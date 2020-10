Det var svært opphetet stemning under den forrige debatten i Cleveland. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Trump og Biden enige om ny debatt

USAs president Donald Trump og hans motkandidat Joe Biden er enige om å holde en ny presidentdebatt 22. oktober, opplyser Trump valgkampsjef Bill Stepien.

Både CNN og Reuters melder torsdag at Trump og Biden er enige om to nye datoer for de siste presidentdebattene - 22. og 29. oktober.

Torsdag uttalte Trump til Fox News at han ikke kom til å gå med på virtuell debatt, slik kommisjonen som arrangerer presidentdebattene hadde foreslått tidligere på dagen.

– Jeg kommer ikke til å sitte foran en datamaskin i debatten. Det er latterlig, sa han.

Biden, på sin side, sa at han ville følge kommisjonens anbefalinger.

Egentlig skulle debatten ha foregått om en uke i Miami.

Striden omkring virtuell eller fysisk debatt skjer fordi den amerikanske presidenten ble bekreftet coronasmittet i forrige uke. Han tilbrakte helgen på Walter Reed-sykehuset for å få behandling, men var mandag tilbake i Det hvite hus.

Det skjedde mindre enn to døgn etter den forrige presidentdebatten i Cleveland.

Mange av Trumps nærmeste rådgivere er også bekreftet smittet.

Samtidig som Trumps valgkamp nesten utelukkende handler om hans coronasmitte, har Biden kunnet gire opp sin innsats.

Publisert: 08.10.20 kl. 18:33

