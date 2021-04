I STORMEN: Nederlands statsminister Mark Rutte måtte svare for seg i parlamentet i Haag torsdag. Foto: Peter Dejong / AP

Nederlands statsminister overlevde mistillitsforslag: − Står ikke her og lyver

Opposisjonen har anklaget Nederlands statsminister Mark Rutte for løgn. Natt til fredag overlevde han et mistillitsforslag i nasjonalforsamlingen med knapp margin.

Av NTB og Ingrid Hovda Storaas

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det melder den tyske avisen Deutsche Welle.

– Jeg fortsetter som statsminister. Jeg vil jobbe virkelig hardt for å gjenopprette tilliten, sa statsminister Mark Rutte etter avstemningen i parlamentet i Haag natt til langfredag.

Han slapp likevel ikke helt unna: Parlamentet vedtok nemlig en uttalelse der de kommer med formell kritikk mot statsministeren, og der de slår fast at han har løyet om kommentarer han skal ha kommet med under samtaler om en ny regjeringskoalisjon.

– Parlamentet har gitt meg en alvorlig beskjed og jeg vil prøve å gjøre mitt aller beste for å vinne tilbake tilliten, sa han til pressen etter debatten i parlamentet, melder Reuters.

Skal ha diskutert omplassering av politiker

Den nederlandske statsministeren har styrt landet i over ti år, og ble en klar vinner også i parlamentsvalget 17. mars.

Bakgrunnen for mistillitsforslaget var noe som skjedde under samtaler om en ny regjeringskoalisjon etter dette valget.

En av lederne for regjeringsforhandlingene ble avbildet med dokumenter fra sonderingene, der det blant annet ble referert til diskusjoner om at den kristendemokratiske politikeren Pieter Omtzigt skulle «omplasseres».

Omtzigts parti var del av Ruttes forrige regjering – som måtte gå av i januar etter en trygdeskandale. Omtzigt har vært kjent for å «plage» regjeringen med tøffe spørsmål om nettopp denne trygdeskandalen.

Da han ble konfrontert med dette av mediene, sa Rutte at han ikke hadde diskutert noe slikt under møtene. Torsdag måtte han innrømme at han hadde husket feil: Dokumenter som var blitt offentliggjort viste nemlig at statsministeren hadde snakket med andre forhandlere om hvorvidt Omtzigt skulle bli minister.

– Jeg står ikke her og lyver, jeg forteller sannheten, hevdet Rutte overfor parlamentet torsdag, skriver AP.

– Tilliten er alvorlig svekket

Rutte har overlevd en rekke skandaler og mistillitsforslag siden han ble statsminister i 2010, og har fått tilnavnet «Teflon-Rutte».

Sigrid Kraag, som er leder for landets nest største parti D66, sier at hun er usikker på om hun er villig til å inngå i en allianse med Rutte. Partiet var en del av statsministerens forrige regjering.

– Min tillit til Rutte er alvorlig svekket etter denne dagen. Avstanden mellom meg og ham er blitt større, det er jeg lei meg for, sa hun etter avstemningen i parlamentet, ifølge AP.