Löfven om vaksinering: − Vil bli gratis

Sverige vil starte vaksinasjon med en gang en vaksine kommer til landet. Eldre og helsepersonell blir prioritert.

– Eldre, personer i risikogrupper og på sykehus og sykehjem vil bli prioritert, sier statsminister Stefan Löfven i Sverige på pressekonferansen om vaksinering fredag

Slik ser prioriteringen ut:

Personer som bor på sykehjem eller har hjemmetjeneste.

Personell som jobber innen eldreomsorg

Nærkontakter som bor sammen med noen som har hjemmetjeneste.

Det er anslått at det er rundt 570.000 personer i disse gruppene som får vaksinen først i Sverige, opplyser generaldirektøren Johan Carlson i den svenske Folkhälsomyndigheten under pressekonferansen.

I første omgang får Sverige 1,2 millioner doser. Carlson anslår at de får fire millioner doser under første kvartal neste år.

Etter første gruppe er vaksinert, vil det bli fokus på resten av befolkningen.

– I andre omgang handler det om å vaksinere hele befolkningen, slik at pandemien sakker ned og til slutt stopper opp. Men pandemien er ikke over før en vaksine kommer, sier Carlson.

Over 7000 mennesker med covid-19-sykdom har dødd så langt i Sverige.

– Hold ut, litt lenger

Löfven opplyser samtidig om at vaksinen vil bli gratis for alle som tar den.

– For det første: når vaksineringen starter, vil det bli gratis for den som tar vaksinen. Ingen skal måtte avstå fra tryggheten som vaksinen gir for at det er savnet penger.

– Sverige skal være klare til å sette i gang vaksinering med en gang vaksinen kommer til landet. Regjeringen har besluttet å sette av 300 millioner kroner til regionene for å styrke deres forberedelser for effektiv vaksinering, sier Löfven.

Det er også satt av 4,5 milliarder svenske kroner til Folkhälsomyndigheten for innkjøp av vaksiner.

Nok en gang ber statsministeren befolkningen være tålmodige.

– Vent, hold ut, litt til, litt lenger, takk, sier Löfven.

Disse vaksinene er aktuelle

For å forsikre seg om «bra og sikre vaksiner» deltar Sverige i flere vaksineavtaler med forskjellige utviklere.

– Den kostnaden tar vi, det skal være sikkert, sier Löfven.

Vaksinen til Moderna blir hovedleverandør av vaksine til Sverige.

De foreløpige datoene for noen av de aktuelle vaksinene er, ifølge Johan Carlson, direktør i Folkhälsomyndigheten:

Pfizer: 29. desember

Moderna: 11. januar

AstraZeneca: uklar

Löfven sier videre at landet har god struktur, organisering og kontroll. Han påpeker også at vaksinen må være sikker før den kan bli distribuert.

– Men så fort det finnes en godkjenning fra Det europeiske smittevernkontoret og EU-kommisjonen så setter vi i gang. Vaksinen skal nå ut til alle deler av landet vårt, til alle hjørner.

Publisert: 04.12.20 kl. 09:21 Oppdatert: 04.12.20 kl. 10:21