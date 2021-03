Skyting på supermarked i Colorado: − Hold dere unna

Det er meldt om skyting på et supermarked i Boulder i Colorado, og sitasjonen er ikke avklart. Politiet ber i tillegg folk om å holde seg unna et annet område av byen.

Politiet i Boulder i Colorado meldte mandag kveld at det pågikk skyting på supermarkedet King Soopers i byen.

– Vær så snill å hold dere unna området Table Mesa og Broadway! Dette er fortsatt en aktiv situasjon, skrev de på Twitter rundt to timer senere, i 23.30-tiden norsk tid.

Kort tid etterpå ber politiet også folk om å holde seg unna et annet område i byen, etter meldinger om en bevæpnet, farlig mann.

– Hold dere i dekning der dere er, skriver politiet, som undersøker om dette har sammenheng med skytingen på King Soopers.

Bilder og videoer publisert fra supermarkedet i sosiale medier viser flere skadede personer. De viser også store politistyrker på stedet. Det er foreløpig ikke kjent om noen skal være drept eller hvor mange som skal være skadet i skytingen.

følge NTB har også minst tre helikoptre landet på taket av bygningen der supermarkedet ligger.

En av videoene fra stedet viser en mann iført håndjern og med et blodig bein som geleides fra stedet, men det er uklart hvem mannen er.

Guvernør Jared Polis i Colorado skriver på Twitter at han følger hendelsen tett, og at hans kontor har frigitt ressurser for å bistå det lokale politiet.

FBI i storbyen Denver like ved er blant de som er kalt ut for å bistå.

– Dette er fortsatt en svært aktiv situasjon og vi fortsetter å følge med. Vi ber om deres tålmodighet mens politiet jobber for å sikre stedet, skriver guvernøren videre.

Det har hittil i år blitt registrert 101 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive.