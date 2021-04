ADNAN ABIDI / REUTERS Igjen stiger flammene ved et krematorium i India. Fortvilte pårørende trøster og klemmer hverandre. De mange bålene kan avsløre en ubehagelig sannhet.

Massekremasjoner i India - tror dødsfallene kan være høyere enn registrert

Fra en rekke indiske byer kommer rapporter om at det skjer langt flere kremasjoner som følger reglene for coronadødsfall, enn hva landets offisielle dødstall skulle tilsi. Eksperter frykter underrapportering.

Publisert: Nå nettopp

– Vi jobbber døgnet rundt på 100 prosent kapasitet for å kremere kroppene i tide, sier Kamlesh Sailor, som leder stiftelsen som opererer krematoriene i byen Surat, til Reuters.

I delstaten Gujarat har ovnen angivelig holdt det gående så lenge i strekk at metalldeler skal ha begynt å smelte.

Med fulle sykehus og mangel på oksygen og medisiner skriver Reuters at mange byer i India melder om et langt høyere antall kremasjoner og begravelser, som følger landets protokoller for hvordan coronaofre skal kremers og begraves, enn hva som er landets offisielle tall på mennesker døde av viruset.

Mandag denne uken ble det registert over 270.000 nye smittetilfeller og 1619 dødsfall. De totale – offisielle – numrene er nå på 15,6 millioner smittede og 182.500 døde.

Skal man tro krematoriene burde tallet vært høyere.

AFP Ved bare to av krematoriene i Surat ble mer enn 100 døde kremert daglig under coronaretningslinjer i forrige uke. Det er langt flere enn de offisielle tallene, som viser rundt 25 døde daglig.

– Alt er så mørklagt

Bhramar Mukherjee, professor i biostatisikk og epidemiologi ved University of Michigan, sier mange deler av India driver «datafornektelse».

– Alt er så mørklagt. Det er som om ingen helt forstår situasjonen, og det er veldig besværlig, sier professoren.

Hans undersøkelser tyder på at det var 11 ganger flere smittede i India i den første coronabølgen enn hva landet offisielt oppga. Han har også funnet at det var mellom to og fem ganger så mange som faktisk døde.

Tall fra andre byer viser det samme som Surat, ifølge Reuters. Langt flere blir kremert som om de har dødd av corona enn registrerte dødsfall av viruset.

GJØRES KLAR: Ved som skal brukes til kremering er stablet i hauger. Foto: AFP

Hevder de gjør det for sikkerhetsskyld

En talsperson for myndighetene sier at misforholdet mellom kremerte under coronaretningslinjer og registrerte coronadøde kan være at man ikke har villet ta noen sjanser, og dermed kremert etter disse retningslinjene selv der det bare er «0,1 prosent sjanse for at personen har vært smittet».

– I mange tilfeller kommer pasienter til sykehuset i en ekstremt kritisk tilstand og dør før de blir testet, og det er tilfeller der døde blir brakt til sykehuset og vi ikke vet om de er positive, eller ikke, sier talspersonen.

I FLAMMER: Bildet er tatt av en massekremasjon i Surat. Foto: AFP

– Umulig å kalkulere

I forrige uke rapporterte avisen Sandesh at 63 døde kropper ble fraktet fra et sykehus, kun blir brukt til coronapasienterm, i byen Ahmedabad. Samme dag var det offisielle dødstallet i byen 20.

Færre enn en fjerdedel av dødsfall i India blir medisinsk sertifisert, ifølge Reuters. Særlig er dette mangelfullt på landsbygden. Eksperter tror derfor dødstallene over store deler av landet kan være høyere enn registrert.

– Siden de fleste dødsfall ikke blir registrert er det umilig å gjøre en kvalifisert kalkulering, sier Mukherjee.