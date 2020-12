«FORBEREDT» Alexix Sapeienza foran rådhuset i Atlanta bærende på et skytevåpen. Foto: Thomas Nilsson / VG

Alexix (23) på Trump-demonstrasjon med våpen: Vil beskytte seg selv og familien

ATLANTA, GEORGIA (VG) Alexix Sapeienza er gift, jobber i matbutikk og bor i Florida. På fredag hentet hun riflen sin, satte seg i bilen og kjørte åtte timer til Georgia for å demonstrere mot det hun påstår er et «rigget valg».

Utenfor rådhuset i Atlanta står det rundt 80 Trump-supportere med store Trump-flagg. De roper «Stop the steal», mens tutende biler kjører forbi.

Enkelte holder appeller, og en mann som har kledd seg ut som «Onkel Sam» leder resten av demonstrantene i en bønn.

– Tusen takk for at dere kom, er det en som bryter ut når hun får øye på Alexix Sapeienza som går nedover gaten mot resten av demonstrantene.

Iført Trump-camp og Trump-genser bærer Alexix på et gevær hvor munnstykket rekker henne ned til låret. Den ene armen hennes er plassert på toppen av riflen, den andre holder hun forsiktig rett over avtrekkeren.

FRA FLORIDA: Alexix Sapeienza dro fra hjemstaten Florida sammen med ektemannen og kollegaen til ektemannen. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Jeg elsker det andre grunnlovstillegget, og jeg vil heller beskytte det med livet mitt enn å ikke ha det, sier hun til VG.

Hun og demonstrantene har møtt opp utenfor rådhuset for å demonstrere mot det president Donald Trump har kalt «massivt valgjuks» og et «rigget valg».

Etter at de største amerikanske mediene utpekte Joe Biden som vinner av presidentvalget, har presidenten og mange av hans støttespillere kommet med udokumenterte påstander om «valgjuks» i avgjørende delstater.

De har gått til sak mot gjennomføringen av valget i flere delstater, men presidenten og hans advokater har gått på nederlag etter nederlag i domstolene.

les også Trump skal ha ringt kongressleder i Pennsylvania: «Hva kan vi gjøre for å fikse det?»

– Våre motstandere liker å skremme oss. Men jeg tok den ikke med ut i dag for å bruke den. Jeg håper at jeg ikke trenger å bruke den, for det er det siste jeg vil. Men hvis de skal skremme oss, vil jeg de skal forstå at jeg ikke er en de kan bråke med, sier hun om våpenet sitt mens blålysene fra to politibiler litt lenger opp i gaten blinker.

Les også: Den høyreekstreme gruppen Proud Boys varsler masseprotester mot det de hevder er «et stjålet valg».

På spørsmål om hvem hun henviser til når hun snakker om «de», forteller hun at hun sikter til den venstreradikale gruppen Antifa. Men hun føler seg heller ikke trygg her i Georgia, hvor det er flere demokrater med andre politiske meninger enn henne selv, forteller hun.

«VALGFUSK»: Rundt 80 Trump-supportere hadde møtt opp foran rådhuset i Atlanta, for å demonstrere for det de mener er et «rigget valg». Ingen av påstandene til Donald Trump har ført frem i domstolene. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump holdt natt til søndag sitt første rally etter valget i forbindelse med Senatsvalget i Georgia i januar. Her må republikanerne ta ett av to seter for å beholde flertallet i Senatet.

Han brukte mesteparten av tiden til å gjenta de udokumenterte påstandene om valgfusk.

I forrige uke kom Gabriel Sterling, stemmesystemsjef i Georgia og livslang konservativ, med en innstendig bønn til Trump om å slutte med sine påstander, fordi noen «kommer til å bli drept».

Dette etter at de som har jobbet med valget har mottatt voldelige trusler.

– Jeg har ikke noe imot å diskutere med folk som er uenige med meg. Jeg vil bygge en felles forståelse og samhold. Men akkurat nå er vi ved et punkt hvor folk ikke lenger vil høre hva du har å si. Hvis noen vil snakke med meg, håper jeg ikke våpenet mitt er truende for dem. Jeg bruker det for å beskytte familien min og meg selv.

– Tenker du at man kan bygge samhold med våpen?

– Jeg tror ikke våpnene er problemet. Det er hvordan man tenker. Hvis de selv har våpen, men også ønsker å sette seg ned med meg å diskutere uenighetene våre ville jeg ikke funnet våpenet deres truende, samme som jeg håper at de ikke ville funnet våpenet mitt truende.

Siden valgdagen har både ubevæpnede og tungt bevæpnede Trump-tilhengere samlet seg i valgdistriktene der resultatene har vært jevnest.

VIL BESKYTTE SEG: Alexix forteller at hun pleide å være redd for våpen da hun var yngre, men at hun nå har forstått hvor viktig det andre grunnlovstillegget er. Foto: Thomas Nilsson / VG

På samme demonstrasjon hvor Alexix står med riflen sin, møter VG også en mann som har kledd seg opp i full kamuflasjedrakt. Med solbriller og munnbind trukket opp til under nesen ønsker han å være anonym. Også han bærer en stor rifle.

– Jeg hadde egentlig ikke tenkt å ta den med meg. Men da jeg var på en slik demonstrasjon tidligere, og hadde på meg Trump-caps, følte jeg meg utsatt. Kona mi ville at jeg skulle bevæpne meg.

Lyst til å fordype deg? Slik ble USA en kruttønne

«EN BESKYTTELSE»: VG snakket med denne mannen, som ønsket å være anonym. Han hadde tatt på seg fullt kamuflasjeutstyr for å delta i demonstrasjonen søndag ettermiddag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Han forteller at han ønsker samhold, men at USA er så splittet at det å beskytte seg selv, og landet sitt mot dem som truer det – er det som er riktig akkurat nå. Han trekker frem økende kriminalitet og det han påstår er korrupsjon, som grunn til å forsvaret sitt.

Denne søndags ettermiddagen er det ingen utenfor Rådhuset som deltar i motdemonstrasjoner.

– Du tenker ikke at du bidrar til å øke konfliktnivået da? Når du dukker opp her med våpen?

– Dette er bare en beskyttelse. Ingen har lyst til å bruke våpen. Men vi bor ikke i et samfunn som er trygt lenger. Dette er første gang jeg har gått ut sånn som dette. Jeg har forberedt meg, men jeg er her alene og jeg tilhører ingen gruppe. Men jeg kom hit av kjærlighet til landet mitt og amerikanere.

