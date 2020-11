SØKER: Tyrkiske redningsmannskaper leter fortsatt i ruinene av flere boligblokker som raste sammen i Tyrkias tredje største by Izmir under fredagens jordskjelv. Foto: AP / NTB

Jente funnet i live etter 91 timer under ruin i Tyrkia

Redningsmannskaper har funnet nok en overlevende, en jente, i ruinene av en bygning som raste sammen under jordskjelvet i Izmir i Tyrkia fredag.

Ayla Gezgin ble funnet av redningsmannskaper tirsdag morgen, opplyser det tyrkiske departementet for krisehåndtering på Twitter. Det er ikke kjent hvor gammel hun er.

– Vi hørte noen rope. Hun sa «Jeg er Ayla, og jeg er OK», forteller en av redningsarbeiderne til TV-stasjonen TRT.

– Jeg hørte en stemme. Jeg stakk hodet inn gjennom et hull. Jeg holdt rundt henne til ambulansen kom, og vi snakket sammen. Hun var OK, forteller han.

Jordskjelvet fant sted i Egeerhavet i Middelhavet fredag 30. oktober, omtrent 24 kilometer nordøst for Samos og rundt 17 kilometer fra byen Izmir på fastlandet i Tyrkia. Skjelvet er registrert med en dybde på rundt 16 kilometer.

To jenter funnet mandag

Mandag ble to andre jenter, den ene 14 år gammel og den andre tre år, funnet i live i ruiner av to boligblokker i Izmir.

Tallet på omkomne etter fredagens jordskjelv har nå kommet opp i 100 i Tyrkia. 98 er bekreftet døde i den tyrkiske byen Izmir, mens to er bekreftet døde på den greske øya Samos.

Nærmere 1.000 mennesker ble skadd i skjelvet og 147 av dem var tirsdag fortsatt innlagt på sykehus.

Fredagens skjelv ble målt til mellom 6,6 og 7 og hadde sitt senter under bunnen av Egeerhavet nordøst for den greske øya Samos. Der omkom to tenåringer da en vegg raste over dem, mens 19 andre ble skadd.

Publisert: 03.11.20 kl. 09:19

