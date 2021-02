Trump frikjennes: − Skamfullt

WASHINGTON D.C. (VG) Senatet har felt sin dom. Tidligere president Donald J. Trump ble frikjent i riksrettssaken.

Senatet har felt sin dom: Trump er frifunnet i riksrettssaken. Han var tiltalt for å ha oppildnet til opprør mot myndighetene, etter at opprørere i starten på januar stormet kongressbygningen i Washington D.C.

57 senatorer stemte for å dømme Donald Trump, mens 43 stemte for å frikjenne ham. Selv om detvar flertall for å dømme presidenten, krever en dom krever to tredjedelers flertall i Senatet. Det fikk anklagerne altså ikke.

– Det er skamfullt. Når Kongressen ikke evner å domfelle en president som angrep den, og som har brakt hele landet i vanry, vitner det om dyp dysfunksjonalitet, mener forsker og USA-ekspert Hilmar Mjelde.

Kongressen evner ikke å utføre sin mest fundamentale oppgave: tilsyn av presidenten, sier Mjelde:

– Selv ikke når presidenten hisser en voldelig mobb på den.

Mjelde mener grunnlovsfedrene på 1780-tallet overvurderte de tre ulike statsmaktenes vilje til å beskytte seg selv.

– Riksretten ble dessverre mangelfullt designet i 1789. Den pakker prosessen inn i en juss som gjør det nesten umulig å få dømt en president. Republikanerne har kunnet skjule seg bak en urimelig juridisk retorikk om Trumps rettigheter.

– USAs president tillates å oppføre seg på en grotesk måte som ingen andre i samfunnet er i nærheten til å få lov til, sier forskeren.

Tidligere denne uken snakket VG med ti norske USA-eksperter. De mente alle at Trump var skyldig – men at han ikke kom til å bli dømt.

– Forventet, både med tanke på resultatet og at det ikke ville ta så lang tid, mener USA-ekspert Eirik Løkke i Civita om resultatet lørdag kveld.

Syv republikanere ville dømme Trump

Den profilerte republikaneren Mitch McConnell var blant de som stemte for å frikjenne Trump, men senatoren mener likevel Trump var ansvarlig for stormingen.

– Det er ikke noe som helst spørsmål om at Trump er praktisk og moralsk ansvarlig for å fremprovosere hendelsene den dagen, sier McConnell ifølge The New York Times.

McConnell prøver å ri to hester: Han forsøker å holde partiet samlet ved å få med seg både Trumps tilhengere og kritikere, sier USA-ekspert Eirik Løkke.

Syv senatorer fra Trumps eget parti stemte for å felle ham:

Richard Burr (North Carolina)

Bill Cassidy (Louisiana)

Susan Collins (Maine)

Lisa Murkowsky (Alaska)

Mitt Romney (Utah)

Ben Sasse (Nebraska)

Pat Toomey (Pennsylvania)

Av disse var Burr og Cassidy de eneste to av hundre senatorer som endret mening etter riksrettssaken. Begge stemte mot å behandlesaken i Senatet.

En stormende mobb kom direkte fra en demonstrasjon hvor Trump talte, og hevdet valgresultatet var stjålet fra ham. Han oppfordret folkemengden til å «kjempe som helvete».

Trump ble tiltalt i Representantenes hus 13. januar for å ha oppildnet til opprør mot myndighetene. Ti republikanere sluttet seg til demokratene i avstemningen om å tiltale Trump.

Riksrettssaken startet tirsdag denne uken.

Stormet kongressen – fem drept

Det var nøyaktig en uke etter at hans etterfølgere hadde gått opp til Capitol Hill i Washington D.C., brutt sperringene, knust vinduer og tatt seg helt inn i Senatet.

Samtidig pågikk den formelle sertifiseringen av valget i kongressen, bare noen hundre meter unna.

Mobben lyktes i å avbryte dette. Fem personer ble drept. Blant annet en politimann som følge av skadene han ble påført av opprørerne.

Visepresident Mike Pence trosset Trump og deltok i sertifiseringen av valgresultatet. Han måtte evakueres vekk fra mobben og var bare meter fra direkte fare.

Kaotisk start

Dagen startet kaotisk i Senatet på Capitol Hill i Washington D.C.

Demokratene ønsket å kalle inn et vitne som hadde kjennskap til en samtale daværende president Donald Trump hadde hatt med Kevin McCarthy, en fremstående republikaner i kongressen.

En avstemning fulgte i favør over å kalle inn vitner, men det oppstod en forvirring i hva dette ville innebære i praksis.

Etter en pause var det oppstått enighet om å heller lese opp en uttalelse fra det aktuelle vitnet, Jaime Herrera Beutler, en kongresskvinne. Ifølge henne skal McCarthy ha fortalt at Trump sa følgende da stormingen av kongressen var et faktum:

«Vel, Kevin, det ser ut til at disse menneskene er mer opprørt over valgresultatet enn det du er».

Demokratene:

– Det er nå klart forbi enhver tvil at Trump støttet handlingene til mobben, sa Jamie Raskin, lederen for anklagerteamet til demokratene.

Raskin viste blant annet til uttalelsen fra Beutler som ble tatt inn som bevis i dag.

– Prøvde han å stoppe det? Nei, han frydet seg over det, sa Raskin om Trumps reaksjon på stormingen.

– President Trump må bli dømt av hensyn til tryggheten og sikkerheten til vårt demokrati og for vårt folk, avsluttet han.

Republikanerne:

– Uansett hvor mange fryktelige opptak vi ser av det som skjedde, endrer ikke det at Donald Trump er uskyldig. Vi har ikke hørt opptak av at Trump har bedt om vold – de opptakene finnes ikke, sier Trumps forsvarsadvokat Michael van deer Veen

Han raste mot at Demokratene lørdag la til nye faktaopplyninger i saksgangen, og mente dette var høyst kritikkverdig.

Forsvarsadvokaten understreket at også han klient, president Trump, også synes hendelsene 6. januar var «forferdelige».

Ingen av sidene av denne rettssaken har sagt at hendelsene i denne bygningen 6. januar var annet enn eb fryktelig handling mot amerikansk demokrati.