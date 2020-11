TIL MINNE: Det ble lagt blomster og hilsener ved stedet der Johansen ble funnet drept. Foto: PELLE RINK / RITZAU SCANPIX

Rettsmedisiner sjokkert over Bornholm-drapet

Det er sjelden man ser så omfattende voldsskader som på offeret for Bornholm-drapet i juni, påpekes det i obduksjonsrapporten etter det groteske drapet.

NTB-Ritzau

Nå nettopp

Drapet på 28-åringen Phillip Johansen på Bornholm 23. juni vekket internasjonal oppmerksomhet. Mannen, som var svart, ble drept av to hvite menn, som blant annet knelte på hodet hans.

Drapet skjedde i en tid da verden var preget av BLM-demonstrasjoner etter at George Floyd ble drept av en politimann som satte kneet til hodet hans slik at han ikke fikk puste.

Dansk påtalemyndighet har konkludert med at drapet ikke var rasistisk motivert, og de to brødrene som er tiltalt for drapet, risikerer dom for drap eller vold med døden til følge. Brødrene erkjenner grov vold, men sier det ikke var meningen å drepe 28-åringen, som beskrives som en kamerat av dem.

les også Chris vil legge gjenglivet bak seg: – Hvis jeg ikke får hjelp, finner de meg og dreper meg

Alvorlige skader

I obduksjonsrapporten kommer det fram at offeret hadde alvorlige skader. Brannskader, blodutredning i øynene, akutte lungeskader, underhudsblødninger, stikksår og brudd i beinene beskrives.

I rapporten heter det at skadene hadde karakter av mishandling. Mishandlingen har vart lenger enn et kvarter, mener rettsmedisiner Christina Jacobsen. Hun ble i retten spurt om hun har sett så stygge skader før.

– Nei, det har jeg faktisk ikke. Selvfølgelig ser vi i vår gjerning også andre tilfeller av vold. Men det er sjelden vi ser saker der det er utført vold i en slik grad som er tilfellet her, og så mange forskjellige typer vold, sa hun.

– Lærepenge

Brødrene forklarte i retten mandag at de skulle gi 28-åringen en lærepenge da de overfalt ham etter å ha sittet i skogen og drukket.

Flere har hevdet at drapet hadde klare rasistiske overtoner, og drapet er blant annet blitt omtalt i New York Times.

Aktor i saken ber om at brødrene blir dømt for drap.

Publisert: 30.11.20 kl. 18:49

Mer om Drap Danmark