Twitter har stengt Trumps konto permanent

Twitter har vært en helt sentral del av Donald Trumps tid som president. Nå melder selskapet at de har stengt kontoen hans for godt.

Twitter melder at de har stengt kontoen til USAs president Donald Trump permanent.

Kontoen hadde rundt 80 millioner følgere, og Trump har gjennom sin presidentperiode brukt den aktivt til å kommunisere direkte med velgerne.

– Etter en nøye vurdering av nylige Twitter-meldinger fra @realDonaldTrump-kontoen og konteksten rundt dem, har vi permanent stengt kontoen på grunn av risikoen for videre oppildning til vold, skriver selskapet.

Selskapet besluttet tidligere i uken å stenge Trumps konto i 12 timer, etter stormingen av den amerikanske kongressbygningen onsdag.

Også Facebook og Instagram har utestengt Trump på ubestemt tid.

USAs president har blitt beskyldt for å oppildne til de voldsomme opptøyene i Washington D.C., som endte med at fem personer mistet livet.

Derfor stengte de kontoen

I sin begrunnelse skriver Twitter at de tidligere i uken var tydelige på at nye brudd på retningslinjene kunne forårsake en permanent nedstengning av kontoen.

– Vi gjorde det klart at ytterligere brudd på Twitters retningslinjer potensielt ville resultere i akkurat dette, skriver selskapet videre, og viser til to konkrete meldinger fra presidenten etter at kontoen hans ble gjenåpnet torsdag.

Disse var:

«De 75.000.000 fantastiske amerikanske patriotene som stemte på meg, USA FØRST, og GJØR USA FANTASTISK IGJEN, vil ha en STOR STEMME langt inn i fremtiden. De vil ikke bli behandlet med respektløshet eller bli behandlet urettferdig på noen som helst måte».

«Til alle dere som har spurt, jeg kommer ikke til å delta på innsettelsen 20. januar».

Disse meldingene må leses i lys av den pågående spente situasjonen i USA og den voldelige stormingen av kongressbygningen, mener Twitter.

– Etter å ha vurdert språket i disse meldingene opp mot våre retningslinjer for glorifisering av vold, har vi besluttet at disse Twitter-meldingene bryter med våre retningslinjer om glorifisering av vold, og at brukeren @RealDonaldTrump umiddelbart utestenges fra tjenesten permanent.

Tidligere fredag valgte Twitter også å fjerne kontoene til tidligere advokat for Trump-kampanjen Sidney Powell og Trump-støttespiller Michael Flynn.

Ifølge NBC har også andre tilhengere av QAnon-konspirasjonsteorien blitt suspendert fra plattformen.

Sterke reaksjoner

Twitter beslutning om å stenge Trumps konto, har blitt møtt med kraftig kritikk fra enkelte republikanere.

Jason Miller, som er rådgiver ved Det hvite hus, kaller Twitters utestengelse for «motbydelig», og skriver at han tror selskapet nå vil gå etter «alle» Trumps 75 millioner velgere.

– Å stilne folks stemmer, ikke minst presidentens, er det som skjer i Kina, ikke i vårt land, skriver USAs tidligere FN-ambassadør Nikki Haley.

Den demokratiske Virginia-senatoren Mark Warner, mener imidlertid at grepet var etterlengtet.

– Men det er viktig å huske på at dette er mye større enn en person. Det handler om et helt økosystem som tillater at falsk informasjon og hat sprer og fester seg ukontrollert, skriver han på Twitter.

Den demokratiske senatoren Joe Manchin takker Twitter for at de tok affære.