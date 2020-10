KAOTISK: Det var svært opphetet stemning under den forrige debatten i Cleveland. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Full forvirring om neste presidentdebatt

Mens Donald Trumps valgkampsjef Bill Stepien hevder at de to er enige om to nye debatter, sier Joe Bidens talsperson at debatten 22. oktober blir den siste.

Oppdatert nå nettopp

Den skal etter planen holdes ansikt til ansikt.

Både CNN og Reuters melder torsdag at Trump og Biden er enige om to nye datoer for de siste presidentdebattene - 22. og 29. oktober. Det opplyser Trumps valgkampsjef Bill Stepien.

Men like etter uttaler Bidens talsperson Kate Bedingfield at datoene for de tre debattene er satt, 29. september, 15. oktober og 22. oktober.

– Trump valgte i dag å trekke seg fra debatten 15. oktober. Trumps irrasjonelle adferd tillater ham ikke å skrive om kalenderen og velge nye datoer etter hans smak. Vi ser frem til å delta i den siste debatten, satt til 22. oktober, som allerede er på delt førsteplass om å være den seneste debatten de siste 40 årene. Donald Trump kan dukke opp eller så kan han takke nei igjen. Det er hans valg, sier hun til CNN.

Sier nei til virtuell debatt

Bidens rådgiver Ron Klain uttrykker det samme på sin Twitter-konto.

Torsdag uttalte Trump til Fox News at han ikke kom til å gå med på virtuell debatt, slik kommisjonen som arrangerer presidentdebattene hadde foreslått tidligere på dagen.

– Jeg kommer ikke til å sitte foran en datamaskin i debatten. Det er latterlig, sa han.

Biden, på sin side, sa at han ville følge kommisjonens anbefalinger.

Egentlig skulle debatten ha foregått i Miami om en uke.

Siden Trump ikke vil stille til videodebatt, skal utfordreren Joe Biden alene ta imot spørsmål fra amerikanske velgere 15. oktober.

Det opplyser Bidens valgkampsjef Kate Bedingfield, uten å gi noen detaljer om sted eller format for valgkamparrangementet.

Vil ha full valgkamp

Striden omkring virtuell eller fysisk debatt skjer fordi den amerikanske presidenten ble bekreftet coronasmittet i forrige uke. Han tilbrakte helgen på Walter Reed-sykehuset for å få behandling, men var mandag tilbake i Det hvite hus.

Det skjedde mindre enn to døgn etter den forrige presidentdebatten i Cleveland. Minst elleve personer skal ha testet positivt i forbindelse med den første debatten.

Mange av Trumps nærmeste rådgivere er også bekreftet smittet. Ifølge VGs oversikt har minst 25 personer tilknyttet utbruddet testet positivt.

Samtidig som Trumps valgkamp nesten utelukkende handler om hans coronasmitte, har Biden kunnet gire opp sin innsats.

Tilbake på jobb

Selv om Trump er pålagt isolasjon, inntok han Det ovale kontor onsdag. Han har også sagt at hun kunne tenke seg å komme på valgkamptreff så fort som mulig.

– Jeg føler meg fantastisk, har han tvitret.

Natt til torsdag møttes visepresident Mike Pence og Kamala Harris til sin debatt. Cevita-rpdgiver Eirik Løkke uttalte da at denne var svært jevn, men at Harris fikk en knapp seier.

Denne debatten hadde en helt annen tone enn den som foregikk i Cleveland. Den var svært kaotisk med mange avbrytelser fra begge hold. Fox News sa da at de to oppførte seg som skoleunger.

– Hold kjeft, mann, sa Biden da Trump igjen overkjørte ham og beskyldte ham for å være avhengig av den radikale venstresiden.

Publisert: 08.10.20 kl. 18:33 Oppdatert: 08.10.20 kl. 19:57

Mer om Presidentvalget i USA