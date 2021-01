VÅPEN: Sikkerhetspersonell trekker våpen inne i kammeret til underhuset i Kongressen. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Militærstyrker på vei til Washington: Minst seks sendt til sykehus

WASHINGTON, D.C. (VG) Trump-tilhengere har brutt seg inn i kongressbygget der valgmannstemmene telles. Bygget er i lockdown, og en kvinne skal være kritisk skadet etter å ha blitt skutt i brystet.

Visepresident Mike Pence ble eskortert ut av Senatskammeret etter at demonstrantene tok seg inn i kongressbygningen. De beveger seg innover i lokalene, og flere av dem har med seg flagg og skuddsikre vester.

Republikanernes leder i Representantenes hus, Kevin McCarthy, bekrefter overfor Fox News at skudd er avfyrt inne i kongressbygningen.

Minst seks personer er sendt til sykehus. En av dem skal være en politibetjent. Ifølge CNN skal flere politibetjenter være skadet.

Utenfor kongressbygningen roper flere trumpsupportere «Fuck the blue», som betyr «faen ta politiet». De jobber også med å komme seg inn flere innganger, og VG må trekke seg tilbake når politiet avfyrer pepperspray mot folkemengden rett før klokken 22.

Bilder fra MSNBC viser at en blodig kvinne blir fraktet ut av bygget av helsepersonell. CNN melder at en kvinne er kritisk skadet etter å ha blitt skutt i brystet.

Stormingen av bygget skjedde idet Kongressen var i gang med å lese opp og godkjenne valgmannsstemmene, som vil føre til at Joe Biden formelt blir valgt til president i USA.

Demonstranter har stormet flere barrikader, og ble møtt med sjokkgranater og tåregass. CNN melder at politiet har bedt om forsterkninger, også fra føderale myndigheter.

– Dette er et kuppforsøk, tvitrer kongressmedlem Adam Kinzinger.

Reuters melder at delstaten Virginia mobiliserer Nasjonalgarden og sender 200 deltstatspolitifolk til Washington, D.C. etter ønske fra byens borgermester. Også Maryland sender styrker for å bistå.

Kilder til CNN forteller at agenter fra FBI også har blitt sendt ut til kongressbygningen for å bidra til å gjenopprette ro og orden.

Hele Nasjonalgarden i D.C. skal også være aktivert, som ifølge reporter Dan Lamothe tilsvarer omtrent 1100 personer.

Sky News melder at kongressmedlemmer i underhusets kammer har blitt bedt av politi å ta på seg gassmasker etter at det ble utløst gassgranater i bygget.

En talsperson for Underhusets leder Nancy Pelosi melder at hun er trygg, ifølge en reporter ved NBC News.

Topprepublikaneren Ted Cruz skriver på Twitter at demonstrantene må stoppe nå.

– De som stormer Kongressen må stoppe NÅ. Grunnloven beskytter retten til å demonstrere fredelig, men vold - fra høyre- eller venstresiden - er ALLTID feil. Og de som utøver vold skader saken de sier de støtter.

BESKJED: På pulten til den Demokratiske lederen av Representantenes hus, Nancy Pelosi, har noen skrevet «Vi vil ikke gi oss». Foto: SAUL LOEB / AFP

«Skudd avfyrt»

Klokken 20.50 kommer de første meldingene om skyting på innsiden av Kongressbygningen.

Huffington post-reporter Matt Fuller skriver på Twitter at han hørte en politimann sa «skudd avfyrt».

Situasjonen er uoversiktlig, og det er ikke sikkert at det er skudd det er snakk om. Det har tidligere også blitt meldt om bruk av sjokkgranater og tåregass.

Kort tid etter at demonstrantene inntok bygningen og samlet seg utenfor dørene til salen til Senatet, tvitret Trump:

– Mike Pence hadde ikke mot til å gjøre det som skulle blitt ha blitt gjort for å beskytte landet vårt og grunnloven, ved å gi statene en sjanse til å sertifisere riktige fakta, ikke de falske og unøyaktige som de ble bedt om å sertifisere tidligere. USA krever sannheten!

Rundt femten minutter senere tvitrer Trump igjen:

– Vær så snill å støtt politiet. De er virkelig på samme side som landet vårt. Forbli fredelige!

Han har foreløpig ikke gitt en tydelig beskjed til tilhengerne sine om å stanse stormingen av kongressbygningen.

Flere timer senere tvitrer pressesekretær ved Det hvite hus Kayleigh McEnany at Nasjonalgarden er på vei.

– Ved president Trumps ordre er Nasjonalgarden på vei sammen med andre føderale styrker. Vi gjentar president Trumps anmodning om å ikke være voldelige og forbli fredelige, skriver hun.

Trump har enda ikke fordømt handlingene til sine støttespillere.

– Vi kaller på president Trump til å kreve at alle demonstrantene forlater Kongressen og kongressområdet umiddelbart, tvitrer toppdemokraten Chuck Schumer på vegne av seg selv og Nancy Pelosi.

Klokken 22.17 norsk tid, rett etter en pressekonferanse der påtroppende president Joe Biden ba president Trump om å gå på TV og be sine støttespillere om å gi seg, publiserer Trump en video på Twitter.

Han gjentar sine påstander om valgfusk, før han ber dem om å dra hjem.

– Jeg kjenner deres smerte, jeg vet dere er såret. Valget ble stjålet fra oss. Men dere må dra hjem nå, vi må ha fred. Vi må ha orden, og respektere loven. Vi vil ikke at noen skal bli skadet. Det er en veldig vanskelig tid, sier han.

Allerede har Twitter markert meldingen fra Trump og satt på en sperre for interaksjoner.

– Denne tvitringen kan ikke bli svart på, retvitret eller likt grunnet en fare for vold, skriver Twitter.

Etter at videoen ble publisert har mange av trumptilhengerne begynt å trekke seg tilbake, men mange står fortsatt igjen.

Politiet på Capitol Hill bekrefter til CNN at folk har brutt seg inn i bygningen. De har også sendt ut en nødmelding: « På grunn av en INTERN trussel i bygningen, søk dekning i nærmeste kontor og hold dere stille».

Borgermesteren i Washington, D.C. Muriel Bower innfører portforbud fra klokken 18.00–06.00 lokal tid.

VG har mottatt varsel om portforbudet. Kun helsepersonell og media er unntatt fra portforbudet.

Ville tilstander

– Vi har gått forbi titusenvis av Trump-supportere. En av dem har satt opp en provisorisk galge. Det virker som at de har kommet seg helt til bygget, forteller VGs reporter på stedet, Camilla Svennæs Bergland.

Flere trumpsupportere har klart å klatre opp på provisoriske bygninger som er satt opp i forbindelse med innsettelseseremonien til Biden og veiver med det amerikanske flagget.

– De fyrer av sjokkgranater. Supporterne roper fortsatt «USA, USA».

– Vi er låst inne. De har suspendert debatten. Vi har nettopp blitt orientert om at Capitol er brutt. De ber oss ta på oss masker for tåregass, skriver kongresskvinne Kat Cammack på Twitter.

To bygninger, Cannon House Office Building og James Madison Memorial Building, ble beordret evakuert. Disse huser blant annet kontorene til representanter i Kongressen. Rundt en halvtime senere melder flere reportere på stedet at de beordringen om å evakuere et av byggene trekkes tilbake.

Kongressrepresentant Elaine Luria skriver på Twitter at hun måtte evakuere kontoret sitt fordi det ble meldt om en rørbombe i bygget.

– Presidentens støttespillere forsøker å tvinge seg inn i Capitol-bygget og jeg kan høre det som høres ut som flere skudd. Jeg kjenner ikke igjen landet vårt i dag, og medlemmene av Kongressen som støttet dette anarkiet fortjener ikke å representere amerikanere, skriver hun.

Ved 19-tiden holdt også den Republikanske senatlederen Mitch McConnell en tale, der han oppfordrer til forsoning. Han frykter at Republikanerne og Demokratene er på vei til å bli to separate leirer.

– Å overkjøre velgere og stemmene deres kan skade republikken for alltid, sa McConell onsdag kveld.

Flere tusen Trumptilhengere tok presidenten på alvor da han ba dem om å gå mot Kongressbygget for å markere sin motstand under talen onsdag. Der ble de møtt av barrikader, som de deretter brøt gjennom.

– Vi skal gå ned til Capitol, og vi skal heie på våre modige kongressmenn- og kvinner, men vi heier nok ikke på alle av dem, fordi man får aldri tatt tilbake landet vårt ved å vise svakhet, man må være sterk.

På Twitter er det flere bilder og videoer av store folkemasser som har tatt seg inn på området, og viser sammenstøt mellom demonstrantene og politiet, som benytter pepperspray.