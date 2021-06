forrige







Trump tilbake på valgmøte: − Biden ødelegger landet

WELLINGTON, OHIO (VG) Donald Trump holder natt til søndag sitt første valgmøte som eks-president. Så fort han var kommet opp på scenen, gikk han rett i strupen på Joe Biden.

Publisert:

Solen er i ferd med å gå ned når Trump går på scenen. Flere tusen står tett sammen og heier frem det de ser på som sin president. De jubler, ler og klapper. Flere tusen har møtt opp – og de roper presidentens navn i kor.

– Etter bare fem måneder, er Bidens administrasjon allerede en fullstendig katastrofe, slår Donald Trump bastant fast fra podiet.

Han hevder at kriminaliteten blomstrer, drapstallene stiger og at ulovlige innvandrere oversvømmer grensene.

– Joe Biden ødelegger landet rett foran våre egne øyne. Den viktigste prioritet for alle som ønsker å redde USA er å bruke alle sine krefter på å vinne en stor seier i mellomvalget i 2022, sier Trump.

Den tidligere presidenten viet også mye tid til de udokumenterte påstandene om valgfusk, som det ikke er lagt frem noen håndfaste beviser på at har funnet sted.

– Det er mulig vi er nødt til å vinne en tredje gang, sier han.

– Gir ikke opp

Tidligere på kvelden var den kontroversielle republikaneren Marjorie Taylor Green på scenen. «Hvem er presidenten deres» spurte hun folkemassene. Gjentatte ganger svarte de i kor: «Trump».

– Jeg savner disse rallyene, og jeg savner ham, sier Mike Boatman.

Han har siden mandag holdt av plass først i køen for å høre USA tidligere president Donald Trump snakke til fanskaren sin på rally.

DEDIKERT: Mike Boatman har stått i kø siden mandag morgen når Donald Trump lørdag har sitt første valgmøte siden Joe Biden ble president. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Trump elsker alle amerikanere, mener Boatman.

Sist han snakket til tilhengerne sine på det vi kjenner som så kalte

«Trump-rallys» var utenfor Det hvite hus 6. januar. Da ba han dem

«marsjere mot Kongressen».

Resultatet? En stormet Kongressbygning, fem døde og flere såret.

Nå, måneder senere, har tusenvis denne lørdagen samlet seg for å se og høre USAs tidligere president tale.

KØ: Mange av Trumps mest iherdige tilhengere sitter i kø før valgmøtet i Ohio lørdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

De røde gjenkjennelige skyggeluene er overalt, og flere har t-skjorter med påskriften «Trump 2024» og «Trump Won». Flere kilometer unna der Trump går på talerstolen klokken ett natt til søndag norsk tid er det plassert ut flere Trump-plakater på gårdsplassene til ivrige tilhengere.

Her er eks-presidenten hjertelig velkommen, og man skulle nesten tro at valgkampen for 2024 allerede var i gang.

Flere av de VG snakker med på rallyet er av oppfatning at valget i 2020 er et «stjålet valg» - og at det finnes stemmer der ute som gjør at seieren

vil tippe i Trumps favør. Mange tror også at Trump kommer til å bli

gjeninnsatt som president i løpet av året.

PLAKAT: Trump-tilhenger Roberta Sikkelee Curtin. markerer sin støtte til kongressmedlem Marjorie Taylor Greene. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Vi gir ikke opp, det sier Trump-tilhenger Roberta Sikkelee Curtin.

Hun har reist fra vippestaten Georgia - som i 2020 var med på å avgjøre valget i Bidens favør.

– Jeg var deprimert i seks uker etter Biden tok over og etter det bestemte jeg meg for å kjempe som en ekte patriot.

For ordens skyld: Det finnes ingen dokumentasjon på påstandene om massivt valgfusk, og Trump-administrasjonen fikk ikke gjennomslag for påstandene sine i amerikanske domstoler.

STÅR PÅ SITT: Disse Trump-tilhengerne hevder fremdeles at deres kandidat vant presidentvalget i 2020 – uten at det eksisterer håndfaste bevis for det. Foto: Thomas Nilsson / VG

Likevel viser en måling utført av Quinnipiac University at to tredeler av

republikanerne – 66 prosent – ikke mener Bidens seier var legitim.

