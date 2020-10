TRAKK SEG: Morten Østergaard trakk seg som leder i Radikale Venstre 8. oktober. Foto: Martin Sylvest / Ritzau Scanpix

Krisemøte i dansk parti etter metoo-anklager

En metoo-forkjemper som selv innrømmet seksuell trakassering, og beskyldninger om at ledelsen legger lokk på trakasseringssaker har ført til basketak i den danske regjeringens viktigste støtteparti.

Nå nettopp

Søndag møtes ledelsen i Radikale Venstre til det som av mange betegnes som et krisemøte i Danmarks fjerde største parti, det skriver DR.

Møtet avholdes i kjølvannet av høylytte diskusjoner om hvem som visste hva i håndteringen av det eks-partileder Morten Østergaard selv har omtalt som seksuelle krenkelser utført av ham selv mot flere kvinner i partiet.

les også 1615 kvinner signerer opprop: «Du har rett. Vi opplever det også»

Partileder trakk seg

Det vekket stor oppsikt da den danske programlederen Sofie Linde på direktesendt TV fortalte om grenseoverskridende atferd fra menn i mediebransjen. Nå, seks uker etter, er det anklager om seksuell trakassering som overdøver den danske politikken.

Den 8. oktober trakk daværende leder Morten Østergaard seg etter beskyldninger om seksuell trakassering fra partikollega og folketingsmedlem Lotte Rod.

– Jeg har sviktet i saken om Lotte Rod. Det var min hånd hun fjernet fra låret sitt for nesten ti år siden. Jeg har gitt henne min uforbeholdne unnskyldning, og jeg har fått hennes tilgivelse, sa Østergaard på en pressekonferanse.

Østergaard har ledet det sosialliberale partiet siden 2014. Partiet er søsterparti til det norske partiet Venstre.

– Jeg kan ikke forklare mine feiltrinn. Jeg må i stedet lære å leve med dem og konsekvensene av det, skriver han i et Facebook-innlegg 9. oktober.

les også En gravid, en sexskandale og løftebrudd – slik er den nye danske regjeringen

Første store metoo-sak

Samme dag som Østergaard trakk seg tok nestleder Sofie Carsten Nielsen over styringen av partiet. Samme dag ble hun spurt om hun kjente til flere saker.

– Det gjør jeg ikke, sa Nielsen til pressen.

I et Facebook-innlegg onsdag denne uken gikk imidlertid en av partiets mest profilerte politikere, Ida Auken, ut og beskyldte Carsten for å ikke ha gjort noe da hun ble varslet om Østergaards krenkende oppførsel i 2017.

Nielsen benektet å ha kjent til historien.

– Det gjør meg sint fordi vi skal være et parti hvor man kan være uten at bli krenket, sa hun til pressen om Auken sin opplevelse. Men hun avviste å ha hatt kjennskap til andre saker, enn den som omhandler Lotte Rod.

Saken omtales som den første store #metoo-saken i Danmark. Radikale Venstre har vært en av partiene som snakket høyest i #meetoo-oppgjøret. Nå er det altså partiet selv som får gjennomgå.

Foto: Philip Davali / Ritzau Scanpix

Regjeringens viktigste støtteparti

Torsdag denne uken hadde 236 personer meldt seg ut av partiet, melder NTB. Det er langt flere enn i andre uker.

Radikale Venstre fikk en oppslutning på 8,6 prosent ved folketingsvalget 2019. Det gjør partiet til det fjerde største i Danmark med 16 representanter på Folketinget.

Partiet er støtteparti for ettpartiregjeringen til statsminister Mette Fredriksen. Antallet mandater gjør dem til et av regjeringens viktigste støttepartier. Partiet har med sine 6800 medlemmer også sørget for en rekke grønne velgere til den sosialdemokratiske posisjonen.

Publisert: 17.10.20 kl. 21:35