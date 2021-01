PRESSES FRA ALLE KANTER: USAs president Donald Trump. Foto: SAUL LOEB / AFP

Twitter har stengt Trumps konto permanent: − Vil finne alternative måter å nå frem på

Twitter har vært en helt sentral del av Donald Trumps tid som president. Nå har selskapet stengt kontoen hans for godt.

Publisert:

Presidentens Twitter-konto hadde over 80 millioner følgere, og fra tidlig morgen til sent på kveld har han foret dem med meldinger:

Han har sparket ansatte, rost støttespillere og rast mot alt fra nyhetsartikler til politiske motstandere og gjennomføringen av presidentvalget.

– Donald J. Trump ville simpelthen ikke ha vært president i en verden uten sosiale medier, og ingen plattform har vært mer sentral i hans politiske vei mot toppen enn Twitter, sier Brian L. Ott til VG.

Han leder fakultetet for kommunikasjonsstudier ved Universitetet i Missouri og har skrevet boken «The Twitter Presidency: Donald J. Trump and the Politics of White Rage» sammen med Greg Dickinson fra Colorado State University. Den tar for seg Trumps retorikk nettopp på Twitter.

Nå er det altså slutt. Etter stormingen av den amerikanske kongressbygningen onsdag, har USAs president mistet sin viktigste plattform.

– Etter en nøye vurdering av nylige Twitter-meldinger fra @realDonaldTrump-kontoen og konteksten rundt dem, har vi permanent stengt kontoen på grunn av risikoen for videre oppildning til vold, skriver Twitter i en uttalelse.

Ut mot Twitter: – En stor feil

Selskapet besluttet tidligere i uken å stenge presidentens konto i 12 timer, og advarte om at nye brudd på retningslinjene kunne føre til at kontoen ble stengt ned permanent.

Også Facebook og Instagram har utestengt Trump på ubestemt tid.

Flere republikanere har kommet med kraftig kritikk mot utestengelsen, og anklaget Twitter for å drive politisk sensur.

– Twitter vil kanskje stenge meg ute for dette, men jeg vil akseptere den skjebnen: Deres beslutning om å utestenge president Trump er en stor feil, skriver den republikanske Senatoren Lindsey Graham på Twitter.

Hinter om egen plattform

Donald Trump har fortsatt tilgang på Twitter-kontoen til USAs president, @POTUS.

Her skrev han fire innlegg natt til lørdag. I et av dem skrev han at Twitter har «koordinert med demokratene og den radikale venstresiden» om å fjerne kontoen hans, og i en annen sa han at han ser på muligheten for å utarbeide en egen plattform.

– Vi har forhandlet med en rekke andre, og vi kommer til å komme med en stor kunngjøring snart, og vi ser også på mulighetene for å lage en egen plattform, skrev presidenten blant annet.

Disse meldingene ble etter kort tid fjernet fra Twitter.

Også kontoen til Trumps kampanjeapparat, @TeamTrump, er blitt stengt, melder Reuters.

– Ville ikke skjedd uten sosiale medier

Nedstigningen av Trumps konto kommer etter onsdagens storming av den amerikanske kongressbygningen.

Presidenten er blitt beskyldt for å ha oppildnet til de voldelige opptøyene, som endte med at fem personer mistet livet.

– Trumps retorikk har helt tydelig oppildnet til vold. Hans retorikk på Twitter har spilt en viktig rolle her. Uten sosiale medier, ville ikke opprøret i kongressbygningen onsdag ha skjedd. Twitter var en helt sentral del av dette, mener Ott, som har forsket på Trumps retorikk på Twitter.

Forskeren mener selskapet lenge har strukket seg altfor langt for å unngå å utestenge Trump, fordi han har vært «god for forretningene».

– Dette var riktig beslutning til gal tid. Det burde ha skjedd for lenge siden.

– Trumps tvitring har forårsaket enorm skade på det amerikanske demokratiet. Kanskje uopprettelig skade, konkluderer han.

Til tross for at nedstengningen av kontoen omtales som et slag i magen for president Trump, tror forskeren at den amerikanske presidenten vil finne alternative måter å nå ut til massene på. Trump meldte selv natt til lørdag at han ser på muligheten for å utarbeide en egen plattform.

– Trump vil finne alternative måter å nå frem med budskapet sitt om hat og splittelse på, kanskje på Parler, sier han, og viser til den konservative sosiale medier-plattformen som fredag kveld ble fjernet fra Googles app-butikk Google Play.