TETT PÅ: Secret Service agenter er aldri langt unna en amerikansk president. Under pandemien er 447 spesialagenter smittet av Covid-viruset. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

881 ansatte i Secret Service Covid-smittet

Trump-administrasjonens omtrentlige omgang med smittevernregler kan ha vært medvirkende årsak til at mange spesialagenter i Secret Service ble Covid19-syke.

Av Harald Berg Sævereid

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ifølge en rapport fra byrået, gjengitt på CNN, testet 881 ansatte i Secret Service positiv på Corona-tester mellom 1. mars i 2020 og 9. mars i 2021. Av disse var 447 spesialagenter, mange av dem knyttet til arbeid i Det hvite hus.

Rapporten legger spesielt vekt på risikoen Secret Service agenter ble utsatt for i arbeidet for Trump administrasjonen. Særlig fordi tidligere president Donald Trump insisterte på at det skulle være en «business as usual» holdning i Det hvite hus.

Dette til tross for at tall og data viste at virus-smitten var stor og økende over hele landet.

Bilturen

Secret Service direktør, James Murray, har vært utsatt fra sterkt press fra politikere om å fortelle hva som skjedde forut for den famøse bilturen som president Trump foretok etter at han selv hadde påvist Covid-smitte.

Presidenten insisterte på sette seg inn «The Beast», presidentbilen for å hilse og vinke til tilhengere som hadde stilt seg opp utenfor Walter Red National Military Medical Center i oktober i 2020.

COVID-PASIENT: Mens han var innlagt på Walther Reed Military Medical Center, tok en optimistisk president Trump en sving med presidentbilen for å vinke til sitt publikum. Foto: ALEX EDELMAN / AFP

Det skjedde bare dager etter at president Trump var innlagt på sykehus, og mens han var under behandling etter å ha blitt smittet av Covid19-viruset.

– Vi hadde en inngående diskusjon med det medisinske teamet forut for denne bilturen. Beslutningen ble at den kunne bli foretatt under trygge forhold for Secret Service agentene. De to som var inne i bilen sammen med president Trump var ikledd samme beskyttelsesutstyr som det medisinske teamet som behandlet presidenten, sa James Murray, ifølge rapporten gjengitt på CNN.

Hyppig kontakt med andre

En talsperson for Secret Service sier at jobben byrået utfører «krever at ansatte er i hyppig kontakt med mennesker under en pandemi. Dette inkluderer å være årvåkent tilstede under valgmøter, store folkeansamlinger utenfor Det hvite hus og et utall av sammenhenger som har med nasjonal sikkerhet å gjøre, inkludert innsettelsesseremonien av en president»..