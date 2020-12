AVVIST: Søksmålet, om å få forkaste valgresultatene i blant annet Georgia, kom ingen vei for Donald Trumps støttespillere. Foto: Jonathan Ernst / X90178

Høyesterett avviser Texas-krav

Donald Trumps håp om å få endret valgresultatet og stoppet Joe Biden fra å bli utnevnt til ny president har fått seg enda et kraftig skudd for baugen.

Nå nettopp

Høyesterett avviser kravet, ledet av staten Texas om å forkaste valgresultatene i fire vippestater. Det skriver Reuters.

Søksmålet, som fikk støtte fra myndighetene i 17 delstater, gikk ut på at Høyesterett skulle gjøre valgene i Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin ugyldige. Argumentet fra Ken Paxton, som satte det hele i gang, gikk ut på at lovendringene som ble innført i disse delstatene for å gjøre det enklere å stemme er rettsstridige.

Søksmålet hadde Donald Trumps, og 126 av 196 republikanere i kongressen sin støtte, ifølge NBC. Presidenten har kalt dette, et av mange søksmål i hans prosess for å få omgjort valgresultatene, som «det store».

Søksmålet er, sannsynligvis, det siste håpet til Trump og hans tilhengere før valgmennene fra alle delstatene skal offisielt avgi sine stemmer mandag.

Publisert: 12.12.20 kl. 00:55