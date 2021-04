ANTATT DREPT: 18 år gamle Linda Stoltzfoos har vært savnet siden 21. juni 2020. Foto: FBI

Pennsylvania: Funn av levninger i søket etter savnede Linda (18)

Politiet mener den 18 år gamle amish-jenta Linda Stoltzfoos ble kidnappet på vei hjem fra kirken i juni i fjor. Onsdag avslørte de et mulig gjennombrudd i forsvinningssaken.

Av Ingrid Hovda Storaas

I ti måneder har politiet og lokalsamfunnet i Lancaster i Pennsylvania lett etter 18 år gamle Linda Stoltzfoos.

Hun kom aldri hjem etter et ungdomsmøte i den lokale kirken i East Lampeter Township på farsdagen 21. juni i fjor, og har vært savnet siden. Da hun forsvant hadde hun på seg en brun kjole, et hvitt forkle og et hvitt tørkle.

Til tross for at hun aldri har blitt funnet, har politiet vært tydelige på at de mener Linda er kidnappet og drept. De innhentet tidlig overvåkningsbilder fra veien Beechdale Road, og mener den viser en mann i en rød Kia som bortfører 18-åringen.

I juli ble 35 år gamle Justo Smoker pågrepet i saken, og han er nå tiltalt for både kidnapping og drap på Linda Stoltzfoos. Han nekter straffskyld, og sitter fengslet Lancaster County Prison i påvente av rettssaken.

– Relatert til forsvinningen

Onsdag melder politiet om nok et mulig gjennombrudd: De har funnet levninger i søkene etter Linda, i et øde område helt øst i fylket Lancaster.

– Søket er relatert til forsvinningen av 18 år gamle Linda Stoltzfoos, amish-tenåringen som har vært savnet siden 21. juni 2020, skriver påtalemyndigheten i Lancaster i en pressemelding.

Levningene skal nå sendes til rettsmedisinere for formell identifisering og undersøkelser av dødsårsak.

– Stoltzfoos-familien har fått beskjed om denne utviklingen, og de jobber forståelig nok fortsatt med å fordøye informasjonen. Vi ber om at familiens privatliv respekteres under denne vanskelige tiden, skriver påtalemyndigheten videre.

Fant nedgravde klær

Onsdag var det nøyaktig ti måneder siden 18-åringen ble savnet, og ifølge politiet er det brukt 15.000 timer på å lete etter henne.

– Siden juni har politiet og andre grupper søkt bredt for å hente Linda Stoltzfoos hjem, skriver politiet i pressemeldingen onsdag.

Tidligere har politiet funnet deler av Stoltzfoos’ klær nedgravet i et skogområde.

Tiltalte Justo Smoker havnet i politiets søkelys etter vitneobservasjoner av en amish-kvinne i passasjersetet på en rød eller oransje bil. De nedgravde klærne ble funnet i et område der Smokers bil skal ha stått parkert, skriver NBC.

Det var foreldrene til Stoltzfoos som meldte henne savnet, skriver NBC.

– Hun antydet ikke at hun ønsket å forlate miljøet. Slik vi oppfatter det ville det å bare stikke av, uten å fortelle at hun ønsker å reise, være veldig ulikt Linda, sa politibetjent Matt Hess til kanalen da søkene etter Linda ble satt i gang i fjor.