TROSSET FORBUD: Et fly fra flyselskapet British Airways. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Britisk fly landet på Arlanda tross flyforbud

Svenske myndigheter raser etter at et britisk fly landet på Arlanda tross totalforbudet mot flytrafikk fra Storbritannia.

Publisert: Nå nettopp

29 svenske statsborgere slapp inn i Sverige, uten at det var krav om at de måtte teste seg eller gå i karantene ettersom svensker har rett til å dra hjem til eget land. Det skriver Aftonbladet.

Om bord var også fire finske statsborgere. Disse fikk reise videre til Finland.

Flyet landet ved 10.30-tiden i formiddag og var fra selskapet British Airways. Flyets ankomst til Sverige bryter med den svenske regjeringens beslutning om total flystopp mellom Storbritannia og Sverige.

Hensikten med flystansen er å minimere risikoen for spredning av den muterte britiske coronavarianten.

Tatt på sengen

Svenske myndigheter sier til avisen at de ikke helt forstår hvordan dette kunne skje.

– Det ser ut til at det har blitt en eller annen misforståelse. Det her er i strid mot flyforbudet, som er absolutt. Det får ikke forekomme persontrafikk i luften mellom landene nå, sier Mikael Andersson, pressesjef hos transportstyrelsen.

Han sier de er i kontakt med britiske luftfartsmyndigheter og British Airways. Om bord i flyet var 33 passasjerer. 29 av dem var svenske statsborgere, mens fire var finner som skulle reise videre.

– Svenske borgere har rett til å reise inn i Sverige og fikk gjøre det. Men det er uheldig at det i det hele tatt er passasjerer på dette flyet. Vi forstår ikke hvordan dette skulle skje. Vi har vårt i kontakt med både infrastrukturdepartementet, Folkhälsomyndigheten og Transportstyrelsen, sier sjef Patrik Engström hos grensepolitiet.

Svenskene som var med flyet oppfordres til å teste seg, men settes ikke i karantene da det ikke var mistanke om smitte, sier Engström.

Kan ha misforstått

Engstöms teori er at misforståelsen skyldes de to forskjellige reglene svenske myndigheter har:

Svenske statsborgere har uforbeholden rett til å komme hjem, men samtidig har de altså ikke lov til å reise hjem med fly direkte fra Storbritannia.

– Da gjelder andre transportmidler, eller at man flyr inn via et annet land, sier han.

Aftonbladet har ikke lykkes i å få kommentar fra British Airways.