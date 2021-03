forrige







Ti drept i skyting på supermarked i Colorado: − Et tragedie og et mareritt

Flere kunder ble mandag skutt og drept mens de handlet dagligvarer i byen Boulder. En lokal politibetjent er også blant de drepte.

Det sier politisjef Maris Herold i Colorado-byen Boulder under en pressekonferanse like før klokken 03.30 natt til tirsdag norsk tid.

En av de døde var den lokale politibetjenten Eric Talley (51) – som kom til stedet etter meldinger om at en mann skjøt rundt seg inne på supermarkedet King Soopers.

– Han gjorde en heroisk innsats, sier politisjef Herold og legger til:

– Vi jobber må med å identifisere alle ofrene. Vi vet at det er mange familier der ute som venter på svar.

Kerry Yamahuchi i det lokale politiet opplyste tidligere natt til tirsdag at den mistenkte gjerningspersonen er i politiets varetekt. Han ble såret under hendelsen og behandles for skader på sykehuset.

– Kjøpte matvarer

Politiet rykket først ut til supermarkedet King Soopers i Colorado-byen Boulder like før klokken 15 lokal tid mandag, etter melding om at en person hadde gått inn i butikken og begynt å skyte, skriver CNN.

To timer senere var situasjonen fortsatt uavklart.

– Vær så snill å hold dere unna området Table Mesa og Broadway! Dette er fortsatt en aktiv situasjon, skrev politiet på Twitter i 23.30-tiden norsk tid.

Under pressekonferansen natt til tirsdag lover fylkets distriktsadvokat Michael Dougherty at den ansvarlige gjerningspersonen vil bli stilt til ansvar.

– Dette er en tragedie og et mareritt for lokalsamfunnet i Boulder.

– Dette var mennesker som gjorde som vanlig, som kjøpte matvarer, og livene deres ble tatt fra dem så så altfor tidlig. Jeg lover at vi vil sikre rettferdighet i denne saken, og at vi vil gjøre alt vi kan.

Byen Boulder har rundt 100.000 innbyggere og ligger like utenfor storbyen Denver:

– Jeg trodde jeg skulle dø

Politiet har foreløpig ikke kommet med detaljer om hendelsesforløpet.

Alex Areallano, som jobber i butikkens ferskvareavdeling, sier til New York Times at han hørte lyden av flere skudd før han så en gruppe mennesker løpe mot en utgang i butikken.

– Vi var redde, du vet, det er steder der den personen kunne dukke opp, Jeg trodde jeg skulle dø, sier han.

Sarah Moonshadow sier til avisen at hun og sønnen var i kassaområdet for å betale da de hørte skudd.

– Vi dukket og jeg begynte å telle mellom skuddene. Etter det fjerde sa jeg at vi måtte løpe, sier hun.

VAR INNE I BUTIKKEN: Sarah Moonshadow klemmer David og Maggie Talley etter skyteepisoden på supermarkedet King Soopers. Foto: ALYSON MCCLARAN / REUTERS

Biden informert

Colorados guvernør Jared Polis skriver på Twitter at han følger hendelsen tett, og at hans kontor har frigitt ressurser for å bistå det lokale politiet.

FBI i storbyen Denver like ved er blant de som er kalt ut.

– Hjertet mitt brister når vi følger med på det som skjer i vårt lokalsamfunn i Boulder, skriver guvernøren videre.

USAs president Joe Biden har også blitt informert om situasjonen, skriver hans pressesjef Jen Psaki på Twitter.

Det har hittil i år blitt registrert 102 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive.

Delstaten Colorado har opplevd flere masseskytinger tidligere, skriver New York Times: Boulder ligger ikke langt unna Aurora, der 12 personer ble drept da en mann åpnet ild under visningen av en Batman-film i en kinosal i 2012.