme har den verste irritasjonen lagt seg. De synes begge det er godt å vite at deres stemme nå vil bli hørt, og at det kanskje – for en gangs skyld for dem her i Texas – kan påvirke hvilken retning landet tar.

Men hva om det ikke skjer denne gangen heller? Hva om Trump vinner Texas og att på til blir gjenvalgt som president?

– Da tror jeg kanskje vi flytter til månen, sier McCarthy.

De støtter Trump i tykt og tynt: «Han er et ærlig menneske»

Da kan det jo hjelpe at de bor bare noen få kilometer fra NASAs romfartssenter.

– Dersom det skjer vil jeg være enda mer skamfull over å være amerikaner enn jeg er. Å reise rundt i verden og fortelle at man kommer fra USA akkurat nå, er flaut, sier Baig.

LOKALVALG: Valget 3. november handler om langt mer enn hvem som skal bli president. I hver delstat og i hvert fylke er det også en rekke lokalvalg folk kan stemme over. Foto: Thomas Nilsson / VG

Da kan det jo hjelpe at de bor bare noen få kilometer fra NASAs romfartssenter.

– Dersom det skjer vil jeg være enda mer skamfull over å være amerikaner enn jeg er. Å reise rundt i verden og fortelle at man kommer fra USA akkurat nå, er flaut, sier Baig.

Med de ordene tar vi farvel med ekteparet.

Men første dag for forhåndsstemming i Texas er ennå ikke over. Idet solen er i ferd med å gå ned, besøker vi et grasrotarrangement for en lokalavdeling av Demokratene i en park i samme område.

LANG KØ: Ved dette valglokalet noen kilometer fra stedet hvor ekteparet VG fulgte avla sin stemme var køen mye lengre. Foto: Thomas Nilsson / VG

Rekordmange

En rekke lokalpolitikere er invitert til å tale. Noe få titalls mennesker har møtt opp. Optimismen er stor. Alle vi snakker med og alle på scenen tror at i år kan være året. Alle roper «JAAAAAA!» når de blir spurt om de er klare for å kjempe de neste tre ukene for å gjøre Texas «blått».

Og da en av lokalpolitikerne kan fortelle at hun nettopp har fått vite at 128.000 mennesker i Harris fylke har brukt dagen i dag til å oppsøke et valglokale for å forhåndsstemme står jubelen i paviljongtaket. Det er nesten dobbelt så mange som den forrige rekorden for hvor mange som gjorde dette på første dag.

KANDIDAT: Kayla Alix, som forsøker bli valgt inn i delstatskongressen i Texas, på scenen under et lokalt valgmøte. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Det er et helt surrealistisk tall, sier Kayla Alix.

Hun stiller som kandidat til delstatskongressen i Texas.

– Det er et veldig godt tegn for oss at så mange kommer ut så tidlig. Særlig her i Harris, hvor mange er demokrater. Hjertet mitt hopper av glede nå. Jeg er forsiktig optimist, men i år tror jeg Texas blir «blå», sier Alix.

John (75) har kjørt fem mil for å stemme: − Helt forferdelig

VALGMØTE: Et titalls demokrater samlet seg i Webster sør for Houston for å høre hva lokale kandidater fra partiet hadde å melde. Foto: Thomas Nilsson / VG

En melding tikker inn fra Humaria Baig. Tallet gir også henne forsterket håp. Hun er overbevist om at Texas uansett har et blått flertall, man bare må få folk ut for å stemme. Disse tallene kan være et tegn på at det er i ferd med å skje ettersom demokrater er mer tilbøyelige til å forhåndsstemme enn republikanere.

– Og akkurat nå føles det som at jeg kanskje har spilt en liten rolle i å rette den feilen som er Trump, skriver hun.

Publisert: 18.10.20 kl. 18:28