De som er igjen

Over tre millioner mennesker har flyktet ut av landet etter at Russlands president Vladimir Putin gikk til krig mot Ukraina for fire uker siden.

Igjen er mennesker som nå søker ly i bomberom, lager brannbomber, trøster babyer og bor i byer okkupert av russerne.

VG har snakket med noen av dem.

Flukten fra russerne

– Vi trodde det skulle være tryggere der.

Dagen den russiske invasjonen startet, 24. februar, flyttet mattestudenten Sofia (21) og familien ut av Kyiv, til landsbyen Vorzel hvor bestemoren bodde.

– Vi ante ikke at de russiske styrkene også ville komme fra Hviterussland, og all denne grusomheten som kom med dem.

På internett kunne de følge den 60 kilometer lange kolonnen med russiske stridsvogner og transportkjøretøy som sakte, men sikkert rullet mot hovedstaden.

For å nå Kyiv måtte de russiske styrkene forbi hjemmet til bestemoren.

Eksplosjonene og kampene kom stadig nærmere der de var.

Med ett var huset havnet bak frontlinjen, og under russisk kontroll.

Så forsvant internettet, gass og vann i boligen. I ti dager var Sofia og familien helt atskilt fra omverdenen.

– Jeg tok ingen bilder, for telefonen min gikk tom for strøm.

– Kanskje bare tyve prosent av ødeleggelsene vises på nyhetene fordi lokale innbyggere ikke har mulighet til å publisere hva som skjer der og journalister ikke slipper til.

Ødeleggelsene i byen er enorme, ifølge Sofia. Det er det også i nabobyen Irpin, hvor flere journalister har sluppet til.

Sofia forteller at de russiske soldatene sover i forlatte hjem.

– De stjeler mat fra tomme hus, og de etterlot seg mat i bakgården til noen jeg kjenner.

Hun sender bildene naboen hennes tok av det som skal være russiske feltrasjoner etterlatt av russiske soldater i hagen hennes.

VG har ikke uavhengig bekreftet kilden til bildene, men produktene stemmer med innholdet i en standard russiske militær feltrasjon som produseres på Krimhalvøya, ifølge VGs undersøkelser.

Russisk feltrasjon

med 250 gram

biffstuing. Tyggegummi

produsert

i Moskva. Antiseptisk

servietter i en

kamuflasje-

innpakning. Fyrstikker som

tenner under

alle forhold.

Etter ti dager i en by omringet av russiske soldater hørte familien at det kunne være mulig å flykte via en humanitær korridor.

– Da jeg kom nærmere de russiske veisperringene, så jeg at de satt i vinduene i forlatte hjem og pekte på oss med maskingeværene. Alle hadde finlandshetter, skriver hun.

– Vi var redde for å gjøre brå bevegelser fordi soldatene er så uforutsigbare. Vi så en bil hvor det sto skrevet «BARN» med store bokstaver, på både russisk og ukrainsk. Den ene siden av bilen var brent, og den andre siden hadde kulehull. Inni var det brente kropper, skriver hun.

Den 9. mars klarte familien endelig å forsere alle de russiske veisperringene og komme seg over til ukrainskkontrollert territorium.

Så flyktet de vestover til Lviv – bort fra ødeleggelsene i byene rundt Kyiv.

– Denne krigen har ødelagt alle mine fremtidsutsikter.

21-åringen tar en bachelor i matematikk. Nå aner hun ikke om hun får muligheten til å fullføre den.

– Jeg ønsker å bo i Kyiv og bygge meg et liv der, og jeg elsker hjemmet mitt. Men nå er jeg ikke sikker på om jeg vil ha et hjem å komme tilbake til, eller om det vil ligge i grus.

Forsvareren

– Vi er forberedt på å forsvare hovedstaden vår. Som jeg sa til deg, så er vi ukrainere klare til å stå imot. Vi kommer til å vinne!

Dette er ikke første gang Pavlo kjemper mot russisk innflytelse.

For åtte år siden deltok han i de voldsomme demonstrasjonene på Maidan-plassen, som førte til at ukrainere veltet den russiskvennlige regjeringen og Ukraina vridde seg mer mot Vesten.

For en måned siden sto Pavlo nok en gang på Maidan-plassen i sentrum av Kyiv for å minnes de blodige demonstrasjonene.

Da lot han seg intervjue av VG og sa at han trodde en russisk invasjon var nært forestående.

To uker senere invaderte Putins menn, og Pavlos spådom slo til.

Tusenvis av sivile – blant dem lærere, programmerere, sveisere og kommuneansatte– tok til våpen for å kjempe for sin selvstendighet.

Også Pavlo var en av dem.

– Vi forbereder skyttergravene for å møte okkupantene fra Moskva, skriver han på melding til VG.

– Nå jakter vi på russiske sabotører.

Moralen er på topp, skriver han, og at de hver dag trener for å bli flinkere.

Han forteller at mennene er skuffet over at kampene enn så lenge pågår så langt unna, og at russere allerede blir drept uten deres hjelp.

– Putin har gjort mer for å forene ukrainere enn noen ukrainsk politiker - noensinne. Selv ukrainere som før sympatiserte med Russland, har nå forstått hva «russisk fred» virkelig er.

– Dette er bomber og raketter som de med vilje skyter på sivile hus. Det er drepte barn og utbrente sykehus. Det er gråten til enker og mødre. Ukraina er nå blitt én nasjon.

Det tomme studenthjemmet

Hver dag er en repetisjon av dagen før.

18 år gamle Sofiia Ilchuk våkner opp på studenthjemmet sitt i Kyiv og ringer naboene sine for å høre om de er trygge og i live.

Så sjekker hun de siste nyhetene om den russiske invasjonen, og chatter med vennene sine.

– Jeg er blitt vant til eksplosjonene og bryr meg ikke lenger, skriver hun på melding til VG.

– Jeg forsøker å ignorere flyalarmen og heller gjøre nyttige ting, som å lese bøker og følge undervisningen på nettet, men det er blitt vanskelig å konsentrere seg.

Byen hun er født og oppvokst i, transformeres sakte, men sikkert til en festning.

Sandsekker stables i høyden, og menn med våpen har inntatt gatehjørnene.

Overalt er butikkhyllene tomme, køene til apotekene lange og veisperringene hyppige, skriver hun.

– Jeg har det så bra som det er mulig å ha det i en krig.

Mens hundretusenvis av desperate sivile flyktet ut av hovedstaden, valgte Sofiia å bli værende. Det er den tryggeste og best beskyttede byen i Ukraina akkurat nå, ifølge henne selv.

Men mange av medstudentene har vurdert det annerledes og valgt å forlate byen.

Før krigen brøt ut, bodde det rundt 150 studenter i blokken. Nå er det kun tre andre igjen. Og fire vaktmestere.

– De første tre nettene av krigen sov jeg i kjelleren. Men det var ikke behagelig, det var så kaldt.

De lokale myndighetene har oppfordret innbyggerne til å gjemme seg mellom bæreveggene hvis det bombes rundt dem, skriver hun.

– Jeg vurderer å flykte hvis situasjonen blir verre, men hvor skal jeg dra?

– Jeg har aldri reist til utlandet før og snakker ikke så godt engelsk. Jeg er redd.

Småbarnsfamilien i krigen

De var klare allerede før krigen kom.

Sekkene hadde de pakket for flere uker siden. De var fylt med varme klær, medisiner, telt, mat og soveposer.

– Hvis krigen kommer, frykter jeg at byene kommer til å bli ødelagte slik vi har sett i Syria-krigen. At de skal bli som Aleppo, sa Taras Kozmenko (40) til VG i midten av februar.

Én uke senere ble krigen et faktum. Russlands president sendte i underkant av 200 000 soldater inn over landegrensene til Ukraina.

– Vi måtte flykte mens jagerflyene var over oss. Livene våre er forandret for alltid, skriver Natalia (34).

Natalia, Taras og deres seks måneder gamle datter Anatonia pakket bilen og hastet ut av hovedstaden Kyiv. I likhet med mange andre tok de turen vestover.

– Jeg tenker hele tiden på vårt lille paradis som vi hadde hjemme i Kyiv.

I hagen dyrket de grønnsaker og hadde flere høns som ruslet rundt.

– Så tenker jeg på at mange av stedene vi kjenner, vil bli forandret for alltid.

Bombingen av Ukraina er inne i sin fjerde uke. Mens over tre millioner mennesker har flyktet ut av landet, er også mange drevet på flukt innad i eget land, som Natalie og familien. De har slått seg midlertidig ned i Ivano-Frankivsk vest i landet.

Hver morgen sender hun melding til vennene sine. «Lever dere, går det fint?» Selv svarer hun «jeg har det fint» når vennene spør.

– Men hva er fint nå? Å ikke være i et bomberom? Ikke være i byene som bombes? Ikke bli drept?

Dagen går med til å lese nyhetene, sittee i bomberom og å våkne opp til lyden av flyalarmen. Ektemannen Taras har meldt seg til militæret, og bidrar nå med å reparere stridsvogner.

Selv har hun hjulpet til med å lage brannbomber, såkalte molotovcocktails, og har begynt å sy kamuflasjenett til de ukrainske troppene.

– Jeg skjønner ikke hvorfor Putin vil ødelegge landet vårt og drepe oss? Vi kommer til å kjempe hver dag og hver natt. Jeg tror dette er slutten på Putin og Russland. Lenge leve Ukraina.