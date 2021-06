STRENG ORDBRUK: Politisjef i New South Wales, Mick Fuller, er ikke nådig. Foto: Joel Carrett / AAPIMAGE

Politiet reddet nakne menn i nasjonalpark – ga dem coronabot

To nakne menn som hadde gått seg vill i en nasjonalpark i Sydney måtte reddes ut av politiet. Så fikk de bot for å ha brutt påbudet om å holde seg hjemme i pandemien.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Sydney innførte nettopp en ny «lockdown» på grunn av økning i smitte med Delta-varianten.

Det betyr at fem millioner mennesker må holde seg hjemme i to uker fra sist fredag.

Det så ikke ut til å bekymre de to mennene som bega seg ut for å sole seg nakne i Royal National Park på sørsiden av Sydney.

Rundt klokken 18 søndag kveld ringte de politiet og fortalte at de hadde gått seg vill, ifølge AP.

– Utrolig nok så vi to menn som solte seg nakne på en strand på sørkysten. De var blitt skremt av et rådyr og løp inn i nasjonalparken og gikk seg vill, sier politisjef i New South Wales, Mick Fuller til pressen.

Søket etter de savnede ble utført både fra luften og bakken og både lokalt politi og redningsmannskap fra delstaten var involvert.

les også Sydney stenger ned på grunn av Delta-utbrudd

Fuller gikk så lang som å kalle mennene på 30 og 49 år for «idioter».

– Det å risikere folks liv ved å forlate hjemmet uten gyldig grunn, og så gå seg vill i nasjonalparken og trekke viktige ressurser bort fra helseoperasjonen. Jeg synes de burde være flaue, sier politisjefen.

Mens den yngste mannen ble funnet naken med en ryggsekk, skal den eldste ha vært «delvis påkledd». De fikk 1000 australske dollar (rundt 6500 kroner) i bot hver for å ha brutt påbudet om å holde seg hjemme.

Totalt ble 44 mennesker i Sydney bøtelagt for brudd på påbudet i helgen.