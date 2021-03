Foto: Chet Strange / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Flere døde i skyting på supermarked i Colorado

Flere personer er døde etter en skyteepisode på et supermarked i byen Boulder i Colorado. En av dem var en politibetjent.

VG oppdaterer saken.

Det sier politisjef i Boulder Kerry Yamaguchi under en pressekonferanse utenfor supermarkedet King Soopers natt til tirsdag norsk tid.

– Vi hadde en tragisk hendelse i dag, der flere mistet livet. Jeg er lei meg for å måtte melde fra om at en av dem var en politibetjent i Boulder.

Den mistenkte gjerningspersonen er i politiets varetekt. Han ble såret under hendelsen og behandles for skader på sykehuset, opplyser politisjefen.

Politiet rykket ut til supermarkedet King Soopers i Colorado-byen Boulder like før klokken 15 lokal tid mandag, etter melding om at en person gikk inn i butikken og begynte å skyte, skriver CNN.

– Vær så snill å hold dere unna området Table Mesa og Broadway! Dette er fortsatt en aktiv situasjon, skrev de på Twitter rundt to timer senere, i 23.30-tiden norsk tid.

les også Skytingen i Georgia: Fjerner talsmann etter kritikk

Politiet vil på nåværende tidspunkt ikke gå ut med eksakt antall drepte, eller si noe om omstendighetene. De presiserer at de fortsatt jobber med å varsle pårørende.

– Vi er fortsatt veldig tidlig i etterforskningen, vi jobber fortsatt med åstedet, sier Yamaguchi.

Byen Boulder har rundt 100.000 innbyggere og ligger like utenfor storbyen Denver:

Klikk for å aktivere kartet

– Han sa ingenting

Den lokale avisen Denver Post skriver at de har snakket med to personer som kjøpte seg en pizza i det aktuelle supermarkedet da gjerningspersonen gikk inn i lokalet.

– Han sa ingenting, han kom bare inn og begynte å skyte, sier en av dem til avisen.

De har også snakket med Neven Sloan, som skal ha vært inne i butikken sammen med kona Quinlyn Sloan da skytingen skjedde.

– Jeg hørte ekkoet fra skuddene i butikken, og da skjønte jeg at vi måtte komme oss ut, sier han til avisen.

Biden informert

Colorados guvernør Jared Polis skriver på Twitter at han følger hendelsen tett, og at hans kontor har frigitt ressurser for å bistå det lokale politiet.

FBI i storbyen Denver like ved er blant de som er kalt ut for å bistå.

– Hjertet mitt brister når vi følger med på det som skjer i vårt lokalsamfunn i Boulder, skriver guvernøren videre.

USAs president Joe Biden har blitt informert om situasjonen, skriver hans pressesjef Jen Psaki på Twitter.

Det har hittil i år blitt registrert 102 masseskytinger i USA, ifølge Gun Violence Archive. Skytingen i Boulder mandag er med på listen.