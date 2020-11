VARETEKTSFENGSLET: Gasser Abdel Razek, lederen av den egyptiske menneskerettighetsorganisasjonen EIPR ble denne uken pågrepet av myndighetene. Foto: Cecilia Udden

Møtte vestlige diplomater – ble arrestert i Egypt

Tre menneskerettighetsaktivister fra en egyptisk organisasjon som nylig hadde et møte med utenlandske diplomater er arrestert av myndighetene.

Det melder flere medier og organisasjonen de tilhører. Også BBC har omtalt pågripelsene som fant sted etter et møte med en rekke vestlige diplomater i Kairo den 3. november.

Egyptian Initiative for Personal Rights (EIPR) omtaler selv arrestasjonene som en «ny eskalering av en straffereaksjon uten like», og Frankrike har gitt uttrykk for at de er «dypt bekymret» over pågripelsen av Muhammad Bashir, den administrative lederen av organisasjonen, som ble hentet hjemme søndag morgen.

– Det virker som det er viktig å forhindre at ting når ut, sier John Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty International i Norge, til VG.

Også Gasser Abdel Razek, lederen av EIPR, og organisasjonens justispolitiske talsmann, Karim Ennarah, ble denne uken pågrepet.

– Norges utenriksdepartement er dypt bekymret over arrestasjonen av tre medlemmer av EIPR, inkludert deres administrative leder etter deres møte med internasjonale diplomater, skriver statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD på Twitter.

– Menneskerettighetsforsvarere må kunne jobbe uten frykt for arrest eller represalier, skriver han videre.

– Norge følger denne saken tett gjennom vår ambassade i Kairo og vi prioriterer den høyt. Norge tar saken opp med egyptiske myndigheter via flere kanaler, også i felles fremstøt med andre land som har møtt organisasjonen, skriver Halvorsen i en e-pst til VG formidlet via kommunikasjonsavdelingen.

– Menneskerettighetsforsvarere gjør en svært viktig jobb og å beskytte dem er en hovedpillar i norsk utenrikspolitikk. Dialog med en rekke ulike aktører, inkludert sivilt samfunn, er en viktig del av normal diplomatisk praksis i hvert land. Denne saken og dens utvikling er åpenbart urovekkende. Derfor prioriterer Norge saken og reagerer sammen med en rekke andre land, legger han til.

VARETEKTSFENGSLET: EIPRs justispolitiske direktør, Karim Ennarah, ble onsdag pågrepet mens han var på ferie i Dahab i Sinai. Foto: PRIVAT

Avhørene av Bashir skal ifølge Egenæs blant annet ha omhandlet møtet som organisasjonen hadde med vestlige diplomater fra Norge, Danmark, Sverige, Finland, Frankrike, Italia, Spania, Sveits, Storbritannia, Belgia, Nederland, Canada og EU-kommisjonen.

Amnesty frykter de blir glemt

– Vi tolker dette dit hen at dette møtet er en viktig del av grunn til at de er blitt arrestert, sier generalsekretær i Amnesty International i Norge.

– Hva frykter dere at vil skje nå?

– Det som er grunnleggende ubehagelig med Egypt er at de har muligheten til holde folk i varetekt i to år. Det vi er redde for nå er at hvis det ikke raskt kommer åpne protester fra statene som var med på dette møtet, så forsvinner de inn i myriaden av varetektsfengslede. Min største frykt er at nå lukker døren seg og så blir de glemt, sier Egenæs.

VARETEKSFENGSLET: Muhammad Bashir, den administrative lederen av EIPR, ble hentet hjemme søndag morgen. Foto: PRIVAT

Han mener det ikke holder med såkalt «stille diplomati» for å få de tre løslatt og at det er viktig å holde trykket oppe mot egyptiske myndigheter.

– Taushet fra disse statene (som var til stede på møtet med EIPR, red anm.) sender også en beskjed til egyptiske organisasjoner om at de ikke kan forvente støtte dersom de blir arrestert for å dele sin kunnskap med andre lands diplomater, mener Egenæs som beskriver EIPR som en «veldig seriøs organisasjon».

Egyptiske myndigheter gikk onsdag ut med en uttalelse på deres offisielle Facebook-side, etter at Frankrike uttrykte dyp bekymring over den første arrestasjonen. Egypt avviste Frankrikes innblanding i «Egypts egne interne affærer» og påpekte at Egypt respekterer loven.

– Jeg kan ikke kommentere saken siden jeg ikke har informasjon om den, sier Nour Elbana, konsul ved den egyptiske ambassaden til VG og legger til at han er overbevist om dersom noen har blitt arrestert, så har de brutt loven.

– Regjeringen kan ikke gripe inn i statsadvokatens arbeid, avslutter Elbana som påpeker at det er 40 000 frivillige organisasjoner i Egypt.

Den demokratiske senatoren Elisabeth Warren gikk torsdag ut på Twitter og kalte arrestasjonene «uakseptable» og sa de burde løslates umiddelbart.

Publisert: 20.11.20 kl. 14:38