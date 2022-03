BORTFØRT: Ordføreren i Dniprorudne, Yevhen Matveyev.

Ordfører-bortføringene: − Terrortaktikk for å installere lokale marionetter

Ordføreren i den russisk-okkuperte byen Dniprorudne ble kidnappet søndag, ifølge den ukrainske utenriksministeren.

Av Emma Fondenes Øvrebø

Publisert: Nå nettopp

Ordføreren i den ukrainske byen Melitopol, Ivan Fedorov, ble bortført av russiske styrker fredag, ifølge det ukrainske utenriksdepartementet. Søndag melder utenriksministeren at ordføreren i Dniprorudne, Yevhen Matveyev, også er bortført.

Det samme skriver Zaporizjzja-guvernør, Oleksandr Starukh, på Facebook.

Dniprorudne er okkupert av russiske styrker og har 18.000 innbyggere. Byen ligger like nord for Melitopol, og er i samme fylke som Europas største atomkraftverk, Zaporizjzja.

Klikk for å aktivere kartet

Vitalij Klitsjko, ordføreren i Kyiv, sier til CNN søndag at kidnappingene gjør han bekymret for at han vil bli et mål for en lignende bortføring.

– Akkurat nå er hver ukrainer et mål, hver ukrainer. Det er en krig mot hele befolkningen, sier Klitsjko.

Fordømmer bortføringene

Josep Borrell Fontelles, visepresident i EU-kommisjonen, sier at EU fordømmer kidnappingen av de to ordførerne.

– Det er nok et angrep på demokratiske institusjoner i Ukraina og et forsøk på å etablere illegitime alternative regjeringsstrukturer i et suverent land, skriver Fontelles på Twitter.

Den ukrainske politikeren, Lesia Vasylenko, skriver også på Twitter at det russiske militæret har kidnappet ordføreren i Dniprorudne. Russland har ikke bekreftet bortføringen av ordføreren.

– Ordføreren i Melitopol er fortsatt bortført og blir tilsynelatende torturert. Dette er terrortaktikker for å installere marionettregjering på lokalt nivå, skriver hun.

En marionettregjering er en myndighet eller regjeringen som i praksis er styrt av en annen stat.

Krever full sikkerhet

Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, sier at kidnappingene er et angrep på demokratiet, ikke bare mot landets befolkning, ifølge nyhetsnettstedet Visegrád 24.

– Russerne sine handlinger er likestilt med IS-terrorister sine handlinger. Melitopol, som flere andre byer, overga seg ikke til russerne. Dette vil ikke forandres ved å kidnappe ordførere, sier Zelenskyj i en videomelding.

Han krever også en garanti om full sikkerhet for alle ledere i landet.

– Ukraina krever at ordføreren i Melitopol blir frigjort umiddelbart, sier presidenten.

KIDNAPPET: Ordføreren i den ukrainske byen Melitopol, Ivan Fedorov.

Ny ordfører

Det russiske militæret skal ha har innsatt en ny ordfører i den sørukrainske byen Melitopol etter bortføringen av byens ordfører fredag.

Melitopol-ordfører Fedorov ble iført hette og bortført av væpnede menn fra en offentlig bygning, viser et videoopptak som CNN har verifisert som ekte.

Russland har ikke kommentert anklagene om at Fedorov er bortført av deres styrker.

Galina Daniltsjenko skal nå har blitt utnevnt som ny ordfører i byen. Utnevnelsen er bredt omtalt i lokale medier.

– Den nyinnsatte ordføreren er Galina Daniltsjenko, et tidligere medlem i byrådet, står det i en uttalelse på nettstedet til administrasjonen i Zaporozhje-regionen ifølge CNN.

Via en lokal fjernsynskanal erklærte Daniltsjenko lørdag at hennes hovedoppgave er å bygge opp «grunnleggende mekanismer i lys av en ny realitet», melder BBC.

Hun sier at hun skal etablere en komité bestående av «folkets representanter» for å håndtere viktige saker i byen som har kommet under russisk kontroll etter kamper mot ukrainske styrker.

Daniltsjenko oppfordrer også innbyggerne til ikke å delta i det hun kaller «ekstremisthandlinger».

Påtalemyndigheten i den russisk-kontrollerte Luhansk-regionen vurderer anklager mot Fedorov om at han skal ha bistått og finansiert terroraktiviteter. Ukraina sier derimot at Fedorov ble bortført etter falske anklager om terrorisme.