FORSVUNNET: Maria Kolesnikova var den eneste av de kvinnelige frontfigurene for opposisjonen, som fortsatt var igjen i Hviterusslands hovedstad. Foto: AP

Hviterussisk TV: Opposisjonspolitiker pågrepet på grensen til Ukraina

Opposisjonspolitiker Maria Kolesnikova er arrestert ved grensen til Ukraina, ifølge hviterussisk statsfjernsyn. Mandag ble hun rapportert bortført fra Minsk.

Kolesnikova ble arrestert mens hun forsøkte å ulovlig krysse grensen til Ukraina, melder TV-kanalen Belarus-1.

Ukrainske grensemyndigheter bekrefter at opposisjonspolitikeren var ved grensen, men sier hun ikke har tatt seg inn i Ukraina, melder Reuters.

Ifølge hviterussiske grensemyndigheter skal Kolesnikova ha forsøkt å passere grensekontrollen sammen med sine medarbeidere Anton Rodnenkov og Ivan Kravtsov rundt klokken 04.00 natt til tirsdag, under et døgn etter at de skal ha blitt bortført i en bil av maskerte menn fra hovedstaden Minsk.

TV-kanalen hevder at de tre forsøkte å «ta seg over grensen med makt» under en ekstra sjekk. Kolesnikova skal ha vært den eneste som ble pågrepet, mens støttespillerne Rodnenkov og Kravtsov unnslapp, skriver russiske TASS.

«De raste kjapt i retning Ukraina, traff nesten grensevakten på sin vei, mens Kolesnikova bokstavelig talt ble kastet ut av bilen», heter det i meldingen.

Tatt med makt

Ifølge BBC foregikk bortføringen slik at maskerte menn tok fra Kolesnikova mobiltelefonen hennes, før de dyttet henne inn i en minibuss.

Etter dette skal ingen ha hørt fra henne.

Kolesnikova er en av tre kvinnelige ledere i opposisjonen mot president Alexander Lukashenko. En leder og en talsperson i opposisjonsbevegelsen ble også rapportert forsvunnet, Anton Rodnenkov og Ivan Kravtsov. Hviterussisk TV melder nå at de to er på flukt i Ukraina.

Bortføringen kommer etter fire uker med store protesttog mot presidentvalget, inntoget av militære kjøretøy og vannkanoner brukt mot demonstranter.

BLODIG: Bildet er tatt dagen etter valget 9. august. Opptøyene endte med blodige sammenstøt. Flere demonstranter har fortalt at de ble ført bort, banket opp og torturert av politi. Foto: AP

– De skyldige må stilles til ansvar

– Dette er tydelige tegn på at regimet forsøker å kvitte seg med sentrale personer i opposisjonen. Det er deres logikk, at hvis de blir kvitt lederne vil protestene roe seg, sa seniorrådgiver Inna Sangadzhieva i Helsingforskomiteen til VG mandag.

Flere av opposisjonens sterkeste profiler har blitt bortført, for så å dukke opp ved grensen til ett av nabolandene. De har fortalt om bruk av psykologisk press og tortur under avhørene, sier Sangadzhieva.

– Det er selvfølgelig et håp at de er i live. Vi i det internasjonale samfunnet må kreve at de blir funnet live, og at et hvert slikt tilfelle må etterforskes grundig. De som er skyldig må stilles til ansvar, sa Sangadzhieva.

Mandag kveld tvitret den britiske utenriksministeren at han er alvorlig bekymret for Kolesnikova. Dominic Raab skriver at Lukasjenkos regime må sørge for at hun blir funnet – i live.

– Regimet må slutte med brutaliteten mot demonstranter, slippe ut politiske fanger og starte en dialog med opposisjonen, skriver Raab på Twitter.

VG møtte presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja mandag, i eksil i Litauen. Hun ber verden legge hardere press på Hviterussland.

Presidentkandidat: – Aldri trodd at politiet gjorde dette

Kolesnikova var en av tre kvinnelige frontfigurer som åpent utfordret Lukashenko før presidentvalget i august. Alle tre er koner av fengslede opposisjonspolitikere.

Hun var den siste av kvinnene som fortsatt var igjen i Minsk.

Presidentkandidat Svetlana Tikhanovskaja ble selv plutselig borte, like før hun skulle formelt klage på valgfusk og manipulasjon. Så dukket hun opp på grensen til Litauen, og leste opp en skriftlig uttalelse om at hun hadde reist frivillig.

Mandag møtte VG henne i Litauen, der hun jobber i eksil for at regjeringen avsettes, før nyheten kom om at Kolesnikova var bortført,

Hun beskrev at volden har blitt hardere mot demonstrantene. Over 600 personer ble pågrepet på søndag, under protestene mot valget.

– Denne helgen var det folk i sivile klær som gikk til angrep på demonstrantene med batonger. De var ikke vanlige politifolk, men vi aner ikke hvem de er. Det er også nytt at kvinner blir angrepet, sa Thikanovskaya til VG.

– Hva vet du om skjebnen til de som blir arrestert?

– Seks personer er døde etter denne volden. De som ble arrestert de første dagene ble banket opp. Jeg har sett mange bilder av folk som viste fram sine skader, og hørt på hva de opplevde i fengsel. Jeg kunne aldri tro at det var hviterussisk politi som gjorde dette – selv om vi kanskje ikke vet alt. Jeg vet ikke hvor mange som fortsatt er i fengsel, sa presidentkandidaten.

I EKSIL: Presidentkandidaten skal i møte med statsminister Erna Solberg tirsdag. Et kamerateam følger henne i eksil, når VG møter henne i Litauen. Foto: Helge Mikalsen

Ber statsminister Solberg om strengere tiltak

I forrige uke lanserte Kolesnikova at hun og mannen ville starte et nytt politisk parti, kalt «sammen» på hviterussisk.

Det kan være foranledningen til at hun nå ble pågrepet, sier Sangadzhieva. Samtidig har paramilitære styrker i Hviterussland brukt mer vold og trusler generelt.

I morgen skal Erna Solberg møte presidentkandidaten i eksil i Litauen. Det er et viktig signal, men ikke nok, Russland-eksperten.

– Vi i Helsingforskomiteen har bedt Solberg ta en mer aktiv rolle. Å møte opposisjonen er et kjempeviktig signal, de som har brukt fredelige metoder og ønsket dialog må få støtte. Men, slik situasjonen utvikler seg akkurat nå, er det viktig med mer aktive og strengere tiltak.

Flere av EUs ledere og valgobservatører har ikke anerkjent valgresultatet, der den sittende presidenten fikk 81 prosent av stemmene. Flere NATO-land og naboland har innført sanksjoner mot regimet.

Motstandsbevegelsen ledes fra utlandet, der Tikhanovskaja ber om at myndighetene møter dem i dialog.

– Det er viktig å se dem og støtte endringer. Det vi ser nå i Hviterussland er et samfunn i forvandling, de er klare til å gjennomføre en demokratisk endring.