I april kom CNN fram til at 70 prosent av republikanerne mener Biden ikke

fikk nok stemmer til å bli president. Halvparten sier det er «sterke

beviser» for dette, skriver NTB.

Tilbake i Trump-stat

Trump har siden stormingen av kongressen vært utestengt fra både Facebook og Twitter. Han forsøkte også å sette opp en egen sosiale medier-plattfom i håp om å snakke direkte til tilhengerne sine, uten særlig hell.

I dag har fanskaren hans flyttet seg fra plassen utenfor Det hvite hus,

hvor de samlet seg 6. januar, til et stort jorde i Wellington, Ohio. En

delstat som Trump vant under presidentvalget i 2020.

FAN-SKARER: Store folkemengder venter spent på at Donald Trump skal komme på scenen i Ohio. Foto: Thomas Nilsson / VG

Boatman var selv til stede under stormingen, selv om han ikke gikk inn i selve bygningen, forteller han.

Han mener at Trump ikke oppildnet til stormingen, og legger trykk på at han ba dem marsjere fredelig. Boatman er også av den oppfatning at

opptøyene var planlagt av Antifa og Black Lives Matter-bevegelsen.

Dette er noe det ikke finnes dokumentasjon på - og etterforskningen har vist at mange av dem som trolig har stått bak planleggingen tilhører høyreekstreme grupper som blant annet Proud Boys og The Oath Keepers.

Les om dramatikken i Kongressbygningen: Oppgjørets time.

Flere fra disse gruppen er blant de arresterte og vil bli tiltalt i én felles sak, der de mistenkes for en sammensvergelse.

– Landet går tregere

På tross av valgnederlag og stormingen av kongressen har Trump støtte fra flere tusen i Ohio denne lørdags ettermiddagen.

– Trump er den beste presidenten vi har hatt i USA noen gang, og

forhåpentligvis innen august vil han bli gjeninnsatt, sier Frank Lateman – som for anledningen triller rundt på en stor hjemmelaget Trump-dukke,

til stor applaus fra andre tilhengere som står i køen på vei inn til rallyet.

DUKKEPRESIDENT: Frank Lateman viser frem dukken han har laget som fremstiller Donald Trump. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Hvordan har livet ditt forandret seg siden Biden ble president?

– Landet går tregere og bensinen har blitt dyrere, sier han.

Boatman, som VG også traff på Trump-rally i Valdosta i desember i 2020, trekker også frem

situasjonen på grensen som en av hovedutfordringene under Trump.

Der er situasjonen fremdeles utfordrende. I mars i år tok 19.000 barn og unge under 18 år seg inn i USA fra grensen mot Mexico uten å være i følge med voksne. Det er mer en noen gang før i løpet av én måned.

I FJOR: Mike Boatman fotografert da VG møtte ham i desember i fjor. Foto: Thomas Nilsson / VG

– Enkelte påstår at det vi ser her i dag - med deres gjentagende støtte til

tidligere president Donald Trump - kan sammenlignes med det man ser i

ulike kultsamfunn. Hva tenker du om det?

– De er bare sjalu fordi kandidaten deres ikke kan få 80 millioner til å

stemme på seg. President Trump er den som fikk 80 millioner stemmer. Biden kunne aldri klart å få så mange stemmer. Jeg kunne ønske Biden holdt rallys, så kunne vi sammenligne.

De endelige tallene viser at Trump fikk 74 millioner stemmer og Biden 81 millioner.

KØ: Mange av Trumps mest iherdige tilhengere sitter i kø før valgmøtet i Ohio lørdag. Foto: Thomas Nilsson / VG

Trump-rallyet i Wellington er i dag det første i en av flere planlagte rallyer Trump skal holde for å samle støtte til republikanske kandidater fra ulike delstater. Og den tidligere presidenten sender hyppig ut nyhetsbrev på email hvor han ber om donasjoner.

Selv om Trump er utestengt fra å tale på en rekke sosiale medie-plattformer, er det ingenting som kan stoppe ham fra å gå på talerstolen i Ohio denne lørdagen hvor det er ventet at han trolig vil fortsette det som nå ser ut til å bli ettermæle til USAs 45. president: «Valget i 2020 var et stjålet valg».