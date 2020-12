Foto: Helge Mikalsen

Löfven om vaksinering: − Gratis

Sverige vil starte vaksinasjon med en gang en vaksine kommer til landet.

– Eldre, personer i risikogrupper og på sykehus og sykehjem vil bli prioritert, sier statsminister i Sverige på pressekonferansen fredag.

Han opplyser samtidig om at vaksinen vil bli gratis for alle som tar den.

– For det første, når vaksineringen setter starter, vil det bli gratis for den som som tar vaksinen. Ingen skal måtte avstå fra tryggheten som vaksinen gir for at det er savnet penger.

Vaksinen til Moderna blir hovedleverandør av vaksine til Sverige, opplyser statsministeren videre.

– Sverige skal være klare til å sette i gang vaksinering med en gang vaksinen kommer til landet. Regjeringen har besluttet å sette av 300 millioner kroner til regionene for å styrke deres forberedelser, sier Löfven videre.

