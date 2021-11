POLSKE SOLDATER: Søndag forbereder polske grensevakter og spesialstyrker seg på en mulig storming av grensen.

Polen: Hviterussland forbereder migranter på å storme grensen

Polens grensevakt hevder at sikkerhetsstyrker på hviterussisk side forbereder migranter og flyktninger på å storme grensegjerdet. De vurderer å be om krisemøte i NATO.

Av Nilas Johnsen , NTB og Kyrre Lien

Publisert: Nå nettopp

Polen har siden september erklært unntakstilstand ved grensen og satt inn væpnede soldater for å stanse migranter som vil inn i landet fra Hviterussland.

Den siste uken har det vært fullstendig kaos ved grensen: Hundrevis, trolig flere tusen, desperate migranter og flyktninger er blitt presset mot grensen. Der møter de piggtråd, tåregass og 15.000 soldater.

Hviterussland har brukt migrantene som brikker i et spill for å legge press på EU, ved hjelp av reisebyråer som selger «pakketurer» til EU-land via den hviterussiske hovedstaden Minsk.

SOLDATER BLANT MIGRANTENE: Her marsjerer hviterussiske soldater inne blant migrantene ved grensen mot Polen.

Søndag kveld hevdes det fra polsk side at mange telt er blitt ryddet bort like overfor den polske grenseovergangen Kuznica.

– Utlendinger får instrukser, utstyr og tåregass fra hviterussiske myndigheter, hevder grensevakten på Twitter søndag kveld.

Polsk politi brukte høyttalere for å advare folkemengden på engelsk om at de vil bli møtt med vold dersom de ikke følger deres instrukser.

Rapportene lar seg ikke verifisere fra uavhengig hold, ettersom Polen nekter journalister og hjelpearbeidere adgang til området på grunn av en unntakstilstand. På hviterussisk side er uavhengige journalister gjenstand for restriksjoner.

FÅR TRESTOKKER: Migrantene har fått trestokker, både til å lage bål, men også til å angripe grensegjerdet.

Laser-anklage

Lørdag hevdet Polen dessuten at hviterussiske styrker brukte et kjøretøy for å prøve å ødelegge et grensegjerde, samt at de brukte lasere for å blende polske styrker.

De påståtte hendelsene ved grensen er vanskelig å verifisere. Uavhengige journalister i Hviterussland er gjenstand for restriksjoner, og unntakstilstanden i Polen forbyr journalister adgang.

Kritikere mener Polen bryter FNs flyktningkonvensjon og den europeiske menneskerettskonvensjonen ved å returnere asylsøkere uten å behandle søknadene deres.

fullskjerm neste POLENS GRENSE: Polsk politi og grensevakter har fått støtte av militæret. 1 av 3 Foto: Leonid Shcheglov / BelTA

Nye sanksjoner klare

Utenrikssjefene i EU og Hviterussland har for første gang vært i direkte samtaler om migrantkrisen, samtidig som EU forbereder nye sanksjoner.

EUs utenrikssjef Josep Borrell sier søndag at han har snakket med utenriksminister Vladimir Makeij på telefonen om «den prekære humanitære situasjonen» på grensen mellom Hviterussland og Polen.

– Den nåværende situasjonen er uakseptabel og må ta slutt. Folk skal ikke brukes som våpen, tvitrer Borrell.

Makeij ga på sin side Borrell beskjed om at EUs planlagte sanksjoner som følge av krisen, er «håpløse» og vil virke mot sin hensikt, ifølge en uttalelse fra Hviterussland.

EU gir Hviterussland skylden for krisen der flere tusen migranter og flyktninger fra Midtøsten står fast på grensen mellom Hviterussland og EU-landene. Hviterussland avviser anklagene om at de har oppmuntret dem til å fly til landet, for så å sende dem vestover.

Mandag er det ventet at EUs utenriksministre vil godkjenne en femte pakke med sanksjoner mot Hviterussland siden det omstridte valget i august 2020 der Aleksandr Lukasjenko ble gjenvalgt.

Borrell sier at ministrene vil godkjenne sanksjoner mot enhver som deltar i migranttransporten, inkludert flyselskaper, reisebyråer og tjenestemenn.

– Lukasjenko tok feil. Han trodde at ved å handle på denne måten, så kunne han tvinge oss til å avblåse sanksjonene. Det motsatte skjer, sier Borrell til franske Journal du Dimanche.

fullskjerm neste PATRULJERER: Polske soldater ved grensegjerdet. 1 av 3 Foto: Polish Defence Ministry

Natos artikkel 4

Polen, Litauen og Latvia vurderer å be Nato holde krisesamtaler om den stadig mer spente situasjonen på grensen til Hviterussland, ifølge Polens statsminister.

Mateusz Morawiecki sier søndag at han og statsministrene i de to baltiske landene diskuterer hvorvidt de skal be om slike samtaler under artikkel 4 i Nato-pakten.

Den slår fast at «partene vil rådslå med hverandre når som helst en av dem mener at noen parts territoriale ukrenkelighet, politiske uavhengighet eller sikkerhet er truet.»