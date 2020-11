ALVORLIG: Victoire(10) er ett av barna i Kongo som får skoleundervisning i en flykningeleir. - Jeg skulle ønske at vi fikk mer å spise, sier hun. Foto: Redd Barna

Redd Barna: − Stopp krigen mot barna. Hver dag blir 25 barn drept eller lemlestet

«Gud må ha beskyttet oss. Langs veien lå døde kropper da vi flyktet fra soldatene. Jeg ønsker at denne krigen tar slutt slik at vi kan flytte tilbake til landsbyen vår».

Det sier ti år gamle Victoire som drømmer om å bli lærer når krigen i Øst-Kongo en gang er over. I flyktningeleiren hvor familien har søkt tilflukt går det hele tiden rykter om at væpnede militsgrupperinger kan komme til å angripe dem.

Tiåringen inngår i Redd Barnas program for barn som er flyktninger i eget land, i den Demokratiske Republikken Kongo. Victoire lever i konstant frykt, men har overlevd. Ikke alle i en tilsvarende krigssituasjon har det.

fullskjerm neste LENGTER HJEM: Ti år gamle Victoire liker seg ikke i flyktningeleiren. Hjemme kunne pappa kjøpe det vi trengte. Mer enn 13 milioner menneske i Kongo er avhengig av humanitær hjelp for å overleve.

– Hver eneste dag blir 25 barn drept eller lemlestet i krig- og konfliktområdet. Det tilsvarer en norsk skoleklasse. Vi må stoppe krigen mot barna, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

Redd barna offentliggjør fredag en dyster rapport om barn i konflikt- og krigsområder. Barn som blir frarøvet sine liv og en normal oppvekst. De som overlever vil fortsette å leve med traumer og store skader, fysiske og psykiske.

BEKYMRET: - Utviklingen er urovekkende. Beskyttelse av barn i krig og konflikt går i feil retning. Likevel finnes det lyspunkter, sier generalsekretær i Redd Barna, Birgitte Lange. Foto: Frode Hansen

– Barn som blir drept, lemlestet, voldtatt, og som nektes humanitær hjelp, er del av en urovekkende utvikling. Beskyttelse av barn i krig og konflikt går i feil retning. Særlig eksplosive våpen forårsaker at tusenvis av barn drepes og lemlestes hvert år.

Norge må derfor gi sin tilslutning til en politisk erklæring for å begrense bruk av eksplosive våpen i tettbygde strøk som er initiert av Irland, og vi må bruke rollen vi får i FNs sikkerhetsråd til å beskytte barn i krig, sier Birgitte Lange.

ABDUL: Ni-åringen tar med seg traumatiske opplevelser inn i søvnen. - Hver dag hører jeg lyden av granat- og bombenedslag, sier gutten. Foto: Redd Barna

Ni år gamle Abdul fra Faryab provinsen i Afghanistan har levd med og i konflikt gjennom storparten av sitt korte liv. Abdul har opplevd at bestemoren, søsteren og broren alle er blitt skadet i kampene mellom regjeringsstyrker og opprørere.

– Vi flyktet fra kampene etter at granater slo ned og ødela hjemme vårt. I landsbyen hadde jeg mange venner og kunne leke med dem. Når kampene tar slutt vil jeg hjem igjen og spille fotball med vennene mine, sier ni år gamle Abdul, som er sitert i Redd Barna-rapporten om barn i krig og konflikter.

fullskjerm neste HJELPER TIL: Afghanske Abdul(9)inngår i Redd Barna programmet «Utdannelse kan ikke vente». Her får barn som er internflyktninger mulighet for skolegang.

Tall gjengitt i rapporten viser at det i 2019 var 426 millioner barn som levde i konfliktsoner. Antallet barn som levde i de meste intense konfliktområdene økte dramatisk fra fire til ni millioner barn fra 2018 til 2019.

– Fjoråret var et veldig mørkt år. 26.233 forbrytelser mot barn ble begått i 2019. Eksplosive våpen, granater og miner var årsaken til at 10.294 barn ble drept eller lemlestet i fjor. Afghanistan, Syria og Jemen var landene hvor flest barn fikk en slik tragisk skjebne, sier generalsekretær Birgitte Lange.

SEKS ÅR: Lille Olha bor sammen med sin mor Valentyna og søsteren Marina i en by ved frontlinjen i Øst-Ukraina. Som tre-åringen ble hun offer for en mine-eksplosjon. Foto: Redd Barna

Olha var tre år da hun og bestevennen Boris, den gang seks år, plukket opp en gjenstand på gata som de trodde var en fløyte. De to småbarna dro hjem til Boris hvor gjenstanden, som var en mine, eksploderte. Boris mistet fire fingre, og treåringen Olha fikk store skader i mageregionen.

– Alt skjedde så fort. Jeg så at det var blod over alt. Hele magen hennes var kuttet opp. På sykehuset ble det oppdaget 50 fragmenter fra minen inne i kroppen på Olha, fremdeles er noen av splintene igjen og vil ikke bli tatt ut før hun er blitt litt eldre, forteller moren hennes Valentyna, gjengitt i Redd Barna rapporten.

forrige







fullskjerm neste MINE-OFFER: Lille Olha var tre år da hun ble alvorlig skadet i en mine-eksplosjon. Hun har store men av ulykken som skjedde nær frontlinjen i Øst-Ukraina.

I ulike rapporter fra FN er det dokumentert at det fra 2005 er begått flere enn 250.000 forbrytelser mot barn.

–Barn er særlig sårbare for eksplosive våpen. Det faktum at barn er lavere og eksplosjoner ofte skjer på bakkenivå, gjør dem mer utsatte for alvorlige skader mot hode og overkropp enn voksne. Hodeskallen er heller ikke så tykk som hos voksne som gjør barn mer utsatte for hjerneskade, og muskelmassen deres beskytter dårligere mot splinter. Barn får også oftere langsiktige problemer etter eksplosjonsskader, siden skjelettet til barn er mykere og mer bøyelig enn hos voksne, sier generalsekretæren i Redd Barna.

Men Birigitte Lange legger til at det likevel ikke er bare håpløst.

– Historien har vist at endring er mulig. Konvensjonene som forbyr klasevåpen og landminer har resultert i at titusenvis av menneskeliv har vært reddet. Vi ser at den norsk initierte erklæringen på trygge skoler har også resultert i at militært bruk av skoler nå går ned. Likeledes håper vi at en politisk erklæring på eksplosive våpen også kan føre til en nedgang i bombing av byer så tusenvis av liv kan reddes, sier generalsekretæren i Redd Barna noen timer før Rapporten blir offentliggjort.

Publisert: 20.11.20 kl. 08:48