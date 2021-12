PROTESTBØLGE: Demonstranter løper fra tåregassen under en demonstrasjon i Khartoum søndag. Innfelt: Abubakar el-Noush, som demonstrantene regner som en av protestbølgens martyrer.

Opptøyer i Sudan: − Abubakar ble drept av regimet

På treårsdagen for protestene som førte til at Sudans diktator Omar al-Bashir ble avsatt, marsjerte titusener i gatene mot militæret. Onkelen til en av dem som er blitt drept i høst, sier til VG at protestbølgen ikke vil ta slutt.

Av Nilas Johnsen

Publisert: Nå nettopp

– Unge mennesker i Sudan risikerer livet for frihet, rettferdighet og fred. Ved å delta i demonstrasjoner kan de bli skutt, slik min nevø ble, forteller Haitham El-noush til VG.

– Abubakar ble drept av regimet, fortsetter han.

50-åringen bor i Norge, og stilte i høst til valg på SVs stortingsliste i Akershus, uten å komme inn. Men han følger også nøye med på politikken i hans fødeland Sudan.

I Sudan var nevøen, Abubakar el- Noush (28), politisk aktiv. Han var medlem i en av de lokale motstandskomiteene i hovedstaden Khartoum, som krever sivilt styre i landet, og som arrangerte demonstrasjonene etter hærens kupp i slutten av oktober.

Abubakar mistet livet den 17. november, da en fryktet paramilitær militsgruppe ble satt inn mot demonstrantene.

I etterkant har han blitt et symbol for demonstrantene, og malerier av ham preger vegger i hjembydelen Bahri i hovedstaden Khartoum.

VEGGMALERI: Et veggmaleri av Abubakar el-Noush, som ble drept under demonstrasjoner i Sudan.

– Ikke et tilfeldig offer

– Den dagen han ble drept var han ikke med på protestene fra morgenen av, fordi han hadde hatt malaria. Men da han gikk ut på ettermiddagen for å hente hjem sin yngre bror, ble han skutt nær en fredelig demonstrasjon, sier el-Noush.

Onkelen i Norge mener nevøen ikke var et tilfeldig mål, som kun var på feil sted til feil tid. Han begrunner det med at flere av dem som er blitt drept, var aktive i de lokale motstandskomiteene.

– Jeg tror hæren er bevisste på hvem de går etter. Det så vi også under en massakre under den forrige protestbølgen. Flertallet av dem som ble drept den gang var politiske aktivister, sier onkelen.

Han viser til en hendelse den 3. juni 2019, der bevæpnede menn i uniform gikk inn i en protestleir utenfor hærens hovedkvarter, og minst 127 mennesker ble drept, ifølge lokale leger.

KASTER GASSEN TILBAKE: Demonstranter i Khartoum på søndag kaster tåregass tilbake mot militæret.

Styrtet diktator

Søndag deltok titusener av sudanere i en demonstrasjon i Khartoum for å markere treårsdagen for protestene som førte til at diktator Omar al-Bashir ble avsatt, skriver NTB.

Sikkerhetsstyrker avfyrte tåregass mot den store folkemengden som samlet seg i sentrum av hovedstaden.

Der ropte de slagord mot den nåværende militære lederen, general Abdel Fattah al-Burhan, som sto bak kuppet i oktober. Demonstrantene nådde helt frem til presidentens palass, viser bilder fra Khartoum

Også i en rekke andre byer, ble treårsdagen for protestene mot militærstyret markert med demonstrasjoner.

Noen uker etter kuppet i oktober, ble landets sivile statsminister, Abdalla Hamdok, gjeninnsatt. Men mange er fortsatt redd for at prosessen som skal føre fram til demokratiske valg i juli 2023, har sporet av.

MOT PALASSET: Demonstranter marsjerer mot presidentpalasset i Khartoum.

Militæret har overoppsyn

– Hamdok har gjort en avtale med generalene, men det er en avtale han har inngått for seg selv, uten resten av den sivile regjeringen som ble avsatt. Folket har ikke tro på den avtalen, de føler at Hamdok har sviktet og at militæret ikke vil innfri løftene om demokrati og sivilt styre, sier el-Noush.

– Derfor tror jeg at protestene vil fortsette, helt til folkets vilje blir hørt, sier han.

Da statsministeren ble løslatt sto han fast på at han vil få lede en uavhengig regjering, selv om militæret skal ha overoppsyn.

– At statsministeren skal ha makten og autoriteten til å danne en uavhengig teknokratisk regjering, i total frihet og uten noen form for press er et nøkkelpunkt i avtalen, sa Hamdok da.

Så langt er det ikke blitt dannet noen ny regjeringen.

BEKYMRET: Haitham el-Noush er svært bekymret for utviklingen i fødelandet Sudan.

Fryktet milits

Haitham el-Noush tror nevøen, og andre demonstranter i Sudan, er blitt skutt med ekspanderende ammunisjon.

Amnesty International har hevdet at militæret i Sudan har brukt tunge våpen mot sivile demonstranter, som kan innebære at det er blitt begått forbrytelser mot menneskeheten.

Vitner som var til stede under demonstrasjoner i oktober, beskrev til VG hvordan det ble skutt med tunge maskingevær og luftvernkanoner montert bak på biler, og hvordan militære kjøretøy pløyde demonstranter rett ned.

Militsen «Rapid Support Forces» (RSF), styrt av general Mohamed Hamdan Dagalo, anklages for bruk av særlig grov vold mot demonstranter.

Dagalo, vanligvis referert til som «Hemeti», er nummer to i det militære rådet. RSF-styrken er nå del av militæret, men har bakgrunn i den fryktede Janjawed-militsen, som markerte seg som særlig brutal under borgerkrigen i Darfur, i vestlige Sudan.

FRYKTET: «Hemeti» og militsen Rapid Support Forces.