TOK SEG INN: Flere Trump-tilhengere invaderte kongressbygningen, ledet av blant annet «Mannen med hornene» Jake Angeli.

Republikansk toppolitiker: Trump så på TV mens Kongressen ble angrepet

Mens voldelige Trump-tilhengere tok seg inn i kongressbygningen, satt Donald Trump og så stormingen på TV, ifølge 6. januar-komiteen.

Av Silje Lien Sveen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Ett år etter angrepet mot Kongressen i USA, har 6. januar-komiteen som gransker hendelsen fått bekreftet hvor Donald Trump var mens liv gikk tapt i Kongressbygningen.

Det var 6. januar i fjor, at flere Trump-tilhengere gikk til angrep på kongressbygningen for å vise motstand mot Joe Bidens valgseier. Stormingen skjedde etter at Trump ba tilhengerne om å marsjere mot kongressbygningen, og sa «Dere kommer aldri til å ta tilbake landet med svakhet».

Fem personer mistet livet i forbindelse med stormingen.

Mens dramaet i Kongressen utspilte seg var det stille fra Donald Trump. Først over tre timer etter det startet sendte han ut en video hvor han ba sine tilhengere forlate stedet.

I etterkant har flere stilt spørsmål ved hvorfor det tok så lang tid før den tidligere presidenten reagerte, hva han gjorde mens angrepet pågikk og hvor han oppholdte seg.

Nå opplyser komiteen at de har fått bekreftet det mange trodde: Ifølge et «førstehånds vitne», satt den daværende presidenten i rommet ved siden av Det ovale kontor og så stormingen på TV.

– Samtidig som det voldelige angrepet foregikk, så han på TV. Han ringte også minst en senator, og ba om utsettelse av stemmetellingen, sier nestleder av komiteen Liz Cheney, i et intervju med ABC News.

Datteren ba ham gripe inn

Ifølge vitnet, skal flere personer tett på Trump bedt ham om å gripe inn, deriblant hans datter Ivanka Trump.

– Vi vet at medlemmer av personalet ba ham innstendig om å gå på TV og be folk om å stoppe. Vi vet at den republikanske lederen Kevin McCarthy ba ham om det. Vi har førstehånds vitne på at hans datter Ivanka gikk inn minst to ganger for å be ham stoppe volden, forteller Cheney.

forrige





fullskjerm neste PROTEST: Opprørerne på vei inn i Kongressbygningen i Washington DC. 1 av 4 Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA

Det var altså først etter flere timer at Trump publiserte en video på Twitter hvor han ba sine tilhengere gå hjem, samtidig som han sa «Vi elsker dere. Dere er veldig spesielle». I en tale tidligere på dagen hadde han oppfordret dem til «å slåss som faen» for ikke å miste landet sitt.

– Enhver mann som vil oppfordre til et voldelig angrep på Kongressen for å stoppe stemmetellingen, og som så på TV mens politiet ble slått kan aldri være nær det ovale kontor igjen, sier Cheney til ABC.

Vil holde dokumenter hemmelig

I et intervju med NBC, forteller lederen av 6. januar-komiteen Bennie Thompson at de tror Trump lagde flere videoer etter stormingen, og at de har bedt Nasjonalarkivet om tilgang til videoene som aldri ble delt.

6. januar-komiteen har også søkt innsyn i dokumenter på 770 sider, som inneholder notater fra Trumps nærmeste medarbeidere, blant annet fra Det hvite hus' pressesekretær, og utkast til talen holdt av den tidligere presidenten tidligere på dagen den 6. januar.

Trump har i to rettsrunder forsøkt å hindre komiteen innsyn, og i desember ble forsøket avvist av en føderal ankedomstol. Trump anket på nytt, og nå er det Høyesterett som skal avgjøre om komiteen skal få tilgang til dokumentene.

Ifølge Thompson, har 6. Januar-komiteen varslet at de vil anbefale en lovgivning som skal sørge for at et lignende angrep aldri skjer igjen. Det vil blant annet innebære å forbedre ressursene for å beskytte Kongressen.

– Vi vil sørge for at kommunikasjonslinjen mellom Capitol-politiet og strukturen for hvordan vi tar beslutninger er tydelig. Akkurat nå er det en slags hybrid autoritet, og den autoriteten brøt tydelig sammen, sa Thompson til NBC.