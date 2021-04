FEBER: To år gamle Rawia er underernært. Hun får feber om natten og klarer ikke å spise. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

FN advarer: Pandemien fører til sultkatastrofe

Rawia (2) i Sudan er så underernært at hun knapt orker å løfte blikket. Sult følger i kjølvannet av corona. Opp mot 270 millioner mennesker, over dobbelt så mange som i fjor, kan bli rammet, advarer FN.

Av Lara Rashid

Publisert: Nå nettopp

Rawia gråter urolig mens sykepleieren måler de avmagrede armene hennes. Målebåndet stopper på rødt, der det skulle nådd det grønne feltet. Tallene viser 11.5 centimeter. For å være utenfor faresone må en toåring være minst 13 centimeter rundt armen.

Langs benkene i flyktningleiren Bilel sitter mødre i fargerike sjal med babyene sine på fanget. En av dem er 19 år gamle Fatima Omer Ibrahim, som sitter med sin datter, Rawia, på fanget.

VEIES: Rawia og moren reiser ned til helseklinikken hver uke for å veies og måles. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

– Hun får mye feber på natten og vil ikke spise. Jeg er så bekymret, sier Ibrahim til Kirkens Nødhjelp, som har videreformidlet intervju og bilder til VG.

I kjølvannet av coronapandemien har matvareprisene økt kraftig og ført til rekordhøy matmangel. Så langt er 9.6 millioner mennesker i Sudan rammet av akutt matmangel. Det er det høyeste tallet i landet noen gang.

Kirkens Nødhjelp reiste til Darfur i Sudan i februar for å besøke en av helseklinikkene de driver i flyktningleiren Bilel. Der møtte de Fatima Omer Ibrahim og hennes to år gamle datter, Rawia.

les også Den glemte krigen: Rømte fra kulene

MÅLES: 2 år gamle Rawia sitter urolig i fanget til moren mens en sykepleier måler omkretsen rundt armen hennes. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

11,5 centimeter rundt armen

Hver uke reiser tobarnsmoren med buss til flyktningleiren Bilel for å sjekke vekt og helsetilstanden til sin datter Rawia.

– Jeg håper hun snart blir frisk. Det gjør vondt å se datteren sin så underernært, sier Ibrahim.

På klinikken finnes det egne programmer for underernærte barn hvor de får ernæringsmat. Barn som over tid ikke legger på seg, blir sendt videre til utredning på sykehuset.

Omtrent 700 000 barn lider av underernæring i Sudan årlig, ifølge UNICEF.

HELSEKLINIKK: Gravide kvinner fra Sudan og Sør-Sudan reiser langt for å få oppfølgning under svangerskapet på helseklinikken i flyktningleiren Bilal. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

Rekordhøy matvarepriser

Den kraftige økningen av matvareprisene i det fattige landet kan skyldes flere ting, ifølge Landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan.

– En kombinasjon av tørke, flom, klimaendringer og coronapandemien har gjort situasjonen med mat mangel svært vanskelig for mange, og derfor har prisene økt, sier landdirektør for Kirkens Nødhjelp i Sudan, Berte Marie Ulveseter til VG.

FN har tidligere advart om alvorlige konsekvenser av den økende matmangelen. Grunnet coronarestriksjoner er det blitt vanskeligere å komme til i de områdene hvor matvaremangelen er størst, skrev The Guardian i fjor.

les også Barn på flukt fra Etiopia-krigen: – Hjerteskjærende

270 millioner mennesker

Ifølge Verdens matvareprogram kan 270 millioner mennesker rammes av sult i år. Det er dobbelt så mange som før pandemien. Sudan er et av verdens fattigste land. Ifølge FN er 9.1 millioner mennesker rammet av akutt matmangel i Sudan.

– Den høye inflasjonen i landet, som nesten er oppe på 300 %, gjør at matvareprisene fortsetter å stige. Basisvarer som hvetemel og durra har økt kraftig i pris. Det har ført til økt sult og økonomisk sårbarhet, sier Ulveseter i Kirkens Nødhjelp.

I mars steg verdens matvarepriser for 10. måned på rad, skriver Aljazeera. Det er det høyeste nivået siden juni 2014.

– Nå er det dobbelt så mange som rammes av sult, som før pandemien. Det er svært alvorlig. Verdens ledere, næringsliv og organisasjoner må handle for å stoppe denne utviklingen, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

les også Millioner i fare: Voldtekt av barn blir våpen i krig

MATSIKKERHET: Over 700 000 barn lider av underernæring i Sudan. Helseklinikken følger opp underernærte barn med egne programmer. Foto: Håvard Bjelland/Kirkens Nødhjelp

– Må få på plass klimatiltak

– Gode klimatiltak må være et av de langsiktige tiltakene for å sørge for tilgang til vann, sier Ulveseter.

Hun forklarer at både langsiktige og kortsiktige tiltak må på plass for å få på plass varige endringer i matmangel problematikken i Sudan.