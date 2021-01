SIKTET: Jacob Anthony Chansley, også kjent som Jake Angeli, er en kjent skikkelse når den politiske høyresiden samles i hans hjemstat Arizona. Foto: WIN MCNAMEE /AFP

Mannen med hornene pågrepet etter Kongress-stormingen

Den halvnakne «QAnon-sjamanen» med horn var blant dem som tok seg inn i Kongressen. Nå er han pågrepet.

Ytterligere tre personer er siktet etter stormingen av Kongressen onsdag, skriver det amerikanske justisdepartementet.

Jacob Anthony Chansley, også kjent som Jake Angeli, ble avbildet utkledd med en pelslue med horn inne i kongressbygningen under stormingen. Han ble pågrepet og siktet lørdag.

Chansley er siktet for å ha tatt seg inn i kongressen på en voldelig måte og for å ha oppholdt seg i en bygning eller på et område uten lov.

Justisdepartementet beskriver Chansley som «mannen som er vist i media mens han tar seg inn i Kongressen, kledd i horn, et hodeplagg av bjørneskinn, rød, hvit og blå ansiktsmaling, i bar overkropp og med brune bukser. Dette individet bar på et spyd, omtrent seks fot i lengde, med et amerikansk flagg bundet rett under bladet».

LEDER: Jake Angeli (32) omgitt av konspirasjonsteoretikere og Trump-tilhengere under okkupasjonen av Kongressen Washington D.C. onsdag. Foto: Manuel Balce Ceneta / AP

Chansley er en kjent skikkelse når den politiske høyresiden samles i hans hjemstat Arizona. Han maler ansiktet i flaggets farger og kler seg ut for å tiltrekke oppmerksomhet.

Til avisen The Arizona Republic forklarte 32-åringen i fjor at han da kan snakke om sin tro på Qanon og andre skjulte sannheter.

QAnon er en internettkult som oppsto i 2017. De høyreradikale tilhengerne hevder at verden styres av en mektig elite som knyttes til satanisme, pedofili og kannibalisme og regner Donald Trump som folkets redningsmann.

Ble tatt etter at bilde gikk viralt

Adam Christian Johnson (36), som ble fotografert mens han bar talerstolen til Nancy Pelosi under stormingen av Kongressen onsdag, ble arrestert fredag.

Johnson er fra Florida, og var ettersøkt av FBI i forkant av arrestasjonen. Han ble tidlig identifisert etter stormingen, da bildet av ham med talerstolen i kongressbygningen gikk viralt.

SIKTET: Adam Christian Johnson (36), som ble fotografert mens han bar talerstolen til Nancy Pelosi under stormingen av Kongressen onsdag, ble arrestert fredag. Foto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Derrik Evans (35), en republikansk medlem av delstatsforsamlingen i West Virginia, ble fredag pågrepet av føderale myndigheter og siktet for å ha gått inn på et område han ikke hadde adgang til, etter at han strømmet på Facebook mens han stormet kongressbygningen.

Richard Barnett, som ble avbildet sittende på Nancy Pelosis kontor under stormingen av Kongressen onsdag, ble også pågrepet fredag.

TATT: Det som skal være Richard Barnett ble avbildet inne på Nancy Pelosis kontor etter stormingen av kongressbygningen i Washington D.C. Foto: JIM LO SCALZO / EPA

Trump-tilhengere stormet kongressbygningen

Da kongressen jobbet med å godkjenne valget som gjør Joe Biden til USAs neste president onsdag, ble bygget stormet av en mobb av Donald Trumps tilhengere.

Presidenten har blitt beskyldt for å ha oppildnet til de voldelige opptøyene, som endte med at fem personer mistet livet.

Timer senere offentliggjorde Trump en video der han for første gang anerkjente Bidens valgseier og kalte stormingen av Kongressen for et «avskyelig angrep».

Det holdt ikke for demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Hun mener Donald Trump har misbrukt sin makt, oppildnet til opprør og ber ham gå av.

Gjør han ikke det, vil hun kreve ham stilt for riksrett.