SHOPPESTOPP: Greta Thunberg er svært miljøbevisst, men dømmer ikke de som ikke gjør som henne. Foto: Courtesy of Hulu / Hulu

Greta Thunberg: − Trenger ikke fly til Thailand for å være lykkelig

Selv om klimaaktivist Greta Thunberg (18) er svært miljøbevisst dømmer hun ikke de som kjøper klær, flyr og får barn.

Publisert: Nå nettopp

Det sier hun i et intervju med Sunday Times magazine.

Lørdag 3.januar fylte den verdenskjente klimaaktivisten 18 år. Til avisen forteller hun at hun ikke ønsket seg noe materielt til bursdagen sin. Hun ønsket seg heller at alle skal gjøre alt de kan for å redde planeten.

Thunberg ble verdenskjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i 2018. Hver fredag skulket hun skolen for å sitte der med et skilt hvor det står «Skolstrejk for klimatet».

Dette endte med en verdensomspennende skolestreik kalt «Fridays for future».

18-åringen mener at hun ikke går glipp av noe ved å være så miljøbevisst.

– I verste fall kan jeg kjøpe brukt, men jeg trenger ikke nye klær. Jeg kjenner folk med nye klær, så jeg spør dem om å låne, sier hun.

– Jeg trenger ikke fly til Thailand for å være lykkelig. Jeg trenger ikke å kjøpe klær jeg ikke trenger, så jeg syns ikke at jeg ofrer noe.

I 2019 ble hun kåret til «Årets person» av Times Magazine. Hun er den yngste som noensinne får denne utmerkelsen.

I november meldte Aftonbladet at netthandelgiganten Amazon ser på Thunberg som en trussel mot sin virksomhet.

Fikk du med deg denne? Greta Thunberg: «Å være annerledes er en gave»

STARTET HER: Greta Thunberg ble kjent da hun begynte sin skolestreik foran den svenske Riksdagen i 2018. Foto: Jessica Gow/TT NYHETSBYRÅN / NTB scanpix

Da Sunday Times magazine spurte hva Thunberg syns om kjendiser som ytrer seg om klimakrisen, men flyr rundt hele jorden, svarte hun at hun ikke dømmer dem.

– Men andre vil gjøre det, la hun til.

– Jeg skal ikke fortelle folk hva de skal gjøre, men du risikerer å bli kritisert om du ytrer deg om et tema forså å gjøre det motsatte, sier Thunberg.

18-åringen flyr ikke, hun er veganer, hun har shoppestopp.

Å droppe fly eller la være å få barn er to av de mest effektive tingene man kan gjøre for å bedre klima, viser forsking. Det skriver the Guardian.

Thunberg sier at hun ikke dømmer de som får barn, og mener ikke at det er egoistisk.

– Det er ikke folk som er problemet, men oppførselen vår