FRA DYPET: Det er kvinnene som holder ut med det repetitive arbeidet med å sortere kull fra gruven. Mennene har ikke tålmodigheten til det, sier gruvedirektøren.

Kampen om kullet: − Her er det allerede farlig

ØST-UKRAINA (VG) Mens krigen kryper stadig nærmere, hakker arbeiderne ut kull 500 meter under bakken. De frykter de kan bli det neste målet.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Russland har bombet sykehus, skoler og jernbanestasjoner.

De som graver ut kull, er redde for at de kan bli det neste målet for Russlands angrepskrig i Ukraina. For kullet kan spille en avgjørende rolle for ukrainerne i månedene som kommer.

– Vi er utenfor avstanden til artilleri. Men ikke til missiler. Vi frykter de kan ramme oss for å få folket til å lide i vinter, sier gruvedirektør Dmytro (45).

Lyden av et ukrainsk jagerfly bryter opp samtalen.

– Fra tid til annen hører vi det. Det er normalt, sier Dmytro fra kontoret sitt i kullgruven.

På grunn av frykten for å bli angrepet, ønsker de at lokasjonen for gruven skal forbli hemmelig.

SJEF: Gruvedirektør Dmytro (45) forteller at han tenker på kull fra han står opp til han legger seg.

Krigen i Ukraina har utløst en global energikrise, hvor Vesten forsøker å fase ut avhengigheten til Russlands fossile energikilder.

Det samme gjelder også Ukraina, som har vært avhengig av russisk gass. Nå er kranen mellom de to nabolandene skrudd helt igjen.

Tidligere i juni sa ukrainske myndigheter at de ville forby eksport av kull og gass som ble produsert i Ukraina, for å møte etterspørselen på hjemmebane.

– På grunn av krigen vil dette bli den vanskeligste vinteren gjennom hele vår selvstendighet. Vi vil ikke selge vårt kull og gass til utlandet, har president Volodymyr Zelenskyj sagt.

Statsminister Denis Shmygal har uttalt at kullproduksjonen i landet allerede har sunket med en tredjedel, og at landet må produsere og lagre kull før vinteren.

Kullet blir et supplement til den ukrainske kraftproduksjonen som i hovedsak består av atomkraft og fornybar energi.

KULL: Det har tatt flere hundre millioner år for nedbrytingen av planter og trær er blitt til kull. Den ikke-fornybare energikilden står for omkring 30 prosent av verdens energiforbruk.

Under bakken

Heisen starter sakte, før den akselererer raskt ned i dypet. Den tre minutter lange heisturen frakter arbeiderne 500 meter under bakken.

– Kom, inn dit, vinker gruvedirektør Dmytro, som viser vei til et lite, skranglete tog.

Toget kjører i femten minutter i stummende mørke. Det skrangler så mye at det er umulig å ha en samtale.

Etter hvert dukker små lys opp i enden av tunnelen, og gruvearbeiderne gjør seg til kjenne.

Unmute video

Før hadde Dmytro 2000 arbeidere som jobbet for han.

Nå har de blitt færre.

– Enten tar du et våpen i hendene for å beskytte landet, eller du tar en spade og henter kullet, sier Dmytro som sier at begge deler er like viktig for Ukrainas overlevelse.

Rundt 300 av arbeiderne hans har blitt med i militæret. Fem av dem er drept allerede, og 24 er skadet.

– De jobber i skitt og møkk under bakken, i ni timer hver dag. Det er tungt, og det er nok derfor de er verdifulle i militæret, for det er ganske like forhold, forteller han.

DYPET: Gruvearbeiderne jobber lange skift under bakken for å grave ut kullet som blir sett på som den mest forurensende energikilden i bruk i dag.

– Vi vil slå dem

– Vi har gravd her siden Sovjettiden. Mengden kull her er enorm, sier den 33 år gamle gruvearbeideren Eugeny.

Skjorten som engang var hvit, er blitt grå av kullstøv. Gruven ble bygd i 1978 da Ukraina var en del av Sovjetunionen. Nå tror mange av gruvearbeiderne at Putin igjen ønsker å få kontroll over landene som ble skilt fra hverandre i 1991.

– Jeg håpet til det siste at dette ikke skulle skje. Jeg hadde aldri trodd at vår nabo kunne angripe oss på denne måten. Men vi vil slå dem, sier Eugeny.

Gruvearbeiderne prøver å ikke tenke på krigens realiteter som raser over dem mens de er under bakken og hakker ut kull. Det kan gjøre dem ufokuserte, og få fatale konsekvenser.

– Her er det allerede farlig, enten du er over eller under bakken, sier Dmytro.

SKIFT: Etter ni timer under bakken er hud, klær og nesebor perforert av kullstøv.

Familier splittes

I et lite bøttekott sitter 55 år gamle Zina. Hun er ansvarlig for vasking i gruven på den hemmelige lokasjonen i Øst-Ukraina.

Etter at krigen brøt ut har hun hatt femten slektninger som har bodd hjemme hos henne. De har forlatt hjemme sine som ligger enda lenger øst, nærmere fronten.

– Jeg sover nå på gulvet hos meg, mens mine barn har flyktet til Polen, sier hun mens stemmen brister.

Ofte kan hun høre at flyalarmen går, og da kommer de samme følelsene tilbake i kroppen, med et vell av frykt og urolighet.

– Min kollega gråter dagen lang fordi sønnen hennes er soldat på frontlinjen. Hun vet aldri om han overlever dagen.

JOBBER PÅ: – Det gjør så vondt det som skjer i Ukraina nå, sier Zina.

Som mange andre i denne delen av Ukraina, har også Zina slektninger i Russland. Hun og niesen hennes hadde et godt forhold før krigen, men nå er det gått i stampe.

– Da jeg sa at Kharkiv var ødelagt, og at menneskene her lider, så svarte hun bare «at det ikke kan stemme, at det ikke var så alvorlig».

Nå har niesen sluttet å ta telefonen, sier Zina.

– Det er ikke rettferdig at de i Russland ikke protesterer. 20.000 av deres egne soldater er drept, også er de bare helt stille. Hvordan kan det være sånn?

Info Tips oss gjerne Kyrre Lien er i Ukraina for VG. Har du tips til andre reportasjer og historier vi burde fortelle fra regionen, ta gjerne kontakt. E-post: kyrre.lien@vg.no / kyrre.lien@protonmail.com

Instagram: @kyrrelien

Twitter: @kyrre

Signal/Telegram: Ta kontakt for nummer Vis mer