Så nær var opprørerne å finne Mike Pence

– Opprørerne var klare til å drepe enhver politiker de fikk hendene på, sier anklager Stacey Plaskett under riksrettssaken mot Donald Trump, som er anklaget for å hisse opp tilhengerne sine til å storme Kongressen 6. januar.

Publisert: Nå nettopp

Under riksrettssakens dag to gikk påtaleteamet fra Representantenes hus igjennom sine argumenter for hvorfor Trump må dømmes skyldig etter tiltalen.

– Bevisene er overveldende, sa Eric Swalwell under anklagernes presentasjon.

Et av de mest dramatiske innleggene, holdt Stacey Plaskett fra Jomfruøyene. Hun er en av de ni fra Representantenes hus som utgjør anklagerteamet.

– Mobben lette etter visepresident Pence på grunn av hans patriotisme, fordi han hadde nektet å gjøre som Trump ba om, nemlig å omgjøre valgresultatet. Journalister meldte at de hørte opprørere si at de lette etter Pence for å henrette ham. Trump-tilhengere hadde ført opp en galge på utsiden, fortalte Plaskett.

Plaskett gikk igjennom selve angrepet på Kongressen, og brukte mye tid på å vise hvor nær opprørerne var å finne visepresident Mike Pence. Trumps tilhengere var rasende på Pence fordi han skulle godkjenne opptellingen av presidentvalget som Joe Biden vant.

– Se hvordan betjent (Eugene) Goodman bevisst tiltrekker seg opprørerne og mot de andre politibetjentene lenger bort i gangen. Mens alt dette pågikk, var visepresident Mike Pence fremdeles i rommet ved siden av senatssalen. Det var ikke før klokken 14.26 at han ble evakuert til et trygt oppholdssted, fortalte Plaskett mens hun viste frem en video som tidligere ikke var blitt offentliggjort.

(Se videobildene øverst i denne artikkelen)

I en annen video viser påtaleteamet hvordan Pence ble eskortert bort, samtidig som opprørerne ifølge Plaskett begynte å spre seg over hele Kongressen.

– Du kan høre sikkerhetsalarmen i bakgrunnen, og du kan høre hvordan mobben roper at visepresidenten i USA må dø, sier Plaskett.

En annen video viser flere opprørere som roper at Pence må «bringes ut».

– Det er ingen overraskelse at han ble målskive for deres vrede, etter at han nektet å forkaste valgresultatet, fortsatte Plaskett.

Hun viste også videoer av at opprørerne leter etter Nancy Pelosi.