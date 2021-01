HAR SAGT OPP: USAs utdanningsminister Betsy DeVos under en pressekonferanse med visepresident Mike Pence og president Donald Trump i mars. Foto: Alex Brandon / AP

Flere Trump-medarbeidere sier opp - nå følger utdanningsministeren etter

Natt til fredag har USAs utdanningsminister Betsy DeVos levert sin oppsigelse til Donald Trump. Tidligere har både transportministeren og flere ansatte ved Det hvite hus gjort det samme.

Etter at president Donald Trump nå blir tillagt mye av ansvaret for at politiske tilhengere av presidenten stormet Kongressen onsdag kveld, er det opphørstid i Trump-administrasjonen.

Fredag kunngjør nok en ansatt i Trump-administrasjonen – utdanningsminister Betsy DeVos – at hun går av.

– Betydningen din retorikk hadde på situasjonen er ikke til å ta feil av, og det ble vendepunktet for meg, skriver hun i et oppsigelsesbrev sendt til presidenten, gjengitt i Washington Post.

Ifølge Washington Post har DeVos vært en av Trumps mest lojale og lengst-sittende ministre.

Tidligere har nestlederen i Det nasjonale sikkerhetsrådet i Det hvite hus, Matt Pottinger, gått av på grunn av Trumps rolle i forkant av hendelsene.

Det har også USAs transportminister Elaine Chao gjort. Hun kunngjorde torsdag at hun trekker seg fra sitt embete.

TETTE BÅND: Transportministeren som nå trekker seg, Elaine Chao, er gift med den republikanske senatoren Mich McConell. Foto: KEVIN DIETSCH / POOL

– Landet vårt opplevde et traumatisk og fullt unngåelig hendelse, da presidentens tilhengere stormet kongressbygningen.

– I likhet med mange av dere, har dette plaget meg dypt på et vis som gjør at jeg ikke kan se vekk fra det, sier Chao i en uttalelse.

Chao har vært transportminister siden Trump ble president. Hun er også gift med republikaneren Mitch McConnell, som er avtroppende senatsleder.

Den amerikanske tv-kanalen melder også at den nasjonale sikkerhetsrådgiveren Robert O'Brien, som er en av Trumps toppmedarbeidere, vurderer å trekke seg.

Den første som trakk seg etter opptøyene, var stabssjefen til førstedame Melania Trump, Stephanie Grisham. Onsdag kveld kom meldingen om at hun hadde trukket seg med umiddelbar virkning på grunn av opprøret i Washington.

VINKET FARVEL: Sarah Matthews var pressesekretær i Det hvite hus. Etter stormingen av kongressen fikk hun nok og sa opp jobben umiddelbart. Foto: Al Drago / Bloomberg

NYT: Flere oppsigelser rundt hjørnet

Også pressesekretær i Det hvite hus, Sarah Matthews, trakk seg etter opptøyene i Washington onsdag.

Det vil trolig visestabssjef Chris Liddel gjøre også.

– Som en som har jobbet i Kongressens haller, var det svært urovekkende å se det jeg så i dag. Jeg vil trekke meg fra min rolle med umiddelbar virkning. Nasjonen trenger en fredelig maktoverføring, sier Matthews i en uttalelse ifølge Fox News.

Også Rickie Niceta, som er arrangementansvarlig i Det hvite hus, har varslet at hun vil gå av, melder New York Times.

Avisen melder at flere oppsigelser sannsynligvis er like rundt hjørnet.

VIL SLUTTE: Det er bare et snaut halvår siden Robert O’Brien ble president Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver. Nå ønsker han å gi seg. Foto: Evan Vucci / AP

Tidligere medarbeider ut mot Trump

Donald Trump har torsdag meldt at han fremdeles ikke aksepterer valgresultatet, men han lover at det blir en fredelig maktoverføring.

Ifølge Alex Ward, en korrespondent i Det hvite hus for Vox, vil også visestabssjef Chris Liddel trekke seg torsdag.

Alyssa Farah, tidligere direktør for strategisk kommunikasjon i Det hvite hus, valgte å gå av i desember.

Onsdag ga hun en klar beskjed til Trump-velgerne om presidentens gjentatte påstander om valgfusk - samtidig som hun skriver at hun fortsatt identifiserer seg med dem.

«Dere må høre på meg: Valget ble IKKE stjålet fra oss. Vi tapte», skriver den tidligere kommunikasjonsdirektøren:

Også president Trumps tidligere stabssjef og nåværende spesialutsending til Nord-Irland, Mick Mulvaney, har fortalt at han sier opp sin diplomatiske stilling.

VILLE IKKE MER: Mick Mulvaney var presidentens stabssjef, så ble han spesialutsending til Nord-Irland og nå har han trukket seg fra jobben. Foto: ERIK S. LESSER / EPA

Til CNBC sier Mulvaney at han ringte til utenriksminister Mike Pompeo onsdag kveld og sa at «dette kan jeg ikke gjøre mer. Jeg kan ikke bli (..i stillingen), sa den tidligere stabssjefen i et eksklusivt intervju med CNBC.

– Det som velger å bli, og jeg har snakket med noen av dem, gjør det fordi de at de frykter at presidenten kan komme til å gjøre noe som er enda verre, la Mick Mulvaney til, uten å spesifisere hva det skulle være.

(VG/NTB)