BOMBET: Ukrainske soldater og brannmenn søker gjennom ruinene av en bygningn som ble bombet 14. mars.

Guvernøren i Kyiv til VG: − Vi skal forsvare hver gate og hvert hus

Oleksiy Kuleba sier den dødelige trusselen mot sivile i Kyiv oblast kommer fra lufta, men at ukrainske soldater har stanset russiske styrker utenfor hovedstaden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Med patriotisk og selvsikker retorikk gjør Oleksiy Kuleba det klart at han har klokkertro på at ukrainske styrker kommer til å drive russerne ut av regionen og at det aldri vil bli aktuelt å overgi hovedstaden Kyiv.

– De kommer aldri til å omringe Kyiv og de kommer aldri til å ta byen. Dette er en kamp mellom godt eller ondt og alle forstår hvem som er hvem. Vi skal forsvare hver gate og hvert hus, sier han til VG.

Militær administrasjon

Ukrainske styrker startet denne uken på en motoffensiv for å drive russiske styrker rundt Kyiv bort fra området.

– Vi har stanset fienden utenfor Kyiv og vi jobber med å forsvare byen, sier han kryptisk, men vil ikke kommentere hvordan motoffensiven foreløpig har gått.

Kuleba var inntil få dager siden guvernør i Kyiv oblast, men denne er nå under militær administrasjon og han fungerer derfor som leder for den humanitære innsatsen i området.

GUVERNØR: Oleksiy Kuleba var guvernør i Kyiv oblast frem til regionen ble satt under militær administrasjon for noen dager siden.

Uten mat og bensin

Han beskriver den humanitære situasjonen som todelt. I sør er det tilgang til forsyninger og infrastruktur som elektrisitet. Dit er det ikke aktive kamper og mange sivile har fortsatt tilhold der.

I nord er situasjonen en annen.

– I Ivankiv og Bucha er det en humanitær krise som har vart i en uke nå, sier han.

Kuleba opplyser at 70.000 sivile er evakuert fra Bucha, men at Ivankiv er avskåret fra ukrainske styrker. De har ikke fått forsyninger med mat og medisiner på to uker.

– Russiske styrker bruker sivile som gisler der. Vi vet ikke om folk sulter fordi det var matlagre der før krigen. Men situasjonen er kritisk fordi de har ikke vann og bensin, sier Kuleba.

BRANN: Ukrainske brannmenn jobber med å slukke en brann som oppstod på et lager etter et bombeangrep i Kyiv 17. mars.

Likevel frykter han russiske luftangrep mer enn han frykter at folk skal gå tom for drikkevann og mat. Fortsatt vet de ikke hvor mange sivile som er drept i Kyiv oblast.

– Dette er en fullskala krig. Mange dør som følge av den humanitære katastrofen, men langt flere av luftangrepene. De bomber sykehus for nyfødte, skoler og barnehager, sier han.

Tom by

I byen Irpin, som har sett meget harde kamper, kjemper ukrainske styrker for å ta tilbake de 30 prosentene som russerne har okkupert.

– Det er aktive kamper der hver dag, sier han.

Det har kommet forferdelige historier om sivile som har blitt bombet og drept mens de er på flukt fra denne byen. Nå sier Kuleba at de fleste sivile har kommet seg ut og at byen i stor grad er tom.

Mange i Kyiv oblast har dratt innover til hovedstaden, og så tatt togene videre til byen som Lviv, Ivano-Frankivsk og Chernivtsi.

– Nå er det ikke mer enn million innbyggere igjen i Kyiv by. I Kyiv oblast hvor det er aktive kamper har 80 prosent av innbyggerne dratt, sier han.

Jobber på skift

Han ber i likhet med mange andre i det ukrainske myndighetsapparatet om at luftrommet over Ukraina må stenges for å hindre mer ødeleggelser fra det russiske luftvåpenet.

– Hvis luftrommet hadde blitt stengt, hadde krigen vært over allerede. På bakken har vi stanset dem fordi våre tropper er så motiverte. Det er ingen måte de kan slå oss, fordi da må de drepe alle i Ukraina, sier han.

Han vet selv at han går intensive og farlige dager i møte som leder av oblast-apparatet.

– Vi sover ikke nok og jobber på skift. Alle er forente og bryr seg ikke om hvilken tittel de har. Vi jobber for å holde så mange som mulig i live, slik at vi kan gjenoppbygge Ukraina.